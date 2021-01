ΗΠΑ: Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο - Δείτε live

Scuffles & violence inside the US Capitol pic.twitter.com/47UCAux3gP — Firas Maksad (@FirasMaksad) January 6, 2021

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

JUST IN - Protesters have stormed the U.S Capitol, climbing floors inside.pic.twitter.com/FltlSTeCl4 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9 — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

They’ve stormed the steps. Hundreds are climbing over each other to get to the to. This is what the Capitol looks like now. pic.twitter.com/F0oBLuDR7I — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρωτόγνωρες σκηνές για τη Δημοκρατία των ΗΠΑ εκτυλίχθηκαν στην Ουάσινγκτον ύστερα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ που ενέτεινε τον διχασμό. Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνθηκαν από την αστυνομία, εξαιτίας των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Τραμπ.Διαδηλωτές υπέρ του Ρεπουμπλικανούπεριμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.Όπως ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, γιαο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος νωρίτερα αρνήθηκε την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ να μην επικυρώσει την εκλογή του Τζο Μπάιντεν.Σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυαΕικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν να πέφτουνμέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου.Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μήνυμα στο Twitter με το οποίο καλεί τους οπαδούς του να ηρεμήσουν και να μείνουν ήρεμοι. «Υποστηρίξτε την αστυνομία και την επιβολή του νόμου στο Καπιτώλιο. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ήρεμοι!».Μετά τα επεισόδια, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επέβαλετοπική ώρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.Οι δραματικές εξελίξεις οδήγησαν τις υπηρεσίες ασφαλείας να δώσουν εντολή για εκκένωση του Καπιτωλίου από τους βουλευτές, στους οποίους δόθηκαν αντιασφυξιογόνες μάσκες για κάθε ενδεχόμενο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, στρατιώτες με βαρύ οπλισμό έχουν δημιουργήσει μία ασπίδα, ώστε οι οπαδοί του Τραμπ να μην απειλήσουν άμεσα τους βουλευτές.Σε ένα κλίμα πόλωσης και αναβρασμού, διακόπηκε η συνεδρίαση στο Κογκρέσο μετά την εισβολή διαδηλωτών-οπαδών του Τραμπη.Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία των ΗΠΑ αρχισαν, νωρίτερα, να εξετάζουν την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Κολεγίου των Εκλεκτόρων που δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.Ένας αριθμός Ρεπουμπλικανών και από τα δύο Σώματα δήλωσαν ότι θα αμφισβητήσουν την πιστοποίηση μιας χούφτας Πολιτειών σε μια τελευταία προσπάθεια είτε να αρνηθούν τη νίκη του Μπάιντεν είτε να καθυστερήσουν την πιστοποίηση της νίκης του.Άλλοι Ρεπουμπλικανοί είπαν ότι η προσπάθεια είναι λανθασμένη και θα μπορούσε να βλάψει το έθνος μακροπρόθεσμα.Έκαναν έκκληση για την ταχεία πιστοποίηση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ορκιστεί ο Μπάιντεν πρόεδρος στιςΟποιαδήποτε πρόκληση αναμένεται να απορριφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.



Στα άκρα ο Τραμπ: Δεν θα αφήσουμε τον Μπάιντεν να κυβερνήσει Επικίνδυνα κλιμακώνει το ήδη τεταμένο κλίμα στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδίδεται σε συνεχή παραληρήματα μιλώντας για δική του νίκη, αλλά και νοθεία.Ζήτησε, δε, την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος λίγο πριν από την επικύρωση της ήττας από το Κογκρέσο. Σε προκλητικό τόνο, στην Ουάσινγκτον, όπου συνωστίστηκε πλήθος κόσμου ύστερα από το κάλεσμα του Τραμπ, για την, ο Ρεπουμπλικανός διεμήνυσε, σε κάθε τόνο, ότι δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της κάλπης.Χωρίς να υπολογίζει τη λαϊκή ετυμηγορία και τις κρίσιμες συνθήκες πανδημίας, έκανε λόγο για προστασία της Δημοκρατίας, ενώ μίλησε ανοιχτά για κλοπή από μέρους των Δημοκρατικών.«Πιστεύει κανείς ότι ο Μπάιντεν έλαβε 80 εκατομμύρια ψήφους;», αναρωτήθηκε ο Τραμπ, ενώ τόνισε πως με τον Μπάιντεν θα καταστραφεί η χώρα και ότι αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή.«Έχουν χάσει τον έλεγχο, αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, επικαλούμενοι την πανδημία, τρέχουν με χαμηλωμένο το κεφάλι. Δεν θα το αφήσω να συμβεί. Οι Δημοκρατικοί είναι αξιοθρήνητοι», τόνισε ο Τραμπ, ανεβάζοντας τους τόνους.«Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τη χώρα μας και το σύνταγμα μας. Οι πολιτείες θέλουν επανεκλογή. Ο Μάικ Πενς να κάνει το σωστό αμφισβητώντας την εκλογική διαδικασία. Με εμενα θα είστε πιο ευτυχισμένοι», συμπλήρωσε με σαφή επίκληση στο συναίσθημα, εστιάζοντας και πάλι στην υποτίμηση από τη μεριά Μπάιντεν του μότο «η Αμερική πάνω από όλα».



«Άδειασμα» Πενς σε Τραμπ: «Δεν προδίδω τον όρκο μου» Ο Πενς έστειλε, από τη μεριά του, επιστολή σελέγοντας ότι θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη Συνταγματική διαδικασία.«Μοιράζομαι τις ανησυχίες εκατομμυρίων Αμερικανών για την ακεραιότητα αυτών των εκλογών», έγραψε στην επιστολή ωστόσο. Πάντως, σημείωσε ως αντιπρόεδρος ότι δεν έχει την εξουσία από το Σύνταγμα να αποφασίσει ποιες εκλογικές ψήφοι υπολογίζονται και ποιες όχι.Πρόσθεσε ότι οι αντιπρόεδροι στο παρελθόν διεξήγαγαν «τις διαδικασίες με ομαλό τρόπο, ακόμη και όταν η καταμέτρηση είχε ως αποτέλεσμα την ήττα του κόμματός τους».«Θεωρώ ότι ο όρκος μου να υποστηρίξω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα με εμποδίζει να διεκδικήσω μονομερή εξουσία για να καθορίσω ποιες εκλογικές ψήφους πρέπει να μετρηθούν και ποιες όχι », σημείωσε.«Συνεδριάζει η Σύνοδος του Κογκρέσου σήμερα, θα κάνω το καθήκον μου να φροντίσω να ανοίξουμε τα πιστοποιητικά των εκλογέων, ακούμε αντιρρήσεις από Γερουσιαστές και Αντιπροσώπους και μετράμε τις ψήφους του Σώματος των Εκλεκτόρων για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο κατά τρόπο σύμφωνο με το Σύνταγμα, τους νόμους και την ιστορία μας. Βοήθησέ με, λοιπόν, Θεέ μου», συμπλήρωσε, ακόμη, ο Πενς.