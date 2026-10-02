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Ο Cronos των Venom έφυγε από τη ζωή στα 63 του
Ο Cronos των Venom έφυγε από τη ζωή στα 63 του
Ο Conrad Lant άφησε πίσω του μια πορεία τεσσάρων δεκαετιών και μια καθοριστική παρακαταθήκη για το extreme metal
Ο Conrad "Cronos" Lant, τραγουδιστής και μπασίστας των Venom, πέθανε σε ηλικία 63 ετών, όπως ανακοίνωσε χθες το συγκρότημα μέσα από τα επίσημα social media του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.
«Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η φωνή, το μπάσο και το όραμα του Conrad βρίσκονταν στην καρδιά των Venom», ανέφερε μεταξύ άλλων η μπάντα, χαρακτηρίζοντάς τον ως κεντρική μορφή στην πορεία της. Ο γιος του, Nathan, ευχαρίστησε με τη σειρά του τους οπαδούς των Venom για τη στήριξη που προσέφεραν στον πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας πως «η μουσική του θα συνεχίσει να ζει».
Η είδηση προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις από μουσικούς που συνδέθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, με την ιστορία του ακραίου ήχου. Ο Jeff "Mantas" Dunn, κιθαρίστας της κλασικής σύνθεσης των Venom, αναφέρθηκε στην πολυτάραχη ιστορία του συγκροτήματος, αλλά και στη φιλία που είχε προηγηθεί των μεταγενέστερων συγκρούσεων. «Παρά την ταραχώδη ιστορία αυτής της μπάντας, στο τέλος της ημέρας ήμασταν οι τρεις μας που ξεκινήσαμε κάτι τόσο ξεχωριστό και αλλάξαμε την κατεύθυνση, την πορεία και την ιστορία του metal όπως το γνωρίζουμε», έγραψε. Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του πρόσθεσε, πιο λιτά: «Παρά την ιστορία, τους καβγάδες, τις αντιπαραθέσεις, τα πάνω και τα κάτω... αυτό χτυπάει σκληρά».
Ο Gary Holt των Exodus και Slayer έγραψε ότι είναι συντετριμμένος από την είδηση, αναφέροντας ότι «ο Cronos υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ήρωές μου». Ο κιθαρίστας θυμήθηκε ιδιαίτερα τις δύο περιοδείες των Exodus με τους Venom, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις καλύτερες περιοδείες που έχει κάνει ποτέ, ενώ σημείωσε πως ο Cronos βοήθησε να διαμορφωθούν οι Exodus σε αυτό που έγιναν.
Αντίστοιχα σύντομη αλλά χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Mille Petrozza των Kreator: «Ευχαριστώ, Cronos. Χωρίς εσένα, οι Kreator δε θα υπήρχαν». Ο Moyses Kolesne των Βραζιλιάνων Krisiun έγραψε από την πλευρά του: «Ο μεγαλύτερος όλων έφυγε, δε θα ξεχαστεί ποτέ», ενώ ο Jeff Becerra των Possessed σημείωσε πως «η φωνή του θα αποτελεί μέρος της ζωής μας για πάντα».
Μηνύματα δημοσίευσαν επίσης μουσικοί όπως ο Phil Anselmo των Pantera και Down, ο Iggor Cavalera, ο Michael Amott των Arch Enemy, ο Lee Dorrian, ο Peter Tägtgren των Hypocrisy και μέλη συγκροτημάτων όπως οι Watain και οι Impaled Nazarene. Οι αναρτήσεις τους υπογράμμισαν με διαφορετικούς τρόπους την επιρροή που άσκησαν οι Venom και ο ίδιος ο Cronos στις μεταγενέστερες γενιές του metal.
«Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η φωνή, το μπάσο και το όραμα του Conrad βρίσκονταν στην καρδιά των Venom», ανέφερε μεταξύ άλλων η μπάντα, χαρακτηρίζοντάς τον ως κεντρική μορφή στην πορεία της. Ο γιος του, Nathan, ευχαρίστησε με τη σειρά του τους οπαδούς των Venom για τη στήριξη που προσέφεραν στον πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας πως «η μουσική του θα συνεχίσει να ζει».
Οι αντιδράσεις από τον χώρο του metal
Η είδηση προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις από μουσικούς που συνδέθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, με την ιστορία του ακραίου ήχου. Ο Jeff "Mantas" Dunn, κιθαρίστας της κλασικής σύνθεσης των Venom, αναφέρθηκε στην πολυτάραχη ιστορία του συγκροτήματος, αλλά και στη φιλία που είχε προηγηθεί των μεταγενέστερων συγκρούσεων. «Παρά την ταραχώδη ιστορία αυτής της μπάντας, στο τέλος της ημέρας ήμασταν οι τρεις μας που ξεκινήσαμε κάτι τόσο ξεχωριστό και αλλάξαμε την κατεύθυνση, την πορεία και την ιστορία του metal όπως το γνωρίζουμε», έγραψε. Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του πρόσθεσε, πιο λιτά: «Παρά την ιστορία, τους καβγάδες, τις αντιπαραθέσεις, τα πάνω και τα κάτω... αυτό χτυπάει σκληρά».
