Μέθοδος AMIS: Αρθροπλαστική ισχίου χωρίς τραυματισμό μυών

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«Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται όταν ο χόνδρος που προστατεύει τα άκρα 2 δύο οστών που σχηματίζουν μία άρθρωση αρχίζει βαθμιαία να καταστρέφεται. Ο χόνδρος είναι ένας σταθερός και ολισθηρός ιστός, ο οποίος επιτρέπει την κίνηση μίας άρθρωσης με τη λιγότερη δυνατή τριβή. Όταν ο χόνδρος διαλυθεί τελείως, τα οστά κατά τη διάρκεια της κίνησης “τρίβονται” μεταξύ τους», εξηγεί οκαι συνεχίζει:«Είναι μία εκφυλιστική πάθηση. Από τη στιγμή που ο χόνδρος θα υποστεί βλάβη, αυτή θα συνεχίζει να επιδεινώνεται μιας και ο χόνδρινος ιστός έχει σχεδόν μηδαμινή ικανότητα επούλωσης λόγω της φτωχής του αιμάτωσης. Η οστεοαρθρίτιδα δε θα βελτιωθεί, ούτε θα παραμείνει στάσιμη σαν κατάσταση. Θα επιδεινώνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου επηρεάζοντας ταυτόχρονα και το συνδετικό ιστό της άρθρωσης και τους μυς που καταφύονται στα προσβεβλημένα οστά, προκαλώντας στην άρθρωση μία γενικευμένη φλεγμονή (εξού και ο όρος οστεοαρθρίτιδα, στην ιατρική ορολογία η κατάληξη -ίτιδα υποδηλώνει φλεγμονή)».Μεγάλη ηλικίαΦύλοΠαχυσαρκίαΕπαναλαμβανόμενη καταπόνηση της άρθρωσηςΚληρονομικότηταΠαραμορφώσεις οστώνΚάποια μεταβολικά νοσήματα«Στις παραδοσιακές τεχνικές των αρθροπλαστικών, ο χειρουργός προσεγγίζει την άρθρωση από την οπισθοπλάγια ή την προσθιοπλάγια επιφάνεια του ισχίου. Μέσω των προσπελάσεων αυτών τραυματίζονται/τέμνονται τένοντες και μεγάλες μυϊκές ομάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πόνος και αργή αποκατάσταση. Επιπλέον, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος του εξαρθρήματος, ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί κάποιες προφυλάξεις (αποφυγή κάποιων κινήσεων, κινητοποίηση με βοηθήματα κ.λπ.) για 6 με 8 εβδομάδες», επισημαίνει.«Η ποιότητα των προθέσεων, η μικρή ηλικία, η έντονη δραστηριότητα και το αυξημένο σωματικό βάρος του ασθενή είναι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στο χρόνο επιβίωσης μίας αρθροπλαστικής. Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου πρέπει να γίνεται: