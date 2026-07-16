Μάρω Κοντού: Οι ιστορίες της γυναίκας που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο και παρέμεινε νέα μέχρι το τέλος



Ο παράνομος δεσμός, το κέρατο και το βέτο από τις δύο ξανθές

Ήταν πάντα μια ποθητή γυναίκα που τα έζησε όλα, εκτός από την μητρότητα, όχι γιατί δεν ήθελε παιδί, αλλά επειδή όπως ανακάλυψε δεν μπορούσε. Για να γίνει αυτό έκλεισε ραντεβού με τον Ελβετό γιατρό που βοήθησε την Σοφία Λόρεν να αποκτήσει παιδί, ο οποίος όταν την εξέτασε ενδελεχώς της είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μητέρα.Της επισήμανε όμως: «Δεν θα πάθετε ποτέ καρκίνο εδώ (εννοούσε συγκεκριμένη περιοχή του σώματος) και θα είστε πάντα νεότερη από τις συμμαθήτριες σας κατά δέκα χρόνια».Δεν ήταν ο μόνος αφού η γοητεία της Κοντού ράγιζε τις αντρικές καρδιές, ειδικά των συναδέλφων της, αλλά όπως αποκάλυψε η ίδια μόνο μια φορά δημιούργησε σχέση με Έλληνα πρωταγωνιστή.Μια σχέση που έμεινε επτασφράγιστο μυστικό, αφού όπως είχε πει η ίδια «δεν θα πω ποτέ ποιος ήταν. Ήταν παντρεμένος και δεν ζει σήμερα...Ήταν μια ιστορία που ίσως πόνεσε κάποια γυναίκα...».Πόνεσε και η ίδια όταν μετά από επτά χρόνια γάμου με τον Φουκς ανακάλυψε «ότι έκανε μια σκανταλιά. Μόλις έγινα γνωστή ηθοποιός και νοικοκυρούλα και χαλάρωσα μου βάρεσε ένα ωραίο κερατάκι».Όταν η Κοντού το αντιλαμβάνεται όχι απλά δεν το σηκώνει αλλά προχωράει τις διαδικασίες του διαζυγίου, ενώ χρόνια μετά θα πει: «Νόμιζα ότι ήταν το πρώτο, αλλά είχε φοβερό σουξέ στις γυναίκες. Χωρίσαμε, αλλά μείναμε πάντα φίλοι».Ενάμιση χρόνο πριν φύγει από την ζωή ο Αριστείδης Καρύδης-Φουκς μένει στο σπίτι της πρώην συζύγου του και όταν η κουβέντα ερχόταν στα παλιά της έλεγε: «Τι να σου κάνω; Πριν σε παντρευτώ με είχαν χεσμένο. Μετά που παντρευτήκαμε με ήθελαν όλες».Μια από τις όλες ήταν και η Αλίκη Βουγιουκλάκη που τελικά έκανε σχέση με τον Φουκς, αλλά όπως έχει δηλώσει η Κοντού, αυτό έγινε όταν ο γάμος της είχε ουσιαστικά τελειώσει.Το είπε θέλοντας να διαλύσει την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί, ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη της είχε κλέψει τον άνδρα, ένα θέμα που πουλούσε τρελά στα ΜΜΕ της εποχής.Ούτως ή άλλως θέμα με την Αλίκη υπήρχε αφού όπως δήλωσε η Μάρω Κοντού «έμαθα ότι μέσα στη Φίνος Φιλμ μια από τις δύο ξανθές (μετά την Αλίκη η δεύτερη ήταν η Ζωή Λάσκαρη) είπε στον Φίνο ότι “δεν θέλω την Κοντού, ή αυτή ή εγώ”».Τελικά η Κοντού έκανε στην συγκεκριμένη εταιρία το «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη»-ταινία η οποία σάρωσε εισπρακτικά-και έκτοτε όπως είπε «δεν ξαναείδα ταινία από την Φίνος Φιλμ».