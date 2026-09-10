Δύο πτώματα, ένα τσεκούρι και ένας φόνος που έμεινε ατιμώρητος: Τι πραγματικά συνέβη στο σπίτι της οικογένειας Μπόρντεν;
Δύο πτώματα, ένα τσεκούρι και ένας φόνος που έμεινε ατιμώρητος: Τι πραγματικά συνέβη στο σπίτι της οικογένειας Μπόρντεν;
Το μυστήριο του διπλού φόνου εξακολουθεί να προκαλεί ανατριχίλα 134 χρόνια αργότερα
Το πρωινό της 4ης Αυγούστου 1892, η Λίζι Μπόρντεν φώναξε την υπηρέτρια του σπιτιού και της είπε ότι ο πατέρας της είχε δολοφονηθεί. Ο Άντριου Μπόρντεν βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ του σαλονιού, με το πρόσωπό του παραμορφωμένο από τα χτυπήματα ενός αιχμηρού αντικειμένου.
Στον επάνω όροφο βρισκόταν ήδη νεκρή η σύζυγός του, Άμπι. Ο δολοφόνος την είχε χτυπήσει πρώτη και είχε αφήσει το σώμα της μπρούμυτα στο πάτωμα του ξενώνα.
Κανείς δεν είχε δει κάποιον άγνωστο να μπαίνει ή να βγαίνει από το σπίτι. Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια διάρρηξης. Η 32χρονη Λίζι, μία από τους ελάχιστους ανθρώπους που βρίσκονταν στην κατοικία εκείνο το πρωί, έγινε σύντομα η βασική ύποπτη.
Η υπόθεση που συγκλόνισε το Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης επιστρέφει μέσα από το «Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν», τον τέταρτο κύκλο της ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι και του Ίαν Μπρέναν.
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Ο Άντριου Μπόρντεν ήταν ένας από τους πλουσιότερους κατοίκους της πόλης, αλλά ζούσε με υπερβολική λιτότητα. Στο σπίτι κατοικούσαν η δεύτερη σύζυγός του Άμπι, οι δύο ενήλικες κόρες του από τον πρώτο του γάμο, Έμα και Λίζι, καθώς και η Ιρλανδή υπηρέτρια Μπρίτζετ Σάλιβαν.
Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν τεταμένες. Η Λίζι και η Έμα αποκαλούσαν την Άμπι «κυρία Μπόρντεν» και πίστευαν ότι ενδιαφερόταν κυρίως για την περιουσία του πατέρα τους. Οικονομικές διαφωνίες και κληρονομικά ζητήματα είχαν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα.
Το πρωί των φόνων η Έμα έλειπε από την πόλη. Η Μπρίτζετ ξεκουραζόταν στο δωμάτιό της και ο θείος των κοριτσιών, Τζον Μορς, είχε φύγει για να επισκεφθεί συγγενείς. Η Λίζι υποστήριξε ότι βρισκόταν στον αχυρώνα όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας της.
Στον επάνω όροφο βρισκόταν ήδη νεκρή η σύζυγός του, Άμπι. Ο δολοφόνος την είχε χτυπήσει πρώτη και είχε αφήσει το σώμα της μπρούμυτα στο πάτωμα του ξενώνα.
Κανείς δεν είχε δει κάποιον άγνωστο να μπαίνει ή να βγαίνει από το σπίτι. Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια διάρρηξης. Η 32χρονη Λίζι, μία από τους ελάχιστους ανθρώπους που βρίσκονταν στην κατοικία εκείνο το πρωί, έγινε σύντομα η βασική ύποπτη.
Η υπόθεση που συγκλόνισε το Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης επιστρέφει μέσα από το «Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν», τον τέταρτο κύκλο της ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι και του Ίαν Μπρέναν.
Δείτε το τρέιλερ
Μια εύπορη οικογένεια γεμάτη εντάσεις
Ο Άντριου Μπόρντεν ήταν ένας από τους πλουσιότερους κατοίκους της πόλης, αλλά ζούσε με υπερβολική λιτότητα. Στο σπίτι κατοικούσαν η δεύτερη σύζυγός του Άμπι, οι δύο ενήλικες κόρες του από τον πρώτο του γάμο, Έμα και Λίζι, καθώς και η Ιρλανδή υπηρέτρια Μπρίτζετ Σάλιβαν.
Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν τεταμένες. Η Λίζι και η Έμα αποκαλούσαν την Άμπι «κυρία Μπόρντεν» και πίστευαν ότι ενδιαφερόταν κυρίως για την περιουσία του πατέρα τους. Οικονομικές διαφωνίες και κληρονομικά ζητήματα είχαν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα.
Το πρωί των φόνων η Έμα έλειπε από την πόλη. Η Μπρίτζετ ξεκουραζόταν στο δωμάτιό της και ο θείος των κοριτσιών, Τζον Μορς, είχε φύγει για να επισκεφθεί συγγενείς. Η Λίζι υποστήριξε ότι βρισκόταν στον αχυρώνα όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας της.
Τα στοιχεία που έστρεψαν τις υποψίες στη Λίζι
Οι ερευνητές εντόπισαν αντιφάσεις στις απαντήσεις της. Άλλαζε λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις της, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έκαψε ένα φόρεμα στην κουζίνα, λέγοντας ότι το ύφασμα είχε λερωθεί με μπογιά και δεν μπορούσε πλέον να φορεθεί.
Ένας φαρμακοποιός κατέθεσε επίσης ότι η Λίζι είχε προσπαθήσει να αγοράσει υδροκυάνιο μία ημέρα πριν από τους φόνους. Το δικαστήριο, όμως, δεν επέτρεψε στους ενόρκους να ακούσουν αυτή τη μαρτυρία, καθώς έκρινε ότι δεν συνδεόταν επαρκώς με το έγκλημα.
Στο υπόγειο βρέθηκε η κεφαλή ενός μικρού τσεκουριού, αλλά η εισαγγελία δεν κατάφερε να αποδείξει ότι ήταν το όπλο των φόνων. Δεν εντοπίστηκαν αιματοβαμμένα ρούχα που να συνδέονται με τη Λίζι, ενώ τα αποτυπώματα δεν αποτελούσαν ακόμη καθιερωμένο εργαλείο των αστυνομικών ερευνών.
Η μακάβρια παιδική ρίμα που εμφανίστηκε αργότερα ισχυριζόταν ότι η Λίζι έδωσε 40 χτυπήματα στη μητριά της και 41 στον πατέρα της. Οι πραγματικοί αριθμοί ήταν πολύ μικρότεροι, αλλά εξίσου φρικτοί.
Η δίκη άρχισε τον Ιούνιο του 1893 και εξελίχθηκε σε πρωτοφανές θέαμα για την εποχή. Οι εφημερίδες κάλυπταν κάθε λεπτομέρεια, ενώ το κοινό προσπαθούσε να συμβιβάσει την αγριότητα του εγκλήματος με την εικόνα μιας εύπορης, θρησκευόμενης γυναίκας.
Η υπεράσπιση εκμεταλλεύτηκε τα κενά της έρευνας και την απουσία αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων. Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου μιάμιση ώρα για να την αθωώσουν στις 20 Ιουνίου 1893.
Η απόφαση έκλεισε τη δίκη, όχι όμως και την υπόθεση. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τους δύο φόνους. Η Λίζι παρέμεινε στο Φολ Ρίβερ μέχρι τον θάνατό της το 1927, ζώντας σε ένα μεγάλο σπίτι μαζί με την αδελφή της έως την οριστική ρήξη τους. Παρά την αθώωσή της, μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας την αντιμετώπιζε ως ένοχη.
Στον τέταρτο κύκλο της ανθολογίας, η Λίζι Μπόρντεν γίνεται η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς. Τον ρόλο αναλαμβάνει η Έλα Μπίτι, ενώ ο Τσάρλι Χάναμ υποδύεται τον πατέρα της, Άντριου. Η Ρεμπέκα Χολ εμφανίζεται ως Άμπι Μπόρντεν, η Μπίλι Λουρντ ως Έμα και η Βίκι Κριπς ως Μπρίτζετ Σάλιβαν. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μπάρντεν και η Σάρα Πόλσον.
Η σειρά των Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν αναμένεται να εξετάσει τις οικογενειακές συγκρούσεις, την καταπίεση των γυναικών στα τέλη του 19ου αιώνα και τη δύναμη που απέκτησαν οι εφημερίδες στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ωστόσο, η δραματοποιημένη αφήγηση περιλαμβάνει ερμηνείες και στοιχεία που δεν έχουν αποδειχθεί ιστορικά, επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πιστή καταγραφή των γεγονότων.
