Οι Δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης, αποφάσισε το ΣτΕ
Καμία νομοθετική διάταξη, αλλά ούτε και το Σύνταγμα, δεν δίνει στους ΟΤΑ αυτή την εξουσιοδότηση, αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ
Από καμία νομοθετική διάταξη δεν έχει παραχωρηθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξουσιοδότηση για ρυθμίσεις ζητημάτων που σχετίζονται με τους όρους έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, αναφέρει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση προσθέτει χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το Σύνταγμα.
Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (προέδρευσα η σύμβουλος Επικρατείας Ρωξάνη Γιαννουλάτου και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτρης Πυργάκης) στην υπ' αριθμ. 1728/2025 απόφαση του αναφέρει ότι η επίμαχη κανονιστική ρύθμιση εκδόθηκε χωρίς να υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και με την οποία διατάχθηκαν:
- τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης με ύψη ανώτερα των προβλεπομένων στο β.δ. της 30.8/9.9.1955 ή των ειδικών νεότερων Π.Δ/των και
- εν γένει να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου κατά τα ανωτέρω ύψους».
Συνεπώς, νομίμως ακυρώθηκε η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέληξε το ΣτΕ.
