Ένας στους επτά εφήβους αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας σύμφωνα με τον ΠΟΥ - Τι αποκαλύπτει η έρευνα για την πρώιμη βία και τα ΣΜΝ

Η κουλτούρα του «εύκολου κέρδους»

Γιατί αξίζει να επενδύσει η χώρα στην ευεξία;

Η Ιατρική Ευεξίας

Πιο αναλυτικά, τα Κέντρα θα παρέχουν:-Κλινικές υπηρεσίες φροντίδας και πρόληψης για εφήβους και οικογένειες,μέσω προγραμμάτων κατάρτισης του υπάρχοντος προσωπικού (train the trainer)-Ψυχοεκπαίδευση και ενδυνάμωση κοινωνικών/συναισθηματικών δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση, διαχείριση θυμού, μακροπρόθεσμη στοχοθεσία),-Eκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία-Aκαδημίες γονέων» σε απομακρυσμένες περιοχές-Δημιουργία υλικού και εφαρμογών για παιδιά με τη συμμετοχή των παιδιών (youth to youth)αποτελεί Δομή πρότυπο και best practice, με πιστοποίηση και βραβεύσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την UNESCO GHE ( 2018 και 2025 αντίστοιχα). Με βάση τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της ΜΕΥ, θα σχεδιαστούν οι παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί και να λειτουργήσει το δίκτυο με ετήσια αξιολόγηση των δομών.Το δίκτυο, που θα περιλαμβάνει Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιους φορείς, Περιφέρεις, Δήμους, ΜΚΟ κ.α., αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρέχον έτος και να λειτουργήσει άμεσα και με στόχους πενταετίας. Τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα εκτιμώνται εντός του έτους 2026. Η χρηματοοικονομική μελέτη που το συνοδεύει, σύμφωνα με τη Valentina Baltag (WHO), καταδεικνύει υψηλό λόγο κόστους/οφέλους για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία.Οι έφηβοι, αναπτυξιακά, είναι περισσότερο ευάλωτοι στη βραχυπρόθεσμη ανταμοιβή, σύμφωνα με τη νευροβιολογία, καθώς ο εγκέφαλος σε αυτή την ηλικία «προγραμματίζεται» για το άμεσο κέρδος. Το γεγονός αυτό, επιτείνεται από μια κοινωνική τάση, που εξιδανικεύει το εύκολο αποτέλεσμα, την εικόνα και την επιτυχία μέσω οδών, που συχνά παρακάμπτουν τη γνώση και την προσπάθεια. «Η σημερινή κουλτούρα των influencers, των διαδικτυακών challenges και της απενοχοποίησης της βίας», όπως περιγράφει η κ.Τσίτσικα, «ενισχύει την τάση για γρήγορα αποτελέσματα χωρίς κόπο ή προσπάθεια ενώ ταυτόχρονα απαξιώνεται το αξιακό σύστημα, η παιδεία ή η μακροπρόθεσμη στοχοθεσία».Παρά τις σκοτεινές αυτές διαπιστώσεις, ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη.Η γενιά Ζ, που τώρα ενηλικιώνεται και αποκτά τα πρώτα της γονεϊκά καθήκοντα, χαρακτηρίζεται από πρακτικότητα, τεχνολογική ευχέρεια και διάθεση να επενδύσει σε ουσιαστικές αξίες. Οι νέοι παραμένουν «καθρέπτες» της κοινωνίας και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν πρωτοπόροι σε κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική κρίση και την κοινωνική δικαιοσύνη.«Τα παιδιά είναι άγραφος χάρτης-tabula rasa», σημειώνει η κ. Τσίτσικα. «Όπως μπορούν να πορωθούν με αρνητικά πρότυπα, έτσι μπορούν να εμπνευστούν και να επενδύσουν σε θετικές αξίες, στον εθελοντισμό και στο κοινό καλό».Η εφηβεία είναι ένα μοναδικό και κρίσιμο στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης, που περιλαμβάνει σημαντικές σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές μεταβάσεις και αποτελεί καίριας σημασίας στάδιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θεμελίων για καλή υγεία. Αν και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι δείκτες θνησιμότητας στους εφήβους δεν είναι ανησυχητικοί, έντονο προβληματισμό εγείρουν οι δείκτες ποιότητας ζωής - Quality of Life indicators, που εμφανίζουν σαφή πτώση. «Αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, η σημερινή γενιά μπορεί να γίνει η πρώτη στην ιστορία με χαμηλότερη ποιότητα ζωής από τους γονείς της, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αδυνατώντας να ανταποκριθεί σε θεμελιώδεις κοινωνικούς ρόλους», υπογραμμίζει η κ.