Αυξημένος ο κίνδυνος του καρκίνου για πιλότους και αεροσυνοδούς, τι ισχύει για τακτικούς ταξιδιώτες



Η ακτινοβολία δεν προέρχεται από το αεροπλάνο



Η διαδρομή έχει σημασία

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Γιατί το πλήρωμα θεωρείται εκτεθειμένο

Όταν μιλάμε για επαγγελματική έκθεση σε ακτινοβολία, το μυαλό πηγαίνει συνήθως σε πυρηνικούς σταθμούς, ακτινολογικά εργαστήρια ή χώρους όπου χρησιμοποιούνται ραδιενεργά υλικά. Μια νέα μελέτη, όμως, αναδεικνύει μια απρόσμενη επαγγελματική ομάδα: Τους πιλότους και τα μέλη πληρώματος καμπίνας αεροσκαφών.Αναλύοντας περισσότερα από 12,7 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2020-2024 και πάνω από 500 επαγγέλματα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι από ορισμένους καρκίνους που έχουν συσχετιστεί με έκθεση σε ακτινοβολία ήταν αναλογικά συχνότεροι μεταξύ αεροσυνοδών και πιλότων σε σχέση ακόμη και με επαγγελματίες που εργάζονται με ραδιενεργά υλικά σε ιατρικά περιβάλλοντα.Συγκεκριμένα, περίπου 6,9% των θανάτων μεταξύ μελών πληρώματος καμπίνας και 6,7% μεταξύ πιλότων αποδόθηκαν σε καρκίνους που η προηγούμενη βιβλιογραφία έχει συνδέσει με ακτινοβολία, όπως ο καρκίνος του μαστού, η λευχαιμία, οι όγκοι του εγκεφάλου, ο καρκίνος του προστάτη και το μελάνωμα.Το εύρημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή το ίδιο μοτίβο δεν παρατηρήθηκε σε καρκίνους που δεν θεωρούνται σχετιζόμενοι με ακτινοβολία, ούτε σε μηχανικούς και τεχνικούς αεροσκαφών, οι οποίοι περνούν την επαγγελματική τους ζωή κοντά σε αεροπλάνα, αλλά παραμένουν στο έδαφος.Η εξήγηση βρίσκεται ψηλά, στην ατμόσφαιρα. Η Γη «βομβαρδίζεται» διαρκώς από κοσμική ακτινοβολία, δηλαδή εξαιρετικά ενεργητικά σωματίδια που προέρχονται από το διάστημα. Στην επιφάνεια της Γης, η ατμόσφαιρα λειτουργεί σαν ένα τεράστιο προστατευτικό φίλτρο, απορροφώντας μεγάλο μέρος αυτής της ακτινοβολίας.Όσο, όμως, ένα αεροσκάφος ανεβαίνει σε ύψος, τόσο μικραίνει το στρώμα της ατμόσφαιρας που βρίσκεται από πάνω του και αυξάνεται η έκθεση. Σε τυπικά ύψη εμπορικών πτήσεων, η δόση ακτινοβολίας εκτιμάται ότι περίπου διπλασιάζεται για κάθε επιπλέον 1.830 μέτρα υψομέτρου. Το μεταλλικό περίβλημα του αεροσκάφους παρέχει μόνο περιορισμένη προστασία απέναντι σε αυτά τα ιδιαίτερα ενεργητικά σωματίδια.Το υψόμετρο δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Ρόλο παίζει και το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο εκτρέπει μέρος των φορτισμένων σωματιδίων της κοσμικής ακτινοβολίας. Η προστασία αυτή είναι ισχυρότερη κοντά στον Ισημερινό και ασθενέστερη προς τους μαγνητικούς πόλους. Έτσι, μια πτήση σε μεγάλα βόρεια γεωγραφικά πλάτη μπορεί να συνεπάγεται μεγαλύτερη έκθεση από μια αντίστοιχη πτήση κοντά στον Ισημερινό.Επιπλέον, τα επίπεδα κοσμικής ακτινοβολίας μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλιακή δραστηριότητα. Επομένως, η συνολική δόση δεν εξαρτάται απλώς από τις ώρες που περνά κάποιος στον αέρα, αλλά και από το ύψος, τη γεωγραφική διαδρομή και τις εκάστοτε συνθήκες. Μετρήσεις σε εμπορικές πτήσεις έχουν καταγράψει δόσεις από μικρότερες του 1 microsievert έως και άνω των 60 microsievert ανά πτήση.Σ’ έναν χαρακτηριστικό υπολογισμό, μια πτήση περίπου 9 ωρών από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη εκτιμήθηκε ότι συνεπάγεται δόση περίπου 67 microsievert. Για έναν περιστασιακό ταξιδιώτη, η ποσότητα αυτή είναι μικρή. Για κάποιον, όμως, που πραγματοποιεί εκατοντάδες πτήσεις επί δεκαετίες, η εικόνα αλλάζει.