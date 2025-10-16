Δέκα πανέμορφα ελληνικά χωριά στο βουνό για να εξερευνήσετε τα επόμενα Σαββατοκύριακα

Μονοδένδρι

Μικρό Πάπιγκο

Φεύγεις από την πόλη και βρίσκεις καταφύγιο στη σκιά των ελάτων και στον ήχο του νερού που κυλάει. Τα ορεινά χωριά της Ελλάδας περιμένουν τους ταξιδιώτες με καθαρό αέρα, γραφικά καλντερίμια και αυθεντικές γαστρονομικές και φυσιοδιφικές εμπειρίες.Δέκα προορισμοί που αποδεικνύουν ότι η απόδραση δεν σημαίνει μόνο θάλασσα, αλλά και δροσιά, γαλήνη και μαγεία στα ψηλά.Πράσινα τοπία, πέτρινα γεφύρια, δύο εθνικοί δρυμοί και 46 μοναδικά χωριά συνθέτουν το παραδεισένιο σκηνικό της Ηπείρου. Ξεκινήστε από το Μονοδένδρι για θρυλικές πίτες κάτω από τα πλατάνια, κάντε στάση στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής με θέα στο φαράγγι του Βίκου, απολαύστε τσίπουρο στο Δίλοφο και ανακαλύψτε την αρχοντική ομορφιά του Τσεπέλοβου. Για όσους αναζητούν δράση, το Πάπιγκο προσφέρει rafting, πεζοπορία, ιππασία, αλλά και στάση στις φυσικές κολυμπήθρες του Ρογκοβού.Το Νυμφαίο θεωρείται δικαίως ένα από τα ομορφότερα χωριά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα ένας από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Ελλάδας. Σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, στο όρος Βίτσι, συνδυάζει τη γοητεία ενός αρχοντικού χωριού με το μεγαλείο της φύσης, προσφέροντας αυθεντική εμπειρία σε κάθε εποχή του χρόνου.Με εντυπωσιακά πέτρινα αρχοντικά, λιθόστρωτα δρομάκια και το Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, το Νυμφαίο προσφέρει όχι μόνο αισθητική απόλαυση αλλά και ένα ταξίδι στη γνώση και την ιστορία. Μέσω του «Αρκτούρου» έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά την αρκούδα στο φυσικό της περιβάλλον, ενώ η κοντινή λίμνη Ζάζαρη αποτελεί ιδανικό σημείο για παρατήρηση σπάνιων πτηνών.Η πρόσβαση μπορεί να είναι απαιτητική, όμως η ανταμοιβή μετά τη διαδρομή, είτε ξεκινά κανείς από την Αθήνα είτε από τα Γιάννενα, είναι εντυπωσιακή. Πετρόχτιστα χωριά σκαρφαλωμένα σε κάθετους βράχους, άγρια φύση και γνήσια φιλοξενία συνθέτουν το σκηνικό. Το Συρράκο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του και την ατμόσφαιρα άλλης εποχής, ενώ το μονοπάτι προς τους Καλαρρύτες χαρίζει μοναδική εμπειρία πεζοπορίας που καταλήγει στο καφενείο «Άκανθος», το οποίο λειτουργεί συνεχώς από το 1840. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στη Μονή Κηπίνας, σκαρφαλωμένη στον βράχο και γεμάτη εκπλήξεις.