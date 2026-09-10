Δύο πτώματα, ένα τσεκούρι και ένας φόνος που έμεινε ατιμώρητος: Τι πραγματικά συνέβη στο σπίτι της οικογένειας Μπόρντεν;

Η αληθινή Λίζι Μπόρντεν, η γυναίκα που κατηγορήθηκε και αθωώθηκε για τη φρικτή δολοφονία του πατέρα και της μητριάς της με τσεκούρι το 1892

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Οι ερευνητές εντόπισαν αντιφάσεις στις απαντήσεις της. Άλλαζε λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις της, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έκαψε ένα φόρεμα στην κουζίνα, λέγοντας ότι το ύφασμα είχε λερωθεί με μπογιά και δεν μπορούσε πλέον να φορεθεί.Ένας φαρμακοποιός κατέθεσε επίσης ότι η Λίζι είχε προσπαθήσει να αγοράσειμία ημέρα πριν από τους φόνους. Το δικαστήριο, όμως, δεν επέτρεψε στους ενόρκους να ακούσουν αυτή τη μαρτυρία, καθώς έκρινε ότι δεν συνδεόταν επαρκώς με το έγκλημα.Στο υπόγειο βρέθηκε η κεφαλή ενός μικρού, αλλά η εισαγγελία δεν κατάφερε να αποδείξει ότι ήταν το όπλο των φόνων. Δεν εντοπίστηκαν αιματοβαμμένα ρούχα που να συνδέονται με τη Λίζι, ενώ τα αποτυπώματα δεν αποτελούσαν ακόμη καθιερωμένο εργαλείο των αστυνομικών ερευνών.Η μακάβρια παιδική ρίμα που εμφανίστηκε αργότερα ισχυριζόταν ότι η Λίζι έδωσε 40 χτυπήματα στη μητριά της και 41 στον πατέρα της. Οι πραγματικοί αριθμοί ήταν πολύ μικρότεροι, αλλά εξίσου φρικτοί.Η δίκη άρχισε τον Ιούνιο του 1893 και εξελίχθηκε σε πρωτοφανές θέαμα για την εποχή. Οι εφημερίδες κάλυπταν κάθε λεπτομέρεια, ενώ το κοινό προσπαθούσε να συμβιβάσει την αγριότητα του εγκλήματος με την εικόνα μιας εύπορης, θρησκευόμενης γυναίκας.Η υπεράσπιση εκμεταλλεύτηκε τα κενά της έρευνας και την απουσία αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων. Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου μιάμιση ώρα για να την αθωώσουν στις 20 Ιουνίου 1893.Η απόφαση έκλεισε τη δίκη, όχι όμως και την υπόθεση. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τους δύο φόνους. Η Λίζι παρέμεινε στο Φολ Ρίβερ μέχρι τον θάνατό της το 1927, ζώντας σε ένα μεγάλο σπίτι μαζί με την αδελφή της έως την οριστική ρήξη τους. Παρά την αθώωσή της, μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας την αντιμετώπιζε ως ένοχη.Στον τέταρτο κύκλο της ανθολογίας, η Λίζι Μπόρντεν γίνεται η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς. Τον ρόλο αναλαμβάνει η, ενώ ουποδύεται τον πατέρα της, Άντριου. Η Ρεμπέκα Χολ εμφανίζεται ως Άμπι Μπόρντεν, η Μπίλι Λουρντ ως Έμα και η Βίκι Κριπς ως Μπρίτζετ Σάλιβαν. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μπάρντεν και η Σάρα Πόλσον.Η σειρά των Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν αναμένεται να εξετάσει τις οικογενειακές συγκρούσεις, την καταπίεση των γυναικών στα τέλη του 19ου αιώνα και τη δύναμη που απέκτησαν οι εφημερίδες στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ωστόσο, η δραματοποιημένη αφήγηση περιλαμβάνει ερμηνείες και στοιχεία που δεν έχουν αποδειχθεί ιστορικά, επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πιστή καταγραφή των γεγονότων.Πέρασαν 134 χρόνια, αλλά η ίδια ερώτηση παραμένει πάνω από το σπίτι της οικογένειας Μπόρντεν. Αν η Λίζι ήταν αθώα, ποιος κρατούσε το τσεκούρι; Και αν ήταν ένοχη, πώς κατάφερε να φύγει ελεύθερη από την αίθουσα του δικαστηρίου;Το «Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν» αποτελείται από οκτώ επεισόδια και κάνει πρεμιέρα στοστις 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.