Ο θαυμαστός κόσμος των ψαριών

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Μπορεί εμείς οι άνθρωποι να υποφέρουμε από έλλειψη συνεννόησης, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τα ψάρια. Αν ρίξουμε μια ματιά σε ένα κοπάδι θα παρατηρήσουμε την τέλεια μορφή κοινωνίας: Συνεννόηση, Τάξη, Συνοχή, Πειθαρχία!Το ψάρι γνωρίζει πάντα το κοπάδι του. Το σέβεται και ακολουθεί πιστά τις εντολές του. Το κάθε ψάρι είναι σε θέση να ξεχωρίσει το κοπάδι του από όλα τα άλλα κοπάδια, ακόμα και αν είναι του ίδιου είδους.Ποτέ μια σαρδέλα δεν ξεκόβει από το κοπάδι της για να πάει με άλλες σαρδέλες. Ακόμα και αν δεχθούν επίθεση και το κοπάδι αναγκαστικά διαλυθεί, είναι σίγουρο πως όσες γλυτώσουν θα ξαναβρεθούν!Όλα αυτά που είπαμε σημαίνουν ότι ανάμεσα στα ψάρια υπάρχει συνεννόηση. Και βέβαια είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς πως γίνεται αυτό αφού δεν έχουν φωνή. Οι παλμοί του νερού μεταφέρουν τα μηνύματα που διαχέονται, και η εξαιρετικά ευαίσθητη μύτη του ψαριού λειτουργεί σαν άλλη αφή που λαμβάνει και αποκωδικοποιεί τα μηνύματα αυτά! Με την αφή αυτή αντιλαμβάνονται π.χ. όχι μόνο τα άλλα ψάρια που πλησιάζουν ή απομακρύνονται, αλλά και γνωρίζουν με τι είδους ψάρια έχουν να κάνουν.Έχουν λοιπόν δικούς τους -μυστικούς για εμάς- τρόπους αντίληψης και συνεννόησης.Ιδού και δύο παραδείγματα για να θαυμάσουμε πως λειτουργεί αυτό το ιδιόρρυθμο σύστημα:Ένα κοπάδι ψάρια πλέει συντεταγμένο. Προηγείται η εμπροσθοφυλακή που κρατά πάντα μια απόσταση 20-30 μέτρων από το υπόλοιπο κοπάδι. Αν τώρα εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος, ¨κτυπά¨ συναγερμός που μεταδίδεται ακαριαία μέχρι την οπισθοφυλακή με σαφείς ¨οδηγίες¨ πως θα διαχειριστούν τον επερχόμενο κίνδυνο!Άλλο κοπάδι -από κεφάλους- περνά ανοικτά από το μουράγιο. Κάποια στιγμή δίνεται εντολή και το κοπάδι σκορπίζει για να ¨βοσκήσει¨ στα πέριξ. Δύο κέφαλοι –οι ¨τυχεροί¨- πλησιάζουν κάποιο απομακρυσμένο σημείο όπου κάποιος ψαράς έχει σκορπίσει μαλάγρα και φυσικά αρχίζουν αμέσως να την γλύφουν. Ξαφνικά όμως σταματούν, κάνουν μεταβολή και επιστρέφουν στο κοπάδι τους. Σε λίγο όχι δύο αλλά ογδόντα δύο κέφαλοι έχουν προσεγγίσει το σημείο και κάνουν ¨πάρτι¨!