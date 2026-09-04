Η άγνωστη ιστορία πίσω από το έργο τέχνης και τη μπανάνα με κολλητική ταινία που πουλήθηκε για 6 εκατομμύρια δολάρια
Η άγνωστη ιστορία πίσω από το έργο τέχνης και τη μπανάνα με κολλητική ταινία που πουλήθηκε για 6 εκατομμύρια δολάρια
Η ιστορία πίσω από το έργο «Comedian» αποκαλύπτει αιώνες κακής φήμης και τακτικών που προκαλούν σοκ στον κόσμο της τέχνης - Μία σατιρική παράδοση 400 ετών - Η σημασία της χρήσης ενός «readymade»
Στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στα VIP εγκαίνια της Art Basel Miami Beach ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης έκλεψε την παράσταση προκαλώντας σοκ στο κοινό και στις διάσημες προσωπικότητες που βρέθηκαν εκεί. Πρόκειται για το έργο «Comedian» του Μαουρίτσιο Κατελάν, μία μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με κολλητική ταινία, η οποία πέντε χρόνια αργότερα πουλήθηκε έναντι $6 εκατ.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, εκείνο το πρωί, στην λαμπερή έκθεση τέχνης, όλοι περιβάλλονταν από τεράστιας αξίας έργα τέχνης. Ένας πίνακας της Χέλεν Φρανκεντάλερ πωλήθηκε για περίπου $1,65 εκατ., ενώ ένας πίνακας του Βίλεμ ντε Κούνινγκ ήταν διαθέσιμος σε όποιον είχε $8 εκατ.. Για τη Σάρα Κασκόνε, όμως, δημοσιογράφο του Artnet News, το κύριο αξιοθέατο ήταν η μπανάνα του Κατελάν. Αργότερα την ίδια μέρα, η Κασκόνε έγραψε το πρώτο ουσιαστικό ρεπορτάζ για το θέμα, ενημερώνοντας τους αναγνώστες ότι δύο αντίτυπα του έργου με βάση το φρούτο είχαν πωληθεί για $120.000 το καθένα. Μέσα σε λίγες μέρες, το τρίτο και τελευταίο αντίτυπο αγοράστηκε για $150.000. Κάθε αγοραστής έλαβε πιστοποιητικό γνησιότητας και οδηγίες για τον τρόπο έκθεσής του, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντικαθιστά την μπανάνα τακτικά.
Καθ' όλη τη διάρκεια της Art Basel Miami Beach, εκατοντάδες άλλοι επισκέπτες φωτογράφισαν το έργο τέχνης και δημοσίευσαν τις αντιδράσεις τους στο διαδίκτυο. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το «Comedian» κατάφερε να γίνει viral, προκαλώντας περιφρόνηση, έκπληξη, γέλια και μια νέα υποκατηγορία μιμητικών meme με κολλητική ταινία και μπανάνες. Στον mainstream Τύπο, σε ιστολόγια και βίντεο στο YouTube οι άνθρωποι διαφωνούσαν για την αισθητική και την πνευματική του αξία: όσοι μισούσαν περισσότερο το «Comedian» ήταν και αυτοί που αγαπούσαν περισσότερο να γράφουν γι’ αυτό.
Αν η πρόθεση του Κατελάν ήταν να τραβήξει την προσοχή πάνω του, το «Comedian» αποδείχθηκε απολύτως επιτυχημένο. Ελάχιστα έργα σύγχρονης τέχνης έχουν καταφέρει αυτό που πέτυχε το «Comedian» σε λίγες μόνο ώρες, να αποκτήσει δηλαδή φήμη πέρα από τα όρια του κόσμου της τέχνης και να γίνει παγκοσμίως αναγνωρίσιμο. Αυτή ακριβώς η φήμη του οφείλεται στην ραγδαία αύξηση της αξίας του. Το 2024, το δεύτερο από τα τρία αντίτυπα του «Comedian» μεταπωλήθηκε σε δημοπρασία για $6,24 εκατ. Αυτό προκάλεσε για άλλη μια φορά την οργή μεταξύ των αρθρογράφων, οι οποίοι εξεγέρθηκαν για τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που ξοδεύονταν πλέον για το έργο του Cattelan.
