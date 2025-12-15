Ο Μακρόν αποθέωσε το Clair Obscur: Expedition 33, το videogame που σάρωσε στα Game Awards

Μέλη του γαλλικό στούντιο Sandfall Interactive, κατά την άφιξή τους στα The Game Awards, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Η αισθητική του παιχνιδιού αντλεί έμπνευση από το κιαροσκούρο (clair obscur), το καλλιτεχνικό παιχνίδι φωτός και σκιάς

Σταδιακά, γύρω από το project άρχισε να διαμορφώνεται μια μικρή ομάδα. Στον προγραμματισμό προστέθηκε οκαι στην παραγωγή η, ενώ τα επόμενα βασικά μέλη του στούντιο ήρθαν σχεδόν τυχαία, μέσω των social media. Ο επικεφαλής συνθέτης,, ανακαλύφθηκε από τον Μπρος στο, την περίοδο που εργαζόταν ως δάσκαλος κιθάρας και δεν είχε συνθέσει ποτέ μουσική σε επαγγελματικό επίπεδο. «Μας άρεσε η ίδια φιλοσοφία στα παιχνίδια», έχει πει ο Τεστάρ, ο οποίος δημιουργούσε τη μουσική παίρνοντας έμπνευση από αγαπημένους του τίτλους.Με αντίστοιχο τρόπο, ο Μπρος εντόπισε τον καλλιτεχνικό διευθυντήμέσω προσωπικών έργων που είχε δημοσιεύσει στο, μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου επαγγελματίες και ανερχόμενοι δημιουργοί παρουσιάζουν το καλλιτεχνικό τους έργο. Όπως έχει αναφέρει η επικεφαλής σεναριογράφος, αυτό που ένωσε την ομάδα ήταν η βαθιά αφοσίωση του καθενός στον τομέα του.Η ίδια η Σβέντμπεργκ-Γιεν προερχόταν από τον χώρο των οικονομικών. Είδε την ανάρτηση του Μπρος στο Reddit και πέρασε από οντισιόν όχι μόνο για να γράψει το σενάριο, αλλά και για να δανείσει τη φωνή της σε πρωτότυπους χαρακτήρες του παιχνιδιού, όπως η Maelle και η Lune. Παρότι αγαπούσε τα videogames και τη λογοτεχνία από μικρή ηλικία, δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να το ακολουθήσει επαγγελματικά.Με τη δημιουργία της Sandfall Interactive, το We Lost επανεκκινήθηκε ως Clair Obscur: Expedition 33. Εκεί διαμορφώθηκε ο κόσμος του παιχνιδιού και, μια αισθητική επιλογή που, σύμφωνα με την ομάδα, δύσκολα θα μπορούσε να διατηρηθεί αν επιχειρούσαν να απευθυνθούν σε υπερβολικά μεγάλο κοινό.Ο ίδιος ο Μπρος έχει αστειευτεί ότι το παιχνίδι δεν αποτελεί «γαλλική προπαγάνδα», αν και η γαλλική ταυτότητα είναι έντονη: από τη γλώσσα και τα πολιτισμικά στοιχεία μέχρι τη συνολική αισθητική. Όπως έχει εξηγήσει, στόχος ήταν η δημιουργία ενός κόσμου ειλικρινούς και αυθεντικού.Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ιστορία, η οποία αποτελεί βασικό μοχλό της εμπειρίας. Η Σβέντμπεργκ-Γιεν έχει αναφέρει ότι η αφήγηση βασίζεται σε αληθινά συναισθήματα και βιώματα, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε μια προσωπική συζήτηση του Μπρος με τη μητέρα του, όταν εκείνη του απάντησε πως το χειρότερο που θα μπορούσε να της συμβεί θα ήταν να χάσει τα παιδιά της. Το θέμα της απώλειας και του τραύματος διατρέχει το παιχνίδι και, όπως παραδέχεται η σεναριογράφος, η διαδικασία γραφής ήταν συχνά συναισθηματικά δύσκολη.Παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν στον κλάδο για την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη videogames, η ομάδα της Sandfall εμφανίζεται αισιόδοξη. Ο Τεστάρ συνέθεσε την ορχηστρική μουσική του παιχνιδιού, αντλώντας έμπνευση από τους αφηγηματικούς ρυθμούς της ιστορίας του παιχνιδιού και από το clair obscur, το καλλιτεχνικό παιχνίδι φωτός και σκιάς, ενώ η τεχνολογική εξέλιξη, με εργαλεία όπως το, έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιηθεί το όραμα της ομάδας. Ο Μπρος έχει χαρακτηρίσει τον προϋπολογισμό του παιχνιδιού, που ανήλθε σε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, ως «χαμηλό για τα δεδομένα της κατηγορίας AA».Η επιτυχία του Clair Obscur: Expedition 33 ξεπέρασε κάθε προσδοκία για την ομάδα της Sandfall Interactive. Εκτός από την αναγνώριση από την πολιτεία, το παιχνίδι βρήκε βαθιά απήχηση και στο κοινό. Όπως λέει η Σβέντμπεργκ-Γιεν, πολλοί παίκτες επικοινώνησαν μαζί της, εξηγώντας πως η ιστορία τούς βοήθησε να διαχειριστούν προσωπικές απώλειες και βρήκαν στο παιχνίδι την έμπνευση να επιστρέψουν στη δική τους τέχνη.