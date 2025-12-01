Η διαταραχή ύπνου που σχετίζεται με σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο(JAMA) δείχνει ότι ησυνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, όσοι πάσχουν από την κοινή αυτήέχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τησε σχέση με όσους δεν εμφανίζουνκατά τη διάρκεια του ύπνου.



Η υπνική άπνοια αποτελεί μία διαταραχή ύπνου, κατά την οποία οι ανώτεροι αεραγωγοί κλείνουν προσωρινά στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές στην αναπνοή.



Η κατάσταση αυτή όχι μόνο διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου, αλλά συνδέεται και με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ενώ δημιουργεί και κόπωση.

Η σημασία της θεραπείας με συσκευή CPAP

Η έρευνα βασίστηκε στην, καλύπτοντας την περίοδο 1999–2022. Από αυτούς, το 14% είχε διαγνωστεί με. Σε βάθος σχεδόν έξι ετών από τη διάγνωση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν περίπου δύο φορές πιο πιθανό να εμφανίσειΤα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι ημπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν συσκευή CPAP —— μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη διάγνωσή τους ήταν σχεδόν 30% λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν τη νόσο.Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ηπου προκαλεί η υπνική άπνοια μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και να συμβάλλει στηνΠροηγούμενες έρευνες έχουν επίσης συνδέσει τηντης υπνικής άπνοιας με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.