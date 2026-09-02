Social media: Όσο πιο νωρίς εκτίθεται το παιδί, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος άγχους και κατάθλιψης

Η πρώιμη επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα συνδέεται με περισσότερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, την ώρα που οι πλατφόρμες καλούνται να λογοδοτήσουν διεθνώς για την προστασία των ανηλίκων