Η άγνωστη ιστορία πίσω από το έργο τέχνης και τη μπανάνα με κολλητική ταινία που πουλήθηκε για 6 εκατομμύρια δολάρια

La Nona Ora (1999) του Μαουρίτσιο Κατελάν

🎨 [Vandaag gezien: “Him” van Maurizio Cattelan in “Le monde comme il va” - Bourse de commerce - Parijs]

Niet alles is zo onschuldig als het lijkt.



🗳️ [09/06: be careful what you wish for bij de verkiezingen]

Niet alles is zo onschuldig als het lijkt. pic.twitter.com/u9TT3mOA9Q — Tom De Gendt (@TomDeGendt) June 2, 2024

'A Perfect Day' by Maurizio Cattelan, 1999

A day-long installation in which Cattelan duct-taped his gallerist, Massimo de Carlo, to his gallery wall in Milan. pic.twitter.com/2JdsEAOeH0 — Arash Todd (@AfroKidoOo) May 6, 2025

Γιατί λοιπόν μια μπανάνα κολλημένη σε τοίχο;

Λαμβάνοντας υπόψιν αυτά, ο Μαουρίτσιο Κατελάν πάντα επικεντρωνόταν κατά κύριο λόγο στον ρόλο του ωςΌμως, το είδος της αντιπαράθεσης που προκαλεί ο Κατελάν διαφέρει από αυτό των προγόνων του, καθώς δεν αφορά την καλλιτεχνική διαδικασία ή τη θεωρία. Τα πιο διαβόητα έργα του, όπως το «» του 1999 (μια μορφή του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ που χτυπήθηκε από μετεωρίτη) και το «» του 2001 (ένας μαθητής που προσεύχεται με το πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ), βασίζονται σε θέματα παγκοσμίως γνωστά, το είδος των πραγμάτων που θα αναγνωρίσουν αμέσως ακόμη και άνθρωποι που δεν συνηθίζουν να επισκέπτονται εκθέσεις τέχνης.Δεν υπάρχει τίποτα ελιτιστικό ή δύσκολο να κατανοηθεί σε κανένα από τα δύο έργα. Αξιοποιούν, επίσης, το, χρησιμοποιώντας τηνγια να «χτυπήσουν προς τα πάνω» και να θέσουν ερωτήματα σχετικά με ισχυρά άτομα με χιούμορ. Και με αυτόν τον τρόπο, ο Κατελάν ακολουθεί μ, ακολουθώντας πρωτοπόρους, όπως ο Τζέιμς Γκίλρεϊ (1756-1815) και ο Ονορέ Ντομιέ (1808-1878), οι οποίοι και οι δύο στόχευαν σε καθολικά αναγνωρίσιμους θεσμούς για να αμφισβητήσουν και να σατιρίσουν την εξουσία τους.Στο έργο «» (1999), ο θεσμός που βρέθηκε στο στόχαστρο του Κατελάν ήταν η ίδια. Αντί να τοποθετήσει ένα έργο τέχνης στον τοίχο, ο Κατελάν κόλλησε πάνω του τον Μιλανέζο έμπορο τέχνης του, Massimo De Carlo, με κολλητική ταινία. Ο πωλητής έγινε το θέαμα. Σχεδόν 20 χρόνια μετά στην παρουσιάστηκε το «Comedian», στο οποίο χρησιμοποίησε την. Αυτή η επιλογή σηματοδότησε σε όσους είχαν παρακολουθήσει την καριέρα του ότι, όπως και στο «A Perfect Day», στόχος του «Comedian» ήταν να, όπως η Art Basel Miami Beach, στο πνεύμα ενός κωμικού stand-up που ρίχνει μια σαρκαστική ατάκα που στοχεύει τον κλάδο.Εκτός από το ότι έχει ένα ευφημιστικό σχήμα και αποτελεί οικείο βοηθητικό στοιχείο στην κωμωδία slapstick (χονδροειδές χιούμορ ή σωματική κωμωδία), πολλοί καλλιτέχνες πριν από τον Κάτελαν, συμπεριλαμβανομένων των Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, Άντι Γουόρχολ και Guerrilla Girls, έχουν χρησιμοποιήσει μπανάνες στα έργα τους. Είναι ένα αντικείμενο που σε πολλά επίπεδα προκαλεί μια. Και η ίδια η ιδέα της απεικόνισης ενός τροφίμου ως έργου τέχνης αποτελεί από μόνη της μια παρηγορητική πρόταση. Έχει τη δική της σεβαστή ιστορία υπό τη μορφή της νεκρής φύσης, η οποία αποτελεί ένα καθιερωμένο, αν και ταπεινό, είδος τέχνης από τον 16ο αιώνα.Παραδοσιακά, αυτού του είδους τα έργα τέχνης, όπως η «» (1501) του Τζακόπο ντε Μπάρμπαρι (το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μετακλασικών πινάκων νεκρής φύσης), είχαν ως στόχο να κάνουν τους θεατές να σκεφτούν τη σύντομη διάρκεια της φυσικής ζωής και το πώς η τέχνη μπορεί να την κάνει να διαρκέσει πέρα από τον θάνατο. Τα έργα του Ντε Μπάρμπαρι και του Κατελάν, αν και δημιουργήθηκαν με διαφορά άνω των 500 ετών, αποκαλύπτουν δύο ουσιαστικά πανομοιότυπες χειρονομίες:. Η τακτική του Κατελάν εδώ είναι το σοκ του παλιού.Η μόνη διαφορά είναι ότι το «Comedian» παρουσιάζει μια(η οποία μπορεί και όντως σαπίζει σε διάστημα περίπου επτά ημερών) αντί για μια καλλιτεχνική αναπαράσταση. Αλλά και πάλι, η παράδοση προηγήθηκε του Κάτελαν. Η ιδέα της χρήσης ενός «» (αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο, που δεν έχουν κατασκευαστεί από καλλιτέχνη, αλλά παρουσιάζονται ως «τέχνη») ήταν ήδη πάνω από 100 ετών την εποχή του «Comedian».Ο πιο φημισμένος πρωτοπόρος αυτής της μεθόδου ήταν ο, ο οποίος είχε εκθέσει αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως ράφια για μπουκάλια, τροχούς ποδηλάτου και ένα ουρητήριο, ως αντικείμενα τέχνης ήδη από τη δεκαετία του 1910. Αλλά ακόμη και ο στόχος του Duchamp να αμφισβητήσει τις θεμελιώδεις αρχές της «τέχνης» ως κατηγορίας – όσο ριζοσπαστική κι αν ήταν η παρουσίαση του επιχειρήματός του στις αρχές του 20ού αιώνα – ήταν και(περ. 428–347 π.Χ.). Αν μη τι άλλο, η προσφυγή σε ένα «readymade» αποτελεί μια μάλλον ιδιόμορφη κίνηση εκ μέρους του Κατελάν, η οποία, όμως, βρίσκεται πλήρωςΤο έργο «Comedian» είχε πάντα ως. Στα 61 του χρόνια, ο Μαουρίτσιο Κατελάν είχε εξελιχθεί σε έναν απόλυτα. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια κρύβονται και άλλα ουσιώδη συστατικά – η αντιπαράθεση, η σάτιρα, ο παράγοντας της αναγνωρισιμότητας, η παράδοση της νεκρής φύσης και το «readymade». Μάλιστα, το Comedian δεν ήταν το πιο ακριβό έργο τέχνης που πωλήθηκε στο Μαϊάμι Μπιτς το 2019, ούτε είναι το πιο ακριβό «readymade» που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.