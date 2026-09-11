Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Πολύτιμα μαθήματα για τη γήρανση στη Γη από μελέτη σε αστροναύτες
Πολύτιμα μαθήματα για τη γήρανση στη Γη από μελέτη σε αστροναύτες
Οι αστροναύτες εμφανίζουν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες βιολογικές αλλαγές που στη Γη χρειάζονται χρόνια. Αυτή η «επιτάχυνση» προσφέρει στους επιστήμονες ένα μοναδικό μοντέλο για τη μελέτη της μυϊκής φθοράς και της γήρανσης
Τα διαστημικά ταξίδια επιβάλλουν εξαιρετικές προκλήσεις στο ανθρώπινο σώμα. Οι αστροναύτες που επιστρέφουν από μακροχρόνιες αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορεί να παρουσιάσουν απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας, καρδιαγγειακές αλλαγές και άλλες επιπτώσεις υγείας, εντυπωσιακά παρόμοιες με ορισμένες από τις αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση.
Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη διαφορά: Αλλαγές που συνήθως εκτυλίσσονται σε διάστημα ετών ή δεκαετιών μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες στο διάστημα.
Ορισμένες αρχίζουν να αντιστρέφονται μετά την επιστροφή των αστροναυτών στη Γη, ενώ άλλες παραμένουν.
Αυτή η επιταχυνόμενη μεταβολή έχει μετατρέψει τις διαστημικές πτήσεις σ’ ένα ασυνήθιστο εργαστήριο για την έρευνα της γήρανσης, προσφέροντας στους επιστήμονες την ευκαιρία να διερευνήσουν βιολογικές διεργασίες που, διαφορετικά, θα χρειαζόταν πολλά χρόνια για να παρατηρηθούν.
Όπως επισημαίνουν στο The Conversation οι ειδικές του Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ, Samantha Jones, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και Anne McArdle, καθηγήτρια Μυοσκελετικής Επιστήμης και Επιστήμης της Γήρανσης, στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει εάν τα διδάγματα που αντλήθηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη θα μπορούσαν, τελικά, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις της γήρανσης: Της προοδευτικής απώλειας μυϊκής μάζας και δύναμης.
Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα προέκυψε από μια μελέτη του 2026, στην οποία συμμετείχαν 4 αστροναύτες που έλαβαν μέρος στην εννιαήμερη αποστολή Axiom-2. Οι ερευνητές εξέτασαν χημικούς δείκτες που συνδέονται με το DNA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας – έναν δείκτη που αντικατοπτρίζει μοριακές αλλαγές στο σώμα. Η εκτιμώμενη βιολογική ηλικία των αστροναυτών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο διάστημα και άρχισε να μειώνεται ξανά μετά την επιστροφή τους στη Γη.
Αυτό δεν σημαίνει ότι γέρασαν κυριολεκτικά – αυτό που κατέδειξε, ωστόσο, η μελέτη ήταν το πόσο γρήγορα ορισμένα μοριακά χαρακτηριστικά μεταβάλλονται στο διαστημικό περιβάλλον.
Ορισμένες από τις αλλαγές ενδέχεται να συμπίπτουν με τη σαρκοπενία, την προοδευτική μείωση της μυϊκής μάζας και δύναμης που παρατηρείται στους ηλικιωμένους. Η σαρκοπενία μπορεί να συμβάλει στην ευθραυστότητα, στις πτώσεις και, τελικά, στην απώλεια της ανεξαρτησίας. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη με ακρίβεια σε ποιο βαθμό η απώλεια μυϊκής μάζας στο διάστημα αντιστοιχεί σε σαρκοπενία. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία συμβαίνουν οι αλλαγές στο διάστημα καθιστά τη σύγκριση αυτή εξαιρετικά χρήσιμη για την έρευνα.
Η χρήση τεχνητού ανθρώπινου ιστού προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: Ο αριθμός των αστροναυτών που είναι διαθέσιμοι για έρευνα είναι μικρός, ενώ οι μύες που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο επιτρέπουν στους επιστήμονες να διεξάγουν ελεγχόμενα πειράματα, συγκρίνοντας άμεσα τις αλλαγές που συμβαίνουν σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας με εκείνες που σχετίζονται με τη γήρανση στη Γη. Οι ερευνητές μπόρεσαν, επίσης, να διεξάγουν προκαταρκτικές δοκιμές πιθανών στρατηγικών για την προστασία των μυών.
Εάν διαπιστώσουν ότι η γήρανση και η φθορά των μυών στο διάστημα έχουν κοινούς βιολογικούς μηχανισμούς, οι διαστημικές αποστολές θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να προσφέρουν έναν πολύ πιο σύντομο τρόπο διερεύνησης ορισμένων βιολογικών αλλαγών που συνήθως διαρκούν χρόνια.
Η ανακάλυψη ομοιοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακαλύψεις για την υγεία του γενικού πληθυσμού.