Ωστόσο, η ειρωνεία σχετικά με το «Comedian» είναι ότι όλα όσα προκάλεσαν αυτό το τεράστιο και ανεπανάληπτο σοκ παγκοσμίως είχαν επαναληφθεί και στο παρελθόν. Και όταν αναλύει κανείς το έργο, αποκαλύπτονται οι κρυφές τακτικές ενός δεξιοτέχνη της σκανδαλολογίας και ενός αφοσιωμένου μαθητή των σκοτεινών τεχνών της διασημότητας.
Αυτό αποδεικνύεται μέσα από την ιστορία της τέχνης. Πριν από περισσότερα από 400 χρόνια, ο ζωγράφος Καραβάτζιο δίχασε τις απόψεις των συγχρόνων του με τα πρωτοποριακά επίπεδα βίας, σεξουαλικής έντασης και σκοτεινότητας των θρησκευτικών πινάκων του, παράγοντες που τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό. Οι καλλιτέχνες του 19ου αιώνα, όπως ο Τζέι Μ. Γου. Τέρνερ, ο Τζον Κόνσταμπλ, ο Μανέ, ο Μονέ, ο Γκωγκέν, ο Γουίστλερ και ο Σεζάν, είχαν πρωτοστατήσει σε νέες προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την δημόσια γελοιοποίηση από τους κριτικούς. Έτσι, στις αρχές του 20ού αιώνα, η καλλιτεχνική καινοτομία και η περιφρόνηση του ευρέος κοινού θεωρούνταν όλο και περισσότερο ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Ορισμένοι σύγχρονοι καλλιτέχνες, μουσικοί, συγγραφείς και σκηνοθέτες θεωρούσαν τη λαϊκή αποδοκιμασία ως αναπόφευκτο συμπλήρωμα του αυθεντικού πειραματισμού. Κάποιοι άλλοι εκλάμβαναν την κριτική αποδοκιμασία ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιδιοφυΐας, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί προειδοποιητικό σήμα έλλειψης ταλέντου. Και οι δύο αναγνώριζαν την αξεπέραστη δύναμή της για την αυτοπροβολή.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, εκείνο το πρωί, στην λαμπερή έκθεση τέχνης, όλοι περιβάλλονταν από τεράστιας αξίας έργα τέχνης. Ένας πίνακας της Χέλεν Φρανκεντάλερ πωλήθηκε για περίπου $1,65 εκατ., ενώ ένας πίνακας του Βίλεμ ντε Κούνινγκ ήταν διαθέσιμος σε όποιον είχε $8 εκατ.. Για τη Σάρα Κασκόνε, όμως, δημοσιογράφο του Artnet News, το κύριο αξιοθέατο ήταν η μπανάνα του Κατελάν. Αργότερα την ίδια μέρα, η Κασκόνε έγραψε το πρώτο ουσιαστικό ρεπορτάζ για το θέμα, ενημερώνοντας τους αναγνώστες ότι δύο αντίτυπα του έργου με βάση το φρούτο είχαν πωληθεί για $120.000 το καθένα. Μέσα σε λίγες μέρες, το τρίτο και τελευταίο αντίτυπο αγοράστηκε για $150.000. Κάθε αγοραστής έλαβε πιστοποιητικό γνησιότητας και οδηγίες για τον τρόπο έκθεσής του, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντικαθιστά την μπανάνα τακτικά.
Καθ' όλη τη διάρκεια της Art Basel Miami Beach, εκατοντάδες άλλοι επισκέπτες φωτογράφισαν το έργο τέχνης και δημοσίευσαν τις αντιδράσεις τους στο διαδίκτυο. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το «Comedian» κατάφερε να γίνει viral, προκαλώντας περιφρόνηση, έκπληξη, γέλια και μια νέα υποκατηγορία μιμητικών meme με κολλητική ταινία και μπανάνες. Στον mainstream Τύπο, σε ιστολόγια και βίντεο στο YouTube οι άνθρωποι διαφωνούσαν για την αισθητική και την πνευματική του αξία: όσοι μισούσαν περισσότερο το «Comedian» ήταν και αυτοί που αγαπούσαν περισσότερο να γράφουν γι’ αυτό.
