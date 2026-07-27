Παγκόσμια αύξηση του καρκίνου: Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια έως το 2050

Περίπου ένας στους εννέα άνδρες και μία στις δεκατρείς γυναίκες αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο - Ο αριθμός των νέων περιστατικών αναμένεται να φτάσει τα 34 εκατομμύρια έως το 2050, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024