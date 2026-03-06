Η ρομποτική επέμβαση που έγραψε ιστορία: Χειρούργησαν ασθενή στο Γιβραλτάρ από απόσταση 2.400 χιλιομέτρων

Η επέμβαση έγινε με ρομποτικό χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

ρομποτικής χειρουργικής και της τηλεϊατρικής. Ο ασθενής βρισκόταν στο Γιβραλτάρ, ενώ ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση χειριζόταν το ρομπότ από το 2.400 χιλιομέτρων.



Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο St Bernard’s, το μοναδικό νοσοκομείο του βρετανικού υπερπόντιου εδάφους, σύμφωνα με τον Guardian. Εκεί βρισκόταν ένας ρομποτικός χειρουργικός εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας με τέσσερις βραχίονες και κάμερα τρισδιάστατης απεικόνισης, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την αφαίρεση του προστάτη του ασθενούς.







Η επέμβαση με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση Με τη βοήθεια του παρόχου τεχνολογικών υπηρεσιών Presidio, ο καθηγητής Dasgupta καθοδήγησε από απόσταση το σύστημα Toumai Robotic System της εταιρείας Microport, πραγματοποιώντας μια πλήρη προστατεκτομή – δηλαδή χειρουργική αφαίρεση του προστάτη.



Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την καθυστέρηση μεταξύ των κινήσεων του



Paul Buxton δήλωσε ότι αισθανόταν «φανταστικά».



«Ήθελα να συμβάλω στην πρόοδο της ιατρικής» Ο Buxton, Βρετανός που μετακόμισε στο



«Πολλοί μου έλεγαν: “Δεν θα το κάνεις στ’ αλήθεια, έτσι δεν είναι;”», ανέφερε. «Εγώ όμως σκέφτηκα ότι έτσι προσφέρω κι εγώ κάτι».



Κλείσιμο πρωτοποριακό: «Αγαπώ το ποδόσφαιρο – και εδώ περάσαμε από το επίπεδο του Championship στο Champions League όσον αφορά τη χειρουργική».



Ο Buxton, που κατάγεται από το Burnham-on-Sea στο Somerset, δήλωσε ότι δεν δίστασε να δεχθεί την πρόταση και ότι ήταν πρόθυμος να λειτουργήσει ως «πειραματόζωο».



Η εναλλακτική θα ήταν να ταξιδέψει για χειρουργείο Μετά τη διάγνωση του καρκίνου, ο ασθενής πίστευε ότι θα έπρεπε να μπει σε λίστα αναμονής του NHS και να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επέμβαση. Η δυνατότητα να χειρουργηθεί εξ αποστάσεως τον έπεισε αμέσως.



«Αν δεν είχα κάνει την τηλεχειρουργική επέμβαση στο Γιβραλτάρ, θα έπρεπε να πετάξω στο Λονδίνο, να μπω στη λίστα αναμονής του NHS και πιθανότατα να μείνω εκεί περίπου τρεις εβδομάδες», εξήγησε.



