Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα νοσοκομεία της Ευρώπης
«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα νοσοκομεία της Ευρώπης
Μόλις το 8% των χωρών διαθέτει ειδική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια, την ευθύνη και την προστασία των ασθενών - Ο ΠΟΥ ζητά από την Ευρώπη ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΤΝ στα νοσοκομεία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) εξελίσσεται σε σημαντικό «όπλο» για τα νοσοκομεία, καθώς μπορεί να επιταχύνει τις διαγνώσεις, να αναλύσει σύνθετες ιατρικές εξετάσεις, να περιορίσει το διοικητικό βάρος και να στηρίξει τους γιατρούς στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.
Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία εισβάλλει στην περίθαλψη ξεπερνά τους κανόνες που θα έπρεπε να προστατεύουν τους ασθενείς από λάθη, μεροληψίες και ανεξέλεγκτη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.
Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία εισβάλλει στην περίθαλψη ξεπερνά τους κανόνες που θα έπρεπε να προστατεύουν τους ασθενείς από λάθη, μεροληψίες και ανεξέλεγκτη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.
Αυτή είναι η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος επισημαίνει ένα ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην περίθαλψη και στην ικανότητα των κρατών να την ελέγξουν.
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