Αν η πρόθεση του Κατελάν ήταν να τραβήξει την προσοχή πάνω του, το «Comedian» αποδείχθηκε απολύτως επιτυχημένο. Ελάχιστα έργα σύγχρονης τέχνης έχουν καταφέρει αυτό που πέτυχε το «Comedian» σε λίγες μόνο ώρες, να αποκτήσει δηλαδή φήμη πέρα από τα όρια του κόσμου της τέχνης και να γίνει παγκοσμίως αναγνωρίσιμο. Αυτή ακριβώς η φήμη του οφείλεται στην ραγδαία αύξηση της αξίας του. Το 2024, το δεύτερο από τα τρία αντίτυπα του «Comedian» μεταπωλήθηκε σε δημοπρασία για $6,24 εκατ. Αυτό προκάλεσε για άλλη μια φορά την οργή μεταξύ των αρθρογράφων, οι οποίοι εξεγέρθηκαν για τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που ξοδεύονταν πλέον για το έργο του Cattelan.
Ωστόσο, η ειρωνεία σχετικά με το «Comedian» είναι ότι όλα όσα προκάλεσαν αυτό το τεράστιο και ανεπανάληπτο σοκ παγκοσμίως είχαν επαναληφθεί και στο παρελθόν. Και όταν αναλύει κανείς το έργο, αποκαλύπτονται οι κρυφές τακτικές ενός δεξιοτέχνη της σκανδαλολογίας και ενός αφοσιωμένου μαθητή των σκοτεινών τεχνών της διασημότητας.
Μία σατιρική παράδοση 400 ετώνΜία από τις στρατηγικές που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης του «Comedian» είναι η πρόκληση. Ο Κάτελαν συνειδητοποίησε στον ανταγωνιστικό χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, το ταλέντο ή η εξυπνάδα δεν εγγυάται την επιτυχία. Αντίθετα, η πρόκληση αντιπαραθέσεων μέσα από ένα έργο τέχνης είναι αυτό που προσελκύει την προσοχή, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερο κοινό και περισσότερες πιθανές παραγγελίες.
Αυτό αποδεικνύεται μέσα από την ιστορία της τέχνης. Πριν από περισσότερα από 400 χρόνια, ο ζωγράφος Καραβάτζιο δίχασε τις απόψεις των συγχρόνων του με τα πρωτοποριακά επίπεδα βίας, σεξουαλικής έντασης και σκοτεινότητας των θρησκευτικών πινάκων του, παράγοντες που τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό. Οι καλλιτέχνες του 19ου αιώνα, όπως ο Τζέι Μ. Γου. Τέρνερ, ο Τζον Κόνσταμπλ, ο Μανέ, ο Μονέ, ο Γκωγκέν, ο Γουίστλερ και ο Σεζάν, είχαν πρωτοστατήσει σε νέες προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την δημόσια γελοιοποίηση από τους κριτικούς. Έτσι, στις αρχές του 20ού αιώνα, η καλλιτεχνική καινοτομία και η περιφρόνηση του ευρέος κοινού θεωρούνταν όλο και περισσότερο ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Ορισμένοι σύγχρονοι καλλιτέχνες, μουσικοί, συγγραφείς και σκηνοθέτες θεωρούσαν τη λαϊκή αποδοκιμασία ως αναπόφευκτο συμπλήρωμα του αυθεντικού πειραματισμού. Κάποιοι άλλοι εκλάμβαναν την κριτική αποδοκιμασία ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιδιοφυΐας, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί προειδοποιητικό σήμα έλλειψης ταλέντου. Και οι δύο αναγνώριζαν την αξεπέραστη δύναμή της για την αυτοπροβολή.
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτά, ο Μαουρίτσιο Κατελάν πάντα επικεντρωνόταν κατά κύριο λόγο στον ρόλο του ως προκλητικού δημιουργού στον κόσμο της τέχνης, κάνοντας ό,τι μπορεί για να ενοχλήσει και να προκαλέσει.
Όμως, το είδος της αντιπαράθεσης που προκαλεί ο Κατελάν διαφέρει από αυτό των προγόνων του, καθώς δεν αφορά την καλλιτεχνική διαδικασία ή τη θεωρία. Τα πιο διαβόητα έργα του, όπως το «La Nona Ora» του 1999 (μια μορφή του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ που χτυπήθηκε από μετεωρίτη) και το «Him» του 2001 (ένας μαθητής που προσεύχεται με το πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ), βασίζονται σε θέματα παγκοσμίως γνωστά, το είδος των πραγμάτων που θα αναγνωρίσουν αμέσως ακόμη και άνθρωποι που δεν συνηθίζουν να επισκέπτονται εκθέσεις τέχνης.
