Μητέρες της καρδιάς - Τρεις γυναίκες μιλούν για την αγάπη, τη δύναμη και τη μητρότητα πέρα από τα όρια

Οι διαδρομές στη ζωή τους διαφορετικές, η μητρότητα όμως αποτελεί το κοινό μονοπάτι για τη Χριστίνα, τη Ράνια και τη Στέλλα. Με αφορμή την ημέρα της μητέρας οι τρεις γυναίκες ανοίγουν την καρδιά τους και μιλούν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη μητρότητα όπως αυτές την ορίζουν.και ηθετές μητέρες και ημια μητέρα που μεγάλωσε μόνο της το παιδί της καταθέτουν βιώματα γεμάτα αγώνα, αγάπη, φόβο, δύναμη και αφοσίωση, αποδεικνύοντας πως μητέρα είναι εκείνη που στέκεται καθημερινά δίπλα στο παιδί της, με όλη της την ψυχή.Η Δρόσου Χριστίνα, θετή μητέρα του Χάρη, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη στιγμή που ξεκίνησε το δικό τους ταξίδι ως οικογένεια με τη συμβολή του οργανισμού «Χαμόγελο του παιδιού», σημειώνοντας πως, «η πρώτη αγκαλιά ήταν ένα μήνα μετά τη γνωριμία μας με το παιδί μας, κατά την περίοδο προσαρμογής. Το πρώτο συναίσθημα ήταν άγχος, αν θα καταφέρω να σβήσω τις άσχημες μνήμες του, αν θα κερδίσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη του και αν γίνω μια καλή μαμά για αυτό το παιδί. Η μητρότητα μέσα από την υιοθεσία αποτέλεσε για μένα μια βαθιά αίσθηση ολοκλήρωσης: Είναι ό,τι πιο σημαντικό και όμορφο έχει συμβεί στη ζωή μας. Η προτεραιότητά μας, σε ό,τι κάνουμε, είναι το παιδί μας και οι ανάγκες του».Όπως η ίδια εξηγεί, η πορεία δεν ήταν εύκολη. Η προσαρμογή ενός παιδιού που κουβαλά τραύματα και φόβους απαιτεί υπομονή, δύναμη και απεριόριστη αγάπη. «’Ήταν σημαντικό να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του, να μετριάσουμε τις φοβίες του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Να διαχειριστούμε τον αποχωρισμό από τον μεγαλύτερο αδερφό του και τις δύσκολες ερωτήσεις για τους βιολογικούς γονείς του χωρίς να τους ακυρώσουμε σαν άτομα».Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ήταν τα ξεσπάσματα θυμού και βίας του παιδιού, τα οποία, όπως υπογραμμίζει, «αποτελούσαν στην ουσία μια δοκιμασία αγάπης και αποδοχής», και στέλνοντας το δικό της μήνυμα στις γυναίκες που σκέφτονται να προχωρήσουν στην υιοθεσία, τονίζει ότι, «είναι δύσκολο το έργο της γονεϊκότητας, ειδικά με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά να μην φοβηθούν γιατί κάθε παιδί έχει ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Με υπομονή όλα γίνονται».Η Ράνια Αθανασοπούλου, μητέρα που μεγάλωσε μόνη της την κόρη της, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως παρά τις δυσκολίες η μητρότητα είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της. «Η Ημέρα της Μητέρας μού θυμίζει τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου. Την ημέρα που απέκτησα το ακριβότερό μου δώρο, την κόρη μου, όταν έγινα μαμά. Έπειτα από 9,5 χρόνια προσπαθειών για να αποκτήσω παιδί, η γέννηση της κόρης μου άλλαξε τα πάντα. Η θλίψη και η στεναχώρια τόσων χρόνων εξαφανίστηκαν σε ένα δευτερόλεπτο μόλις είδα την κόρη μου».Η ίδια ανέλαβε μόνη της το μεγάλωμα του παιδιού από την ηλικία των 2,5 ετών, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις δυσκολίες της μοναχικής μητρότητας, «γίνεσαι μάνα, πατέρας, ψυχολόγος, φίλη, κουβαλητής του σπιτιού, λεξικό… Δεν έχεις δικαίωμα να κλάψεις, να κουραστείς, να αρρωστήσεις. Φοβάσαι μην κάνεις λάθη. Η σχέση μας χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και την αγάπη. Κάθε μέρα τη ρωτούσα: “Πώς ήταν η μέρα σου παιδί μου;”. Κι όταν έπαιρνε βαθμούς, με ρωτούσε: “Είσαι υπερήφανη για εμένα, μαμά;”. Και η απάντηση ήταν πάντα η ίδια “Είσαι η περηφάνια μου, το παιδί μου”».Η ζωή τις δοκίμασε σκληρά, όταν η κόρη της χρειάστηκε να δώσει μάχη με τον καρκίνο. «Μου έδινε κουράγιο αντί να της δίνω εγώ. Όταν μάθαμε ότι το ξεπέρασε και είναι υγιής, ήταν δεύτερο δώρο για εμένα. Είμαι πολύ περήφανη για τη γυναίκα που έγινε η κόρη μου», τονίζει συγκινημένη και απευθυνόμενη σε όλες τις μητέρες τις συμβουλέυει, «να μιλάτε στα παιδιά σας, ακούνε. Διδάξτε τους την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη. Δώστε αγάπη και σημασία στα παιδιά αυτό έχουν ανάγκη».