Μια νεαρή Αθηναία, γιατρός στο φαράγγι της Σαμαριάς: Απομόνωση, ευθύνες και καθημερινή πεζοπορία

Ένα ιατρείο μακριά από νοσοκομεία και δρόμους. Ένας ασύρματος που μπορεί ξαφνικά να μετατρέψει τη σιωπή σε αγώνα με τον χρόνο. Η Παναγιώτα Γκότση αφηγείται τη ζωή και την ιατρική στην καρδιά του φαραγγιού της Σαμαριάς