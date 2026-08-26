15 λεπτά λιγότερο στον καναπέ: Η μικρή αλλαγή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου



Τι έδειξε η μελέτη



Οι καθημερινές δραστηριότητες έχουν αξία

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Μετρούν και τα λίγα λεπτά έντονης κίνησης

Μόλις 15 λεπτά περισσότερης κίνησης μέσα στην ημέρα, στη θέση αντίστοιχου χρόνου ύπνου ή καθιστικής συμπεριφοράς, συνδέθηκαν με 2% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σύμφωνα με νέα μελέτη του University College London (UCL).Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο BMC Medicine, ενισχύουν την ιδέα ότι δεν μετρά μόνο η οργανωμένη άσκηση, αλλά συνολικά το πόσο κινούμαστε μέσα στο 24ωρο.Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 59.218 συμμετεχόντων από τη UK Biobank, με μέση ηλικία τα 61,7 έτη. Το 55% ήταν γυναίκες. Η καθημερινή τους κίνηση καταγράφηκε με φορετές συσκευές, ενώ κατά τη διάρκεια περίπου 8 ετών παρακολούθησης καταγράφηκαν 2.385 περιστατικά καρκίνου.Στόχος της ερευνητικής ομάδας ήταν να εξετάσει όχι μόνο πόσο ασκούνταν οι συμμετέχοντες, αλλά και πώς μοιραζόταν συνολικά η ημέρα τους ανάμεσα σε ύπνο, καθιστική ζωή, όρθια στάση και σωματική δραστηριότητα διαφορετικής έντασης.Το βασικό εύρημα ήταν ότι όσο περισσότερο κινούνταν οι συμμετέχοντες, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος καρκίνου. Όπως παρατήρησαν στα μοντέλα τους, η αντικατάσταση 15 λεπτών ύπνου με 15 λεπτά κίνησης συνδέθηκε με μείωση του κινδύνου κατά 2%. Το ίδιο ποσοστό παρατηρήθηκε όταν 15 λεπτά καθιστικής συμπεριφοράς αντικαθίσταντο από κίνηση.Η αντίστροφη αλλαγή είχε διαφορετική επίδραση. Όταν 30 λεπτά κίνησης αντικαθίσταντο από 30 λεπτά καθιστικής ζωής, ο εκτιμώμενος κίνδυνος καρκίνου αυξανόταν κατά 8%. Όταν τα ίδια 30 λεπτά αντικαθίσταντο από ύπνο, η αύξηση έφτανε το 7%.Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι ο ύπνος είναι επιβαρυντικός για την υγεία. Αντίθετα, οι ερευνητές εξετάζουν θεωρητικά τι μπορεί να συμβεί όταν χρόνος που ήδη αφιερώνεται στην κίνηση αντικαθίσταται από άλλη δραστηριότητα μέσα στο ίδιο 24ωρο.Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. John Mitchell από το UCL Division of Surgery and Interventional Science, τονίζει ότι το μήνυμα δεν περιορίζεται στο γυμναστήριο ή σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης. Καθημερινές κινήσεις, όπως το να τρέξει κάποιος για να προλάβει το λεωφορείο, να ανέβει γρήγορα σκάλες ή να μεταφέρει βαριές σακούλες με ψώνια, μπορούν επίσης να συμβάλουν σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.«Τείνουμε προς αυτό που ονομάζουμε κατευθυντήριες οδηγίες κίνησης 24 ωρών, όπου οι άνθρωποι έχουν μια σειρά από επιλογές τις οποίες μπορούν να προσαρμόσουν στον τρόπο ζωής τους, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο νόσησης με την πάροδο του χρόνου», εξηγεί ο Δρ. Mitchell. Όπως προσθέτει, η μελέτη έδειξε ότι «υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για όσους περνούν πολύ χρόνο καθιστοί».Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ένα ακόμη εύρημα της μελέτης. Οι ερευνητές εξέτασαν τι θα μπορούσε θεωρητικά να συμβεί σε ανθρώπους που έχουν ήδη δραστήριο τρόπο ζωής εάν μειώσουν την έντονη σωματική τους δραστηριότητα.Σύμφωνα με τον Δρ. Mitchell, ακόμη και η απώλεια δύο έως τριών λεπτών έντονης δραστηριότητας την ημέρα και η αντικατάστασή τους από καθιστική ζωή, ύπνο ή ελαφριά δραστηριότητα συνδέθηκε στα μοντέλα με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου.«Άλλα παραδείγματα έντονης δραστηριότητας, δηλαδή οτιδήποτε ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς και προκαλεί εφίδρωση, είναι τα αθλήματα, το γρήγορο ανέβασμα της σκάλας και η μεταφορά βαριών σακουλών με ψώνια», σημειώνει.