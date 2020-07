Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έκαναν την εμφάνισή τους αρκετά βιβλία για τονκαι την σύζυγό του,, τα οποία υπόσχονται να ρίξουν φως στα άδυτα του Λευκού Οίκου και στην ζωή των ενοίκων του.Μεταξύ αυτών, το βιβλίο «The art of her deal», για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, γραμμένο από την δημοσιογράφο της Washington Post,, το νέο βιβλίο του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ,, με τίτλο «The Room Where It Happened» και ένα βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα με αποκαλύψεις για τον Λευκό Οίκο από την, πρώην σύμβουλο της τρίτης συζύγου του πλανητάρχη.Όμως, το βιβλίο που έγραψε η, ανιψιά του προέδρου των ΗΠΑ, με τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man», έχει τέτοια ζήτηση που, αν και ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου, τελικά, η κυκλοφορία του επισπεύδεται για τις 14 του μήνα.Στο αποκαλυπτικό βιβλίο, που έχει οδηγήσει σε δικαστική διαμάχη την συγγραφέα με την υπόλοιπη οικογένεια Τραμπ, η ανιψιά του πλανητάρχη, κόρη του, υποστηρίζει πως ως παιδί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστεί κακοποίηση στα χέρια του πατέρα του, Φρεντ Τραμπ Σίνιορ. Η Μαίρη Τραμπ αναφέρει πως «η αγάπη δεν έπαιζε κανένα ρόλο» για τον πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ και το μόνο που επιθυμούσε ήταν υπακοή, στην οποία ο πρόεδρος εξαναγκαζόταν δια της βίας.Σύμφωνα με την συγγραφέα, ο αλκοολικός πατέρας του Τραμπ, ο οποίος υπέφερε από στερήσεις που θα μπορούσαν να τον σημαδέψουν για μια ζωή. Η Μαίρη Τραμπ γράφει πως ο θείος της δεν είναι μόνο νάρκισσος, αλλά καιΗ συγγραφέας αποκαλεί τον θείο της Φρανκεστάιν χωρίς συνείδηση, που σε αντίθεση με τον Φρανκενστάιν, ο Τραμπ αγαπά το «τέρας» του.«Απολαμβάνει τον θυμό του και την καταστροφή του και καθώς δεν μπορεί να φανταστεί την αγάπη, πιστεύει με όλη του την καρδιά στην οργή. Είναι ένας Φρανκεστάιν χωρίς συνείδηση», γράφει η Μαίρη Τραμπ.Επίσης, η Μαίρη Τραμπ αποκαλύπτει πόσο λίγο σέβεται τον αδελφό της η μεγαλύτερη αδελφή του πλανητάρχη,, συνταξιούχος ομοσπονδιακός δικαστής. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ, η Μαριάν τον αποκάλεσε «κλόουν» και «μίλησε χλευαστικά για τις πέντε χρεοκοπίες του».Ο πατέρας της Μαίρη Τραμπ, Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, απεβίωσε το 1981 ενώ ολόκληρη τη ζωή του πάλευε να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, χωρίς επιτυχία.Μετά τα χθεσινά δημοσιεύματα που αφορούσαν κάποιους από τους ισχυρισμούς του βιβλίου, ο Τραμπ διέψευσε μέσω της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ότι ο πατέρας του του φερόταν σκληρά. «Ο πρόεδρος χαρακτηρίζει τη σχέση που είχε με τον πατέρα του ως ζεστή και επισημαίνει ότι του φερόταν πολύ καλά» είπε ησε μια δήλωση στην Daily Mail. Όπως τόνισε, ο Αμερικανός πρόεδρος περιγράφει τον πατέρα του ως στοργικό άνθρωπο, που δεν ήταν καθόλου σκληρός μαζί του όταν ήταν παιδί.Η εκπρόσωπος Τύπου διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό της ανιψιάς του Τραμπ ότι ο θείος της είχε πληρώσει κάποιον για να δώσει τις εξετάσεις SAT (που χρησιμοποιούνται ευρέως για την εισαγωγή σε κολέγια και πανεπιστήμια) στη θέση του, προκειμένου να γίνει δεκτός στο διάσημο Wharton School of Business του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Όπως επισήμανε, πρόκειται για έναν ισχυρισμό εξωφρενικό και τελείως αναληθή.