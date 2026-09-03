Θάνος Ανεστόπουλος: Ο ποιητής της ροκ που έκανε τη μουσική κατάθεση ψυχής, το παιδικό του όνειρο, η αποκάλυψη για τον καρκίνο και το τέλος

Σαν σήμερα, πριν 10 χρόνια, ο ιδρυτής του συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα, άφησε την τελευταία του πνοή νικημένος από τον καρκίνο - Τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην «πινέζα του χάρτη» - Από τους «Πατατούφ» στα εμβληματικά Διάφανα Κρίνα