Δύσπιστοι και ελάχιστα ικανοποιημένοι οι Έλληνες από το ΕΣΥ – Τι αποκαλύπτει η έρευνα του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εμφανίζει μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας - Υψηλά έξοδα από την τσέπη των ασθενών, νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο και γεωγραφικές ανισότητες συνθέτουν το παζλ ενός συστήματος που αντέχει στατιστικά, αλλά «λυγίζει» στην καθημερινότητα