Μια εντυπωσιακή ιατρική επέμβαση εξ αποστάσεως έσωσε τη ζωή ενός 62χρονου άνδρα με καρκίνο του προστάτη , αποδεικνύοντας τις δυνατότητες τηςκαι της. Ο ασθενής βρισκόταν στο Γιβραλτάρ, ενώ ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση χειριζόταν το ρομπότ από το Λονδίνο , σε απόσταση περίπουΗ επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο St Bernard’s, το μοναδικό νοσοκομείο του βρετανικού υπερπόντιου εδάφους, σύμφωνα με τον. Εκεί βρισκόταν έναςμε τέσσερις βραχίονες και κάμερα τρισδιάστατης απεικόνισης, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την αφαίρεση του προστάτη του ασθενούς.Την ίδια στιγμή, στο Λονδίνο, ο καθηγητής ουρολογίας Prokar Dasgupta χειριζόταν το σύστημα από κονσόλα που βρισκόταν στο Harley Street, στο ρομποτικό κέντρο αριστείας της London Clinic.Με τη βοήθεια του παρόχου τεχνολογικών υπηρεσιών Presidio, ο καθηγητής Dasgupta καθοδήγησε από απόσταση το σύστημα Toumai Robotic System της εταιρείας Microport, πραγματοποιώντας μια πλήρη– δηλαδή χειρουργική αφαίρεση του προστάτη.Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την καθυστέρηση μεταξύ των κινήσεων του χειρουργού και της αντίδρασης του ρομπότ να είναι μόλις 0,06 δευτερόλεπτα.Λίγες ημέρες μετά την επέμβαση, ο ασθενήςδήλωσε ότι αισθανόταν «φανταστικά».Ο Buxton, Βρετανός που μετακόμισε στο Γιβραλτάρ πριν από 40 χρόνια και είναι φίλαθλος του ποδοσφαίρου, παραδέχθηκε ότι αρκετοί άνθρωποι τον ρωτούσαν αν ήταν σίγουρος για την απόφασή του.«Πολλοί μου έλεγαν: “Δεν θα το κάνεις στ’ αλήθεια, έτσι δεν είναι;”», ανέφερε. «Εγώ όμως σκέφτηκα ότι έτσι προσφέρω κι εγώ κάτι».Ο ίδιος είπε ότι ένιωθε πως συμμετείχε σε κάτι: «Αγαπώ το ποδόσφαιρο – και εδώ περάσαμε από το επίπεδο του Championship στο Champions League όσον αφορά τη».Ο Buxton, που κατάγεται από το Burnham-on-Sea στο Somerset, δήλωσε ότι δεν δίστασε να δεχθεί την πρόταση και ότι ήταν πρόθυμος να λειτουργήσει ως «πειραματόζωο».Μετά τη διάγνωση του καρκίνου, ο ασθενής πίστευε ότι θα έπρεπε να μπει σετου NHS και να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επέμβαση. Η δυνατότητα να χειρουργηθεί εξ αποστάσεως«Αν δεν είχα κάνει την τηλεχειρουργική επέμβαση στο Γιβραλτάρ, θα έπρεπε να πετάξω στο Λονδίνο, να μπω στη λίστα αναμονής του NHS και πιθανότατα να μείνω εκεί περίπου τρεις εβδομάδες», εξήγησε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επέμβαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το Γιβραλτάρ, καθώς μέχρι σήμερα πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν στο Λονδίνο ή στη Μαδρίτη για σοβαρές επεμβάσεις. «Είναι τιμή μου που συμμετείχα σε ένα κομμάτι της ιατρικής ιστορίας», είπε.



Η τεχνολογία πίσω από την επέμβαση Ο καθηγητής Dasgupta χαρακτήρισε την επέμβαση «ορόσημο» για τη ρομποτική χειρουργική. Όπως εξήγησε, ο ίδιος χειριζόταν το ρομπότ από μια κονσόλα παρόμοια με υπολογιστή, ενώ η σύνδεση με το χειρουργικό σύστημα στο Γιβραλτάρ γινόταν μέσω οπτικών ινών και εφεδρικής σύνδεσης 5G.



Στο χειρουργείο του νοσοκομείου St Bernard’s βρισκόταν επίσης ιατρική ομάδα έτοιμη να αναλάβει σε περίπτωση που παρουσιαζόταν οποιοδήποτε πρόβλημα στη σύνδεση.



Το μέλλον της τηλεχειρουργικής Η ρομποτική χειρουργική από απόσταση εξελίσσεται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον επεμβάσεις μεγάλων αποστάσεων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.



Σύμφωνα με τον Dasgupta, η τηλεχειρουργική μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ασθενείς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες.



Όπως σημείωσε, η τεχνολογία αυτή μπορεί να γλιτώσει στους ασθενείς το κόστος και την ταλαιπωρία των ταξιδιών για θεραπεία.



Ο ίδιος μάλιστα σχεδιάζει να επαναλάβει τη διαδικασία στις 14 Μαρτίου με έναν ακόμη ασθενή. Η επέμβαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουρολογίας, όπου θα την παρακολουθήσουν περίπου 20.000 χειρουργοί.