H απλή συνήθεια που μειώνει την πιθανότητα λοίμωξης εντός του νοσοκομείου
Αρκούν μια οδοντόβουρτσα και μια οδοντόκρεμα για να μειωθούν τα περιστατικά πνευμονίας στα νοσοκομεία; Νεότερη έρευνα απαντά θετικά
Μια απλή κίνηση, όπως η τακτική φροντίδα της υγιεινής των δοντιών, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας κατά τη διάρκεια νοσηλείας, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα.
Ειδικότερα, μια πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (ESCMID) στο Μόναχο, συμπέρανε ότι το συστηματικό βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας έως και κατά 60%.
Η νοσοκομειακή πνευμονία είναι μια λοίμωξη των πνευμόνων που εκδηλώνεται τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, καθώς οι ασθενείς συχνά έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ τα μικρόβια που κυκλοφορούν στα νοσοκομεία είναι πιο ανθεκτικά και επιθετικά.
Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη μορφή της νόσου, τη μη σχετιζόμενη με αναπνευστήρα νοσοκομειακή πνευμονία (NV-HAP), η οποία αφορά ασθενείς που δεν υποστηρίζονται από μηχανική υποστήριξη αναπνοής.
Πώς συνδέεται η στοματική υγεία με την πνευμονία
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πνευμονία σε αυτούς τους ασθενείς συχνά προκαλείται όταν υγρά από το στόμα ή τον φάρυγγα εισέρχονται στους πνεύμονες. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο συχνό σε ασθενείς που δυσκολεύονται να απομακρύνουν τις στοματικές εκκρίσεις.
«Αυτές οι λοιμώξεις εκτιμάται ότι προέρχονται κυρίως από τη μικροχλωρίδα του ίδιου του ασθενούς και όχι από μετάδοση από άτομο σε άτομο. Η βελτίωση της στοματικής υγιεινής βοηθά στη μείωση αυτών των παθογόνων στο στόμα, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο επακόλουθης λοίμωξης», εξηγεί ο καθηγητής Brett Mitchell, κύριος συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Avondale στην Αυστραλία.
Πώς διεξήχθη η μελέτη
Η έρευνα βασίστηκε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε σε νοσοκομεία της Αυστραλίας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 8.000 ασθενών.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης:
Οι ασθενείς έλαβαν οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα και ενημερωτικό υλικό, ενώ είχαν πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους για την εκπαίδευσή τους.
Το νοσηλευτικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε ειδικά στη σωστή στοματική φροντίδα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ποσοστό των ασθενών που λάμβαναν συστηματική στοματική φροντίδα αυξήθηκε από 15,9% σε 61,5%, ενώ η φροντίδα πραγματοποιούνταν κατά μέσο όρο 1,5 φορές ημερησίως.
Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των περιστατικών πνευμονίας: από ένα περιστατικό ανά 100 ημέρες νοσηλείας σε 0,41.
«Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα αυτής της μελέτης ήταν η κλίμακα της βελτίωσης που καταφέραμε να επιτύχουμε», δήλωσε ο καθηγητής Mitchell.
Προηγούμενη έρευνα είχε επισημάνει ότι η παρατεταμένη νοσηλεία συσχετίζεται με επιδείνωση της στοματικής υγείας, γεγονός που καθιστά τέτοιες παρεμβάσεις ακόμη πιο αναγκαίες.
«Η μελέτη μας παρέχει πλέον ισχυρά στοιχεία από το νοσοκομειακό περιβάλλον. Το επόμενο βήμα είναι να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούν να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν αποτελεσματικά δομημένα προγράμματα σε νοσοκομειακές μονάδες», καταλήγει ο ίδιος.
Σημαντικές προοπτικές για τα νοσοκομεία
«Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα αυτής της μελέτης ήταν η κλίμακα της βελτίωσης που καταφέραμε να επιτύχουμε», δήλωσε ο καθηγητής Mitchell.
Προηγούμενη έρευνα είχε επισημάνει ότι η παρατεταμένη νοσηλεία συσχετίζεται με επιδείνωση της στοματικής υγείας, γεγονός που καθιστά τέτοιες παρεμβάσεις ακόμη πιο αναγκαίες.
«Η μελέτη μας παρέχει πλέον ισχυρά στοιχεία από το νοσοκομειακό περιβάλλον. Το επόμενο βήμα είναι να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούν να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν αποτελεσματικά δομημένα προγράμματα σε νοσοκομειακές μονάδες», καταλήγει ο ίδιος.
Πηγή: ygeiamou.gr
