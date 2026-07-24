«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα νοσοκομεία της Ευρώπης
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Τεχνητή νοημοσύνη Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα νοσοκομεία της Ευρώπης

Μόλις το 8% των χωρών διαθέτει ειδική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια, την ευθύνη και την προστασία των ασθενών - Ο ΠΟΥ ζητά από την Ευρώπη ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΤΝ στα νοσοκομεία

«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα νοσοκομεία της Ευρώπης
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) εξελίσσεται σε σημαντικό «όπλο» για τα νοσοκομεία, καθώς μπορεί να επιταχύνει τις διαγνώσεις, να αναλύσει σύνθετες ιατρικές εξετάσεις, να περιορίσει το διοικητικό βάρος και να στηρίξει τους γιατρούς στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία εισβάλλει στην περίθαλψη ξεπερνά τους κανόνες που θα έπρεπε να προστατεύουν τους ασθενείς από λάθη, μεροληψίες και ανεξέλεγκτη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.


Αυτή είναι η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος επισημαίνει ένα ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην περίθαλψη και στην ικανότητα των κρατών να την ελέγξουν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Κλέλια Γιαρίμογλου

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