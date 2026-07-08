Στίβεν Σόντερς: Η τελευταία δολοφονία της 17Ν που αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την τρομοκρατική οργάνωση

Οι Βρετανοί άλλαξαν τα δεδομένα

Η δήλωση της συζύγου του, συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία.

Τριπλή συμμαχία

Στις 0.736 εντοπίζουν το λευκό Rover του Σόντερς σε μια Κηφισίας που πήζει στην κίνηση, σταδιακά πλησιάζουν την πλευρά του συνοδηγού και όταν το φανάρι ανάβει κόκκινο, είναι πλέον ακριβώς δίπλα στο αυτοκίνητο.Ο «Λουκάς» ρίχνει με το G3 το οποίο μπλοκάρει μετά τις πρώτες βολές και ο Σάββας Ξηρός χρησιμοποιεί το 45άρι αφήνοντας τον Βρετανό ταξίαρχο βαρύτατα τραυματισμένο.Εξαφανίζονται μέσα στην κίνηση, επικρατεί ένα πανδαιμόνιο μέχρι να φτάσει η αστυνομία και ο Σόντερς μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υποκύπτει στα τραύματα του.Η δολοφονία του έμελλε να αλλάξει άρδην το κυνήγι των τρομοκρατών, αφού την ίδια μέρα και μετά από συνεννόηση μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του δικού μας Κώστα Σημίτη, ένα κλιμάκιο της Scotland Yard φτάνει στην Αθήνα.Λίγα 24ωρα μετά φέρεται να ακολούθησαν μέλη των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών ειδικοί στην τρομοκρατία, που έπιασαν αμέσως δουλειά.Ο Ντάνκαν Τζάρετ στέλεχος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στην Scotland Yard, οδηγούσε στο Λονδίνο όταν