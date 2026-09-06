Η αληθινή ιστορία της Lizzie Borden, της γυναίκας που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σεζόν του «Monster» του Ryan Murphy
MARIE CLAIRE

Η αληθινή ιστορία της Lizzie Borden, της γυναίκας που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σεζόν του «Monster» του Ryan Murphy

Το 1893, η Lizzie Borden, ύποπτη για φόνο, αθωώθηκε για τη δολοφονία του πατέρα και της μητριάς της

Η αληθινή ιστορία της Lizzie Borden, της γυναίκας που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σεζόν του «Monster» του Ryan Murphy

Η νέα σεζόν του Monster έρχεται στο Netflix και αυτή τη φορά στρέφει το ενδιαφέρον της σε μία από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις δολοφονίας στην αμερικανική ιστορία. Η τέταρτη σεζόν, με τίτλο Monster: The Lizzie Borden Story, παρουσιάζει την ιστορία της Lizzie Borden, της γυναίκας που δικάστηκε για τη δολοφονία του πατέρα και της μητριάς της το 1892 και τελικά αθωώθηκε.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, με τα οκτώ επεισόδια να είναι διαθέσιμα παγκοσμίως στο Netflix από την ίδια ημέρα. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη σεζόν της ανθολογίας που επικεντρώνεται σε γυναίκα φερόμενη ως δράστης.

Η νέα σεζόν έρχεται μετά τις ιστορίες του Jeffrey Dahmer, των αδελφών Lyle και Eric Menendez και του Ed Gein, συνεχίζοντας την προσέγγιση του Monster σε υποθέσεις που έχουν μείνει στην ιστορία για τη δημοσιότητα, τα ερωτήματα και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν.

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