Η μελέτη της γήρανσης σε ανθρώπινους πληθυσμούς είναι εκ φύσεως μια αργή διαδικασία, καθώς οι σχετικές βιολογικές αλλαγές μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να εκδηλωθούν. Οι διαστημικές αποστολές προσφέρουν στους ερευνητές ένα ριζικά συμπυκνωμένο χρονικό πλαίσιο, στο οποίο μπορούν να μελετηθούν ορισμένες συγκρίσιμες φυσιολογικές αλλαγές. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τους επιστήμονες να εντοπίσουν πολλά υποσχόμενους βιολογικούς στόχους και να αξιολογήσουν πιο γρήγορα τις πιθανές παρεμβάσεις.
Τα διαστημικά πειράματα, ωστόσο, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κλινική έρευνα σε ηλικιωμένους. Ακόμη κι αν ένα διαστημικό πείραμα εντοπίσει ένα μόριο, έναν μηχανισμό ή μια πιθανή θεραπεία ικανή να προστατεύσει τους μυς, θα χρειαστούν εκτενείς μελέτες στη Γη για να διαπιστωθεί αν μια παρέμβαση είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τους ανθρώπους.
Οι διαστημικές πτήσεις, επομένως, δεν προσφέρουν στους ερευνητές μια «παράκαμψη» των κλινικών δοκιμών, αλλά ενδεχομένως μια ταχύτερη οδό για τον εντοπισμό των υποψήφιων θεραπειών.
Πηγή: ygeiamou.gr
Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη διαφορά: Αλλαγές που συνήθως εκτυλίσσονται σε διάστημα ετών ή δεκαετιών μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες στο διάστημα.
Ορισμένες αρχίζουν να αντιστρέφονται μετά την επιστροφή των αστροναυτών στη Γη, ενώ άλλες παραμένουν.
Αυτή η επιταχυνόμενη μεταβολή έχει μετατρέψει τις διαστημικές πτήσεις σ’ ένα ασυνήθιστο εργαστήριο για την έρευνα της γήρανσης, προσφέροντας στους επιστήμονες την ευκαιρία να διερευνήσουν βιολογικές διεργασίες που, διαφορετικά, θα χρειαζόταν πολλά χρόνια για να παρατηρηθούν.
Όπως επισημαίνουν στο The Conversation οι ειδικές του Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ, Samantha Jones, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και Anne McArdle, καθηγήτρια Μυοσκελετικής Επιστήμης και Επιστήμης της Γήρανσης, στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει εάν τα διδάγματα που αντλήθηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη θα μπορούσαν, τελικά, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις της γήρανσης: Της προοδευτικής απώλειας μυϊκής μάζας και δύναμης.
Το διάστημα «γερνάει» τους αστροναύτες;Η ζωή στο διάστημα εκθέτει το ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες που δεν έχει σχεδιαστεί να βιώνει. Η χαμηλή βαρύτητα μειώνει δραματικά τις μηχανικές δυνάμεις που ασκούνται στους μυς και τα οστά, ενώ οι αστροναύτες εκτίθενται επίσης σε αυξημένη ακτινοβολία και διαταραγμένο ύπνο. Στη Γη, οι μύες, τα οστά, το καρδιαγγειακό σύστημα και άλλα όργανα έχουν εξελιχθεί ώστε να λειτουργούν υπό τη συνεχή επίδραση της βαρύτητας. Η απομάκρυνση μεγάλου μέρους αυτού του φορτίου μπορεί να προκαλέσει ταχείες φυσιολογικές αλλαγές.
Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα προέκυψε από μια μελέτη του 2026, στην οποία συμμετείχαν 4 αστροναύτες που έλαβαν μέρος στην εννιαήμερη αποστολή Axiom-2. Οι ερευνητές εξέτασαν χημικούς δείκτες που συνδέονται με το DNA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας – έναν δείκτη που αντικατοπτρίζει μοριακές αλλαγές στο σώμα. Η εκτιμώμενη βιολογική ηλικία των αστροναυτών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο διάστημα και άρχισε να μειώνεται ξανά μετά την επιστροφή τους στη Γη.
Αυτό δεν σημαίνει ότι γέρασαν κυριολεκτικά – αυτό που κατέδειξε, ωστόσο, η μελέτη ήταν το πόσο γρήγορα ορισμένα μοριακά χαρακτηριστικά μεταβάλλονται στο διαστημικό περιβάλλον.
Η γήρανση των μυών σε «γρήγορη κίνηση»Οι μύες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας, οι αστροναύτες χάνουν μυϊκή μάζα και δύναμη με ταχύ ρυθμό, παρά το γεγονός ότι ασκούνται περίπου 2 ώρες την ημέρα σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν αυτές τις επιπτώσεις.