Τσίτσικα. «Η αποτυχία αντιμετώπισης των απειλών για την υγεία, που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι – κάποιες μακροχρόνιες, κάποιες αναδυόμενες – δεν θα έχει μόνο σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή συνέπειες για τους ίδιους τους νέους, αλλά θα δημιουργήσει κατακόρυφη αύξηση του οικονομικού κόστους για τις κοινωνίες. Αυτό καθιστά την επένδυση σε υπηρεσίες και προγράμματα για την υγεία των εφήβων τόσο ηθική επιταγή όσο και οικονομικό προαπαιτούμενο, δήλωσε ο Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). «Η επένδυση στην εφηβική ευεξία αποδίδει πολλαπλάσια: δημιουργεί ενήλικες υγιείς, παραγωγικούς και ικανούς να φροντίζουν τον εαυτό τους. Και αυτό μεταφράζεται όχι μόνο σε καλύτερη κοινωνία, αλλά και σε ουσιαστικό οικονομικό όφελος για το κράτος», καταλήγει η κ.Τσίτσικα.Άλλωστε, με τη σωστή επένδυση και υποστήριξη, όπως αναδεικνύει η έκθεση του ΠΟΥ, τα οφέλη είναι δυνατά. Για παράδειγμα, οι μολύνσεις εφήβων από τον ιό HIV έχουν μειωθεί, λόγω των συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών σε αυτόν τον τομέα. Η εγκυμοσύνη κατά την εφηβική ηλικία και οι επιβλαβείς πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ο πρόωρος γάμος έχουν μειωθεί. Επιπλέον, πολλές θετικές τάσεις όσον αφορά τις εκροές υγείας συνδέονται με περισσότερο χρόνο στο σχολείο, ιδίως για τα κορίτσια. Από το 2000, ο αριθμός των παιδιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός σχολείου μειώθηκε κατά σχεδόν 30%.Σε αυτό το πλαίσιο, τα ευρήματα θέτουν ισχυρά επιχειρήματα για την επένδυση στην υγεία και την ευημερία των εφήβων, με προσοχή σε θεμελιώδη στοιχεία όπως είναι η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η διατροφή.Προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να λειτουργήσει η θέσπιση και εφαρμογή νόμων και πολιτικών, που προστατεύουν την υγεία και τα δικαιώματα των εφήβων, προκειμένου τα συστήματα και οι υπηρεσίες υγείας να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μοναδικές ανάγκες των εφήβων. Απαιτείται, ακόμη, να δοθεί προτεραιότητα στη συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στην έρευνα, στον προγραμματισμό και στη χάραξη πολιτικών.Η επιστροφή στις αρχές του Ιπποκράτη αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, την ενδεδειγμένη λύση, καθώς η ευεξία αναδεικνύεται ως η πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την ευεξία όχι ως απουσία νόσου, αλλά ως την ικανότητα του ατόμου να φτάσει στο βέλτιστο των δυνατοτήτων του σε όλες τις πτυχές της ζωής.Η λεγόμενη Wellbeing Medicine στηρίζεται σε έξι πυλώνες:Ισορροπημένη διατροφήΣυστηματική άσκησηΣωστό ύπνοΑποφυγή εθισμώνΨυχική υγεία και διαχείριση άγχουςΑνάπτυξη υγιών κοινωνικών δεξιοτήτωνΌπως σημειώνεται, η επιστημονική τεκμηρίωση δείχνει ότι η εφηβεία αποτελεί «παράθυρο ευκαιρίας»: σε αυτή τη φάση πολλαπλασιάζονται τα λιποκύτταρα, καθορίζοντας τη μεταβολική υγεία εφ’ όρου ζωής. Μελέτες σε παιδιά σχολικής ηλικίας έδειξαν παρουσία αθηρωματικών πλακών στην καρωτίδα ήδη από τα 10 έτη, οι οποίες όμως υποστρέφουν με έγκαιρη εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Οι διατροφικές συνήθειες και η ψυχολογική ανθεκτικότητα, όπως διαμορφώνονται την περίοδο της εφηβείας, είναι εκείνες που θα μορφοποιήσουν το μέλλον.