Ο Gary Holt των Exodus και Slayer έγραψε ότι είναι συντετριμμένος από την είδηση, αναφέροντας ότι «ο Cronos υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ήρωές μου». Ο κιθαρίστας θυμήθηκε ιδιαίτερα τις δύο περιοδείες των Exodus με τους Venom, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις καλύτερες περιοδείες που έχει κάνει ποτέ, ενώ σημείωσε πως ο Cronos βοήθησε να διαμορφωθούν οι Exodus σε αυτό που έγιναν.
Αντίστοιχα σύντομη αλλά χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Mille Petrozza των Kreator: «Ευχαριστώ, Cronos. Χωρίς εσένα, οι Kreator δε θα υπήρχαν». Ο Moyses Kolesne των Βραζιλιάνων Krisiun έγραψε από την πλευρά του: «Ο μεγαλύτερος όλων έφυγε, δε θα ξεχαστεί ποτέ», ενώ ο Jeff Becerra των Possessed σημείωσε πως «η φωνή του θα αποτελεί μέρος της ζωής μας για πάντα».
Μηνύματα δημοσίευσαν επίσης μουσικοί όπως ο Phil Anselmo των Pantera και Down, ο Iggor Cavalera, ο Michael Amott των Arch Enemy, ο Lee Dorrian, ο Peter Tägtgren των Hypocrisy και μέλη συγκροτημάτων όπως οι Watain και οι Impaled Nazarene. Οι αναρτήσεις τους υπογράμμισαν με διαφορετικούς τρόπους την επιρροή που άσκησαν οι Venom και ο ίδιος ο Cronos στις μεταγενέστερες γενιές του metal.
Από το Newcastle στην απαρχή του extreme metal
Ο Conrad Lant γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1963 και μεγάλωσε στο Newcastle. Το 1979 εντάχθηκε στους Venom, αρχικά ως κιθαρίστας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε το μπάσο και τα φωνητικά. Μαζί με τον Jeff Dunn και τον Tony Bray, γνωστούς ως Mantas και Abaddon αντίστοιχα, αποτέλεσαν την κλασική σύνθεση που διαμόρφωσε τον ήχο των πρώτων χρόνων της μπάντας.
Το Welcome to Hell του 1981 και το Black Metal έναν χρόνο αργότερα, αποτέλεσαν τα δύο άλμπουμ που καθιέρωσαν τους Venom ως μία από τις πιο ακραίες παρουσίες της εποχής τους. Ο ωμός ήχος, η επιθετικότητα, η θεματολογία γύρω από τον σατανισμό και τον αποκρυφισμό και η σκηνική εικόνα τους απομάκρυναν το συγκρότημα από τα δεδομένα του παραδοσιακού heavy metal.
Ο δίσκος Black Metal απέκτησε ιδιαίτερη ιστορική σημασία για έναν ακόμη λόγο, ο τίτλος του χρησιμοποιήθηκε τελικά για να περιγράψει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα. Η επιρροή των Venom επεκτάθηκε στη συνέχεια στο thrash, το death και το black, με συγκροτήματα όπως οι Metallica, Celtic Frost και Mayhem να αναφέρονται στους Venom ως σημαντική επιρροή.
Ακολούθησαν τα At War with Satan (1984) και Possessed (1985), πριν ο Cronos αποχωρήσει προσωρινά από το συγκρότημα και επιστρέψει αρκετά χρόνια αργότερα. Παρά τις αλλαγές στη σύνθεση και τις περιόδους αναταραχής, συνέχισε να αποτελεί τη σταθερή δημιουργική και σκηνική παρουσία των Venom.
Το 2026, λίγους μόλις μήνες πριν από τον θάνατό του, οι Venom κυκλοφόρησαν το Into Oblivion, τον 16ο δίσκο τους. Είχε προηγηθεί και η εμφάνιση του συγκροτήματος στο Sweden Rock Festival τον Ιούνιο.
Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την εμφάνιση των πρώτων Venom, η μουσική του Cronos εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται το heavy metal, το punk και οι πιο ακραίες εκφάνσεις του είδους. Ο ίδιος δεν έζησε απλώς την εξέλιξη του extreme metal, βρέθηκε από πολύ νωρίς ανάμεσα στους μουσικούς που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του. Η συμβολή του στον χώρο δύσκολα θα ξεχαστεί.
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