Πώς θα καταλάβετε εάν ένα αυγό είναι φρέσκο - Το απλό τεστ που αποκαλύπτει την αλήθεια
Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μπολ με νερό
Ένα πρακτικό «kitchen hack» για να ελέγχει κανείς αν ένα αυγό είναι φρέσκο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως μέσα από τα social media, καθώς πρόκειται για έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για να αποφύγει κάποιος τα χαλασμένα αυγά στο ψυγείο του.
Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μπολ με νερό. Η συμπεριφορά του αυγού μέσα στο νερό αποκαλύπτει άμεσα την κατάστασή του:
- Το φρέσκο αυγό βυθίζεται στον πάτο.
- Το αυγό μιας εβδομάδας παραμένει χαμηλά αλλά αρχίζει να ανασηκώνεται.
- Το αυγό 2–3 εβδομάδων στέκεται πιο όρθιο μέσα στο νερό.
- Το πολύ παλιό ή χαλασμένο αυγό επιπλέει στην επιφάνεια.
Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν είστε σίγουροι για τα αυγά που έχετε στο ψυγείο σας και φυσικά να αποφύγετε την κατανάλωση χαλασμένου προϊόντος.