Στο έργο «A Perfect Day» (1999), ο θεσμός που βρέθηκε στο στόχαστρο του Κατελάν ήταν η ίδια η αγορά τέχνης. Αντί να τοποθετήσει ένα έργο τέχνης στον τοίχο, ο Κατελάν κόλλησε πάνω του τον Μιλανέζο έμπορο τέχνης του, Massimo De Carlo, με κολλητική ταινία. Ο πωλητής έγινε το θέαμα. Σχεδόν 20 χρόνια μετά στην παρουσιάστηκε το «Comedian», στο οποίο χρησιμοποίησε την ίδια ασημένια κολλητική ταινία. Αυτή η επιλογή σηματοδότησε σε όσους είχαν παρακολουθήσει την καριέρα του ότι, όπως και στο «A Perfect Day», στόχος του «Comedian» ήταν να χλευάσει τις αξίες εκδηλώσεων του κόσμου της τέχνης, όπως η Art Basel Miami Beach, στο πνεύμα ενός κωμικού stand-up που ρίχνει μια σαρκαστική ατάκα που στοχεύει τον κλάδο.
Παραδοσιακά, αυτού του είδους τα έργα τέχνης, όπως η «Still Life with a Partridge and Gloves» (1501) του Τζακόπο ντε Μπάρμπαρι (το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μετακλασικών πινάκων νεκρής φύσης), είχαν ως στόχο να κάνουν τους θεατές να σκεφτούν τη σύντομη διάρκεια της φυσικής ζωής και το πώς η τέχνη μπορεί να την κάνει να διαρκέσει πέρα από τον θάνατο. Τα έργα του Ντε Μπάρμπαρι και του Κατελάν, αν και δημιουργήθηκαν με διαφορά άνω των 500 ετών, αποκαλύπτουν δύο ουσιαστικά πανομοιότυπες χειρονομίες: αντικείμενα κολλημένα σε έναν τοίχο για τη στοχαστική παρατήρηση του θεατή. Η τακτική του Κατελάν εδώ είναι το σοκ του παλιού.
Η μόνη διαφορά είναι ότι το «Comedian» παρουσιάζει μια πραγματική μπανάνα (η οποία μπορεί και όντως σαπίζει σε διάστημα περίπου επτά ημερών) αντί για μια καλλιτεχνική αναπαράσταση. Αλλά και πάλι, η παράδοση προηγήθηκε του Κάτελαν. Η ιδέα της χρήσης ενός «readymade» (αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο, που δεν έχουν κατασκευαστεί από καλλιτέχνη, αλλά παρουσιάζονται ως «τέχνη») ήταν ήδη πάνω από 100 ετών την εποχή του «Comedian».
Ο πιο φημισμένος πρωτοπόρος αυτής της μεθόδου ήταν ο Marcel Duchamp, ο οποίος είχε εκθέσει αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως ράφια για μπουκάλια, τροχούς ποδηλάτου και ένα ουρητήριο, ως αντικείμενα τέχνης ήδη από τη δεκαετία του 1910. Αλλά ακόμη και ο στόχος του Duchamp να αμφισβητήσει τις θεμελιώδεις αρχές της «τέχνης» ως κατηγορίας – όσο ριζοσπαστική κι αν ήταν η παρουσίαση του επιχειρήματός του στις αρχές του 20ού αιώνα – ήταν και μια παλιά συζήτηση, με ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, με πιο γνωστό εκπρόσωπο τον Πλάτωνα (περ. 428–347 π.Χ.). Αν μη τι άλλο, η προσφυγή σε ένα «readymade» αποτελεί μια μάλλον ιδιόμορφη κίνηση εκ μέρους του Κατελάν, η οποία, όμως, βρίσκεται πλήρως εντός των ορίων της ιστορικής παράδοσης της τέχνης.