Ορισμένες από τις αλλαγές ενδέχεται να συμπίπτουν με τη σαρκοπενία, την προοδευτική μείωση της μυϊκής μάζας και δύναμης που παρατηρείται στους ηλικιωμένους. Η σαρκοπενία μπορεί να συμβάλει στην ευθραυστότητα, στις πτώσεις και, τελικά, στην απώλεια της ανεξαρτησίας. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη με ακρίβεια σε ποιο βαθμό η απώλεια μυϊκής μάζας στο διάστημα αντιστοιχεί σε σαρκοπενία. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία συμβαίνουν οι αλλαγές στο διάστημα καθιστά τη σύγκριση αυτή εξαιρετικά χρήσιμη για την έρευνα.
Μικροσκοπικοί μύες στο διάστημαΓια να διερευνήσουν αυτή την πιθανότητα, μια ομάδα του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ ξεκίνησε την αποστολή «MicroAge», στέλνοντας ανθρώπινα μυϊκά κατασκευάσματα που καλλιεργήθηκαν σε εργαστήριο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτοί οι μικροσκοπικοί μύες, περίπου στο μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού, δημιουργήθηκαν από ανθρώπινα μυϊκά βλαστοκύτταρα.
Η χρήση τεχνητού ανθρώπινου ιστού προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: Ο αριθμός των αστροναυτών που είναι διαθέσιμοι για έρευνα είναι μικρός, ενώ οι μύες που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο επιτρέπουν στους επιστήμονες να διεξάγουν ελεγχόμενα πειράματα, συγκρίνοντας άμεσα τις αλλαγές που συμβαίνουν σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας με εκείνες που σχετίζονται με τη γήρανση στη Γη. Οι ερευνητές μπόρεσαν, επίσης, να διεξάγουν προκαταρκτικές δοκιμές πιθανών στρατηγικών για την προστασία των μυών.
Εάν διαπιστώσουν ότι η γήρανση και η φθορά των μυών στο διάστημα έχουν κοινούς βιολογικούς μηχανισμούς, οι διαστημικές αποστολές θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να προσφέρουν έναν πολύ πιο σύντομο τρόπο διερεύνησης ορισμένων βιολογικών αλλαγών που συνήθως διαρκούν χρόνια.
Τα μιτοχόνδρια ως ένα «κομμάτι του παζλ»Το επόμενο πείραμα της ομάδας θα διερευνήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τη μυϊκή φθορά, εστιάζοντας στα μιτοχόνδρια. Συχνά περιγράφονται ως οι δομές που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζονται τα κύτταρα για να λειτουργήσουν. Οι αλλαγές στη λειτουργία των μιτοχονδρίων αναγνωρίζονται ήδη ως μία από τις βιολογικές διεργασίες που συνδέονται με τη γήρανση των μυών στη Γη. Το MicroAge II θα εξετάσει εάν οι μεταβολές στη δομή και τη λειτουργία των μιτοχονδρίων συμβάλλουν, επίσης, στην ταχεία μυϊκή φθορά που παρατηρείται σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας.
Η ανακάλυψη ομοιοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακαλύψεις για την υγεία του γενικού πληθυσμού.
Από τον διαστημικό σταθμό στην υγιή γήρανση στη ΓηΗ απώλεια της μυϊκής λειτουργίας που σχετίζεται με την ηλικία έχει σοβαρές συνέπειες: Μπορεί να αυξήσει τις πτώσεις και την ευθραυστότητα, καθιστώντας τις καθημερινές δραστηριότητες πιο δύσκολες και απειλώντας την ανεξαρτησία των ηλικιωμένων. Ωστόσο, οι αποτελεσματικές θεραπείες παραμένουν περιορισμένες.
Η μελέτη της γήρανσης σε ανθρώπινους πληθυσμούς είναι εκ φύσεως μια αργή διαδικασία, καθώς οι σχετικές βιολογικές αλλαγές μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να εκδηλωθούν. Οι διαστημικές αποστολές προσφέρουν στους ερευνητές ένα ριζικά συμπυκνωμένο χρονικό πλαίσιο, στο οποίο μπορούν να μελετηθούν ορισμένες συγκρίσιμες φυσιολογικές αλλαγές. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τους επιστήμονες να εντοπίσουν πολλά υποσχόμενους βιολογικούς στόχους και να αξιολογήσουν πιο γρήγορα τις πιθανές παρεμβάσεις.
Τα διαστημικά πειράματα, ωστόσο, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κλινική έρευνα σε ηλικιωμένους. Ακόμη κι αν ένα διαστημικό πείραμα εντοπίσει ένα μόριο, έναν μηχανισμό ή μια πιθανή θεραπεία ικανή να προστατεύσει τους μυς, θα χρειαστούν εκτενείς μελέτες στη Γη για να διαπιστωθεί αν μια παρέμβαση είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τους ανθρώπους.
Οι διαστημικές πτήσεις, επομένως, δεν προσφέρουν στους ερευνητές μια «παράκαμψη» των κλινικών δοκιμών, αλλά ενδεχομένως μια ταχύτερη οδό για τον εντοπισμό των υποψήφιων θεραπειών.
Πηγή: ygeiamou.gr
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