Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Δέκα πανέμορφα ελληνικά χωριά στο βουνό για να εξερευνήσετε τα επόμενα Σαββατοκύριακα
Δέκα πανέμορφα ελληνικά χωριά στο βουνό για να εξερευνήσετε τα επόμενα Σαββατοκύριακα
Διαδρομές σε παραμυθένια τοπία - Δροσερό νερό, τρεχούμενο, περιπέτεια και ξεκούραση
Φεύγεις από την πόλη και βρίσκεις καταφύγιο στη σκιά των ελάτων και στον ήχο του νερού που κυλάει. Τα ορεινά χωριά της Ελλάδας περιμένουν τους ταξιδιώτες με καθαρό αέρα, γραφικά καλντερίμια και αυθεντικές γαστρονομικές και φυσιοδιφικές εμπειρίες.
Δέκα προορισμοί που αποδεικνύουν ότι η απόδραση δεν σημαίνει μόνο θάλασσα, αλλά και δροσιά, γαλήνη και μαγεία στα ψηλά.
1. Ζαγοροχώρια, Ήπειρος
Πράσινα τοπία, πέτρινα γεφύρια, δύο εθνικοί δρυμοί και 46 μοναδικά χωριά συνθέτουν το παραδεισένιο σκηνικό της Ηπείρου. Ξεκινήστε από το Μονοδένδρι για θρυλικές πίτες κάτω από τα πλατάνια, κάντε στάση στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής με θέα στο φαράγγι του Βίκου, απολαύστε τσίπουρο στο Δίλοφο και ανακαλύψτε την αρχοντική ομορφιά του Τσεπέλοβου. Για όσους αναζητούν δράση, το Πάπιγκο προσφέρει rafting, πεζοπορία, ιππασία, αλλά και στάση στις φυσικές κολυμπήθρες του Ρογκοβού.
2. Νυμφαίο, Φλώρινα
Το Νυμφαίο θεωρείται δικαίως ένα από τα ομορφότερα χωριά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα ένας από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Ελλάδας. Σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, στο όρος Βίτσι, συνδυάζει τη γοητεία ενός αρχοντικού χωριού με το μεγαλείο της φύσης, προσφέροντας αυθεντική εμπειρία σε κάθε εποχή του χρόνου.
Με εντυπωσιακά πέτρινα αρχοντικά, λιθόστρωτα δρομάκια και το Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, το Νυμφαίο προσφέρει όχι μόνο αισθητική απόλαυση αλλά και ένα ταξίδι στη γνώση και την ιστορία. Μέσω του «Αρκτούρου» έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά την αρκούδα στο φυσικό της περιβάλλον, ενώ η κοντινή λίμνη Ζάζαρη αποτελεί ιδανικό σημείο για παρατήρηση σπάνιων πτηνών.
3. Τζουμέρκα, Ήπειρος
Η πρόσβαση μπορεί να είναι απαιτητική, όμως η ανταμοιβή μετά τη διαδρομή, είτε ξεκινά κανείς από την Αθήνα είτε από τα Γιάννενα, είναι εντυπωσιακή. Πετρόχτιστα χωριά σκαρφαλωμένα σε κάθετους βράχους, άγρια φύση και γνήσια φιλοξενία συνθέτουν το σκηνικό. Το Συρράκο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του και την ατμόσφαιρα άλλης εποχής, ενώ το μονοπάτι προς τους Καλαρρύτες χαρίζει μοναδική εμπειρία πεζοπορίας που καταλήγει στο καφενείο «Άκανθος», το οποίο λειτουργεί συνεχώς από το 1840. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στη Μονή Κηπίνας, σκαρφαλωμένη στον βράχο και γεμάτη εκπλήξεις.
Διαβάστε τη συνέχεια στο travel.gr
Δέκα προορισμοί που αποδεικνύουν ότι η απόδραση δεν σημαίνει μόνο θάλασσα, αλλά και δροσιά, γαλήνη και μαγεία στα ψηλά.
1. Ζαγοροχώρια, Ήπειρος
Πράσινα τοπία, πέτρινα γεφύρια, δύο εθνικοί δρυμοί και 46 μοναδικά χωριά συνθέτουν το παραδεισένιο σκηνικό της Ηπείρου. Ξεκινήστε από το Μονοδένδρι για θρυλικές πίτες κάτω από τα πλατάνια, κάντε στάση στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής με θέα στο φαράγγι του Βίκου, απολαύστε τσίπουρο στο Δίλοφο και ανακαλύψτε την αρχοντική ομορφιά του Τσεπέλοβου. Για όσους αναζητούν δράση, το Πάπιγκο προσφέρει rafting, πεζοπορία, ιππασία, αλλά και στάση στις φυσικές κολυμπήθρες του Ρογκοβού.
2. Νυμφαίο, Φλώρινα
Το Νυμφαίο θεωρείται δικαίως ένα από τα ομορφότερα χωριά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα ένας από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Ελλάδας. Σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, στο όρος Βίτσι, συνδυάζει τη γοητεία ενός αρχοντικού χωριού με το μεγαλείο της φύσης, προσφέροντας αυθεντική εμπειρία σε κάθε εποχή του χρόνου.
Με εντυπωσιακά πέτρινα αρχοντικά, λιθόστρωτα δρομάκια και το Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, το Νυμφαίο προσφέρει όχι μόνο αισθητική απόλαυση αλλά και ένα ταξίδι στη γνώση και την ιστορία. Μέσω του «Αρκτούρου» έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά την αρκούδα στο φυσικό της περιβάλλον, ενώ η κοντινή λίμνη Ζάζαρη αποτελεί ιδανικό σημείο για παρατήρηση σπάνιων πτηνών.
3. Τζουμέρκα, Ήπειρος
Η πρόσβαση μπορεί να είναι απαιτητική, όμως η ανταμοιβή μετά τη διαδρομή, είτε ξεκινά κανείς από την Αθήνα είτε από τα Γιάννενα, είναι εντυπωσιακή. Πετρόχτιστα χωριά σκαρφαλωμένα σε κάθετους βράχους, άγρια φύση και γνήσια φιλοξενία συνθέτουν το σκηνικό. Το Συρράκο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του και την ατμόσφαιρα άλλης εποχής, ενώ το μονοπάτι προς τους Καλαρρύτες χαρίζει μοναδική εμπειρία πεζοπορίας που καταλήγει στο καφενείο «Άκανθος», το οποίο λειτουργεί συνεχώς από το 1840. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στη Μονή Κηπίνας, σκαρφαλωμένη στον βράχο και γεμάτη εκπλήξεις.
Διαβάστε τη συνέχεια στο travel.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Οι Δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης, αποφάσισε το ΣτΕ
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Οι Δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης, αποφάσισε το ΣτΕ
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα