«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα νοσοκομεία της Ευρώπης

(ΤΝ) εξελίσσεται σε σημαντικό «όπλο» για τα νοσοκομεία, καθώς μπορεί να επιταχύνει τις διαγνώσεις, να αναλύσει σύνθετες ιατρικές εξετάσεις, να περιορίσει το διοικητικό βάρος και να στηρίξει τους γιατρούς στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία εισβάλλει στην περίθαλψηπου θα έπρεπε να προστατεύουν τους ασθενείς από λάθη, μεροληψίες και ανεξέλεγκτη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.