Πέρασαν 134 χρόνια, αλλά η ίδια ερώτηση παραμένει πάνω από το σπίτι της οικογένειας Μπόρντεν. Αν η Λίζι ήταν αθώα, ποιος κρατούσε το τσεκούρι; Και αν ήταν ένοχη, πώς κατάφερε να φύγει ελεύθερη από την αίθουσα του δικαστηρίου;
Το «Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν» αποτελείται από οκτώ επεισόδια και κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.
Ένας φαρμακοποιός κατέθεσε επίσης ότι η Λίζι είχε προσπαθήσει να αγοράσει υδροκυάνιο μία ημέρα πριν από τους φόνους. Το δικαστήριο, όμως, δεν επέτρεψε στους ενόρκους να ακούσουν αυτή τη μαρτυρία, καθώς έκρινε ότι δεν συνδεόταν επαρκώς με το έγκλημα.
Στο υπόγειο βρέθηκε η κεφαλή ενός μικρού τσεκουριού, αλλά η εισαγγελία δεν κατάφερε να αποδείξει ότι ήταν το όπλο των φόνων. Δεν εντοπίστηκαν αιματοβαμμένα ρούχα που να συνδέονται με τη Λίζι, ενώ τα αποτυπώματα δεν αποτελούσαν ακόμη καθιερωμένο εργαλείο των αστυνομικών ερευνών.
Η μακάβρια παιδική ρίμα που εμφανίστηκε αργότερα ισχυριζόταν ότι η Λίζι έδωσε 40 χτυπήματα στη μητριά της και 41 στον πατέρα της. Οι πραγματικοί αριθμοί ήταν πολύ μικρότεροι, αλλά εξίσου φρικτοί.
Η δίκη που δίχασε την Αμερική
Η δίκη άρχισε τον Ιούνιο του 1893 και εξελίχθηκε σε πρωτοφανές θέαμα για την εποχή. Οι εφημερίδες κάλυπταν κάθε λεπτομέρεια, ενώ το κοινό προσπαθούσε να συμβιβάσει την αγριότητα του εγκλήματος με την εικόνα μιας εύπορης, θρησκευόμενης γυναίκας.
Η υπεράσπιση εκμεταλλεύτηκε τα κενά της έρευνας και την απουσία αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων. Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου μιάμιση ώρα για να την αθωώσουν στις 20 Ιουνίου 1893.
Η απόφαση έκλεισε τη δίκη, όχι όμως και την υπόθεση. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τους δύο φόνους. Η Λίζι παρέμεινε στο Φολ Ρίβερ μέχρι τον θάνατό της το 1927, ζώντας σε ένα μεγάλο σπίτι μαζί με την αδελφή της έως την οριστική ρήξη τους. Παρά την αθώωσή της, μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας την αντιμετώπιζε ως ένοχη.
Η Λίζι Μπόρντεν γίνεται το νέο «Τέρας» του Netflix
Στον τέταρτο κύκλο της ανθολογίας, η Λίζι Μπόρντεν γίνεται η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς. Τον ρόλο αναλαμβάνει η Έλα Μπίτι, ενώ ο Τσάρλι Χάναμ υποδύεται τον πατέρα της, Άντριου. Η Ρεμπέκα Χολ εμφανίζεται ως Άμπι Μπόρντεν, η Μπίλι Λουρντ ως Έμα και η Βίκι Κριπς ως Μπρίτζετ Σάλιβαν. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μπάρντεν και η Σάρα Πόλσον.
Η σειρά των Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν αναμένεται να εξετάσει τις οικογενειακές συγκρούσεις, την καταπίεση των γυναικών στα τέλη του 19ου αιώνα και τη δύναμη που απέκτησαν οι εφημερίδες στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ωστόσο, η δραματοποιημένη αφήγηση περιλαμβάνει ερμηνείες και στοιχεία που δεν έχουν αποδειχθεί ιστορικά, επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πιστή καταγραφή των γεγονότων.
Πέρασαν 134 χρόνια, αλλά η ίδια ερώτηση παραμένει πάνω από το σπίτι της οικογένειας Μπόρντεν. Αν η Λίζι ήταν αθώα, ποιος κρατούσε το τσεκούρι; Και αν ήταν ένοχη, πώς κατάφερε να φύγει ελεύθερη από την αίθουσα του δικαστηρίου;
Το «Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν» αποτελείται από οκτώ επεισόδια και κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.
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