Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Ακόμη ένα ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την Ελλάδα – Αγωνία για τις ασθενείς με καρκίνο μαστού
Ακόμη ένα ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την Ελλάδα – Αγωνία για τις ασθενείς με καρκίνο μαστού
Η απόσυρση αντικαρκινικού φαρμάκου λόγω του υψηλού clawback προκαλεί έντονη ανησυχία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, δυσκολεύοντας την πρόσβασή τους σε θεραπεία
Αναστάτωση στη μεγάλη κοινότητα των ασθενών με καρκίνο του μαστού αλλά και γενικότερα των ογκολογικών ασθενών έχει προκαλέσει η απόφαση φαρμακευτικής εταιρείας να αποσύρει ογκολογικό σκεύασμα για μεταστατικό, τριπλά αρνητικό και ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού στο τέλος του χρόνου καθώς δεν έχει εμπορικό συμφέρον από τη συστηματική κυκλοφορία του στη χώρα μας.
Το ογκολογικό σκεύασμα το οποίο χορηγείται ενδοφλέβια στα νοσοκομεία στις ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με τους παραπάνω τύπους καρκίνου του μαστού έρχεται να προστεθεί σε άλλα τρία φάρμακα – ένα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και δύο για αιματολογικές κακοήθειες – που αποσύρθηκαν με απόφαση άλλης φαρμακευτικής εταιρείας πριν λίγους μήνες. Παρά τις διαβεβαιώσεις υπουργείου Υγείας και Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ότι καμία ασθενής δεν πρόκειται να στερηθεί τη θεραπεία της, η νέα αυτή απόσυρση αναδεικνύει εμφατικά την ανάγκη εκσυγχρονισμού της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και τους κινδύνους να στερούνται ασθενείς καινοτόμα φάρμακα λόγω του μέτρου των αυτόματων επιστροφών (clawback).
Το ογκολογικό σκεύασμα το οποίο χορηγείται ενδοφλέβια στα νοσοκομεία στις ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με τους παραπάνω τύπους καρκίνου του μαστού έρχεται να προστεθεί σε άλλα τρία φάρμακα – ένα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και δύο για αιματολογικές κακοήθειες – που αποσύρθηκαν με απόφαση άλλης φαρμακευτικής εταιρείας πριν λίγους μήνες. Παρά τις διαβεβαιώσεις υπουργείου Υγείας και Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ότι καμία ασθενής δεν πρόκειται να στερηθεί τη θεραπεία της, η νέα αυτή απόσυρση αναδεικνύει εμφατικά την ανάγκη εκσυγχρονισμού της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και τους κινδύνους να στερούνται ασθενείς καινοτόμα φάρμακα λόγω του μέτρου των αυτόματων επιστροφών (clawback).
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