Το έργο «Comedian» είχε πάντα ως στόχο να προκαλέσει αναταραχή. Στα 61 του χρόνια, ο Μαουρίτσιο Κατελάν είχε εξελιχθεί σε έναν απόλυτα έμπειρο προκλητή, ικανό να προκαλέσει συζήτηση και έκπληξη ακόμη και με μια μπανάνα, έναν τοίχο και μια κολλητική ταινία. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια κρύβονται και άλλα ουσιώδη συστατικά – η αντιπαράθεση, η σάτιρα, ο παράγοντας της αναγνωρισιμότητας, η παράδοση της νεκρής φύσης και το «readymade». Μάλιστα, το Comedian δεν ήταν το πιο ακριβό έργο τέχνης που πωλήθηκε στο Μαϊάμι Μπιτς το 2019, ούτε είναι το πιο ακριβό «readymade» που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.
Όμως, το είδος της αντιπαράθεσης που προκαλεί ο Κατελάν διαφέρει από αυτό των προγόνων του, καθώς δεν αφορά την καλλιτεχνική διαδικασία ή τη θεωρία. Τα πιο διαβόητα έργα του, όπως το «La Nona Ora» του 1999 (μια μορφή του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ που χτυπήθηκε από μετεωρίτη) και το «Him» του 2001 (ένας μαθητής που προσεύχεται με το πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ), βασίζονται σε θέματα παγκοσμίως γνωστά, το είδος των πραγμάτων που θα αναγνωρίσουν αμέσως ακόμη και άνθρωποι που δεν συνηθίζουν να επισκέπτονται εκθέσεις τέχνης.
Δεν υπάρχει τίποτα ελιτιστικό ή δύσκολο να κατανοηθεί σε κανένα από τα δύο έργα. Αξιοποιούν, επίσης, το χιούμορ, χρησιμοποιώντας την ειρωνεία για να «χτυπήσουν προς τα πάνω» και να θέσουν ερωτήματα σχετικά με ισχυρά άτομα με χιούμορ. Και με αυτόν τον τρόπο, ο Κατελάν ακολουθεί μια παράδοση σάτιρας στην ιστορία της τέχνης, ακολουθώντας πρωτοπόρους, όπως ο Τζέιμς Γκίλρεϊ (1756-1815) και ο Ονορέ Ντομιέ (1808-1878), οι οποίοι και οι δύο στόχευαν σε καθολικά αναγνωρίσιμους θεσμούς για να αμφισβητήσουν και να σατιρίσουν την εξουσία τους.
🎨 [Vandaag gezien: “Him” van Maurizio Cattelan in “Le monde comme il va” - Bourse de commerce - Parijs]— Tom De Gendt (@TomDeGendt) June 2, 2024
Niet alles is zo onschuldig als het lijkt.
🗳️ [09/06: be careful what you wish for bij de verkiezingen]
Niet alles is zo onschuldig als het lijkt. pic.twitter.com/u9TT3mOA9Q
Στο έργο «A Perfect Day» (1999), ο θεσμός που βρέθηκε στο στόχαστρο του Κατελάν ήταν η ίδια η αγορά τέχνης. Αντί να τοποθετήσει ένα έργο τέχνης στον τοίχο, ο Κατελάν κόλλησε πάνω του τον Μιλανέζο έμπορο τέχνης του, Massimo De Carlo, με κολλητική ταινία. Ο πωλητής έγινε το θέαμα. Σχεδόν 20 χρόνια μετά στην παρουσιάστηκε το «Comedian», στο οποίο χρησιμοποίησε την ίδια ασημένια κολλητική ταινία. Αυτή η επιλογή σηματοδότησε σε όσους είχαν παρακολουθήσει την καριέρα του ότι, όπως και στο «A Perfect Day», στόχος του «Comedian» ήταν να χλευάσει τις αξίες εκδηλώσεων του κόσμου της τέχνης, όπως η Art Basel Miami Beach, στο πνεύμα ενός κωμικού stand-up που ρίχνει μια σαρκαστική ατάκα που στοχεύει τον κλάδο.
'A Perfect Day' by Maurizio Cattelan, 1999— Arash Todd (@AfroKidoOo) May 6, 2025
A day-long installation in which Cattelan duct-taped his gallerist, Massimo de Carlo, to his gallery wall in Milan. pic.twitter.com/2JdsEAOeH0
Γιατί λοιπόν μια μπανάνα κολλημένη σε τοίχο;Γιατί λοιπόν μια μπανάνα; Εκτός από το ότι έχει ένα ευφημιστικό σχήμα και αποτελεί οικείο βοηθητικό στοιχείο στην κωμωδία slapstick (χονδροειδές χιούμορ ή σωματική κωμωδία), πολλοί καλλιτέχνες πριν από τον Κάτελαν, συμπεριλαμβανομένων των Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, Άντι Γουόρχολ και Guerrilla Girls, έχουν χρησιμοποιήσει μπανάνες στα έργα τους. Είναι ένα αντικείμενο που σε πολλά επίπεδα προκαλεί μια αίσθηση οικειότητας που σε αφοπλίζει. Και η ίδια η ιδέα της απεικόνισης ενός τροφίμου ως έργου τέχνης αποτελεί από μόνη της μια παρηγορητική πρόταση. Έχει τη δική της σεβαστή ιστορία υπό τη μορφή της νεκρής φύσης, η οποία αποτελεί ένα καθιερωμένο, αν και ταπεινό, είδος τέχνης από τον 16ο αιώνα.
Παραδοσιακά, αυτού του είδους τα έργα τέχνης, όπως η «Still Life with a Partridge and Gloves» (1501) του Τζακόπο ντε Μπάρμπαρι (το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μετακλασικών πινάκων νεκρής φύσης), είχαν ως στόχο να κάνουν τους θεατές να σκεφτούν τη σύντομη διάρκεια της φυσικής ζωής και το πώς η τέχνη μπορεί να την κάνει να διαρκέσει πέρα από τον θάνατο. Τα έργα του Ντε Μπάρμπαρι και του Κατελάν, αν και δημιουργήθηκαν με διαφορά άνω των 500 ετών, αποκαλύπτουν δύο ουσιαστικά πανομοιότυπες χειρονομίες: αντικείμενα κολλημένα σε έναν τοίχο για τη στοχαστική παρατήρηση του θεατή. Η τακτική του Κατελάν εδώ είναι το σοκ του παλιού.
Η μόνη διαφορά είναι ότι το «Comedian» παρουσιάζει μια πραγματική μπανάνα (η οποία μπορεί και όντως σαπίζει σε διάστημα περίπου επτά ημερών) αντί για μια καλλιτεχνική αναπαράσταση. Αλλά και πάλι, η παράδοση προηγήθηκε του Κάτελαν. Η ιδέα της χρήσης ενός «readymade» (αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο, που δεν έχουν κατασκευαστεί από καλλιτέχνη, αλλά παρουσιάζονται ως «τέχνη») ήταν ήδη πάνω από 100 ετών την εποχή του «Comedian».
Ο πιο φημισμένος πρωτοπόρος αυτής της μεθόδου ήταν ο Marcel Duchamp, ο οποίος είχε εκθέσει αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως ράφια για μπουκάλια, τροχούς ποδηλάτου και ένα ουρητήριο, ως αντικείμενα τέχνης ήδη από τη δεκαετία του 1910. Αλλά ακόμη και ο στόχος του Duchamp να αμφισβητήσει τις θεμελιώδεις αρχές της «τέχνης» ως κατηγορίας – όσο ριζοσπαστική κι αν ήταν η παρουσίαση του επιχειρήματός του στις αρχές του 20ού αιώνα – ήταν και μια παλιά συζήτηση, με ρίζες στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, με πιο γνωστό εκπρόσωπο τον Πλάτωνα (περ. 428–347 π.Χ.). Αν μη τι άλλο, η προσφυγή σε ένα «readymade» αποτελεί μια μάλλον ιδιόμορφη κίνηση εκ μέρους του Κατελάν, η οποία, όμως, βρίσκεται πλήρως εντός των ορίων της ιστορικής παράδοσης της τέχνης.
Το έργο «Comedian» είχε πάντα ως στόχο να προκαλέσει αναταραχή. Στα 61 του χρόνια, ο Μαουρίτσιο Κατελάν είχε εξελιχθεί σε έναν απόλυτα έμπειρο προκλητή, ικανό να προκαλέσει συζήτηση και έκπληξη ακόμη και με μια μπανάνα, έναν τοίχο και μια κολλητική ταινία. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια κρύβονται και άλλα ουσιώδη συστατικά – η αντιπαράθεση, η σάτιρα, ο παράγοντας της αναγνωρισιμότητας, η παράδοση της νεκρής φύσης και το «readymade». Μάλιστα, το Comedian δεν ήταν το πιο ακριβό έργο τέχνης που πωλήθηκε στο Μαϊάμι Μπιτς το 2019, ούτε είναι το πιο ακριβό «readymade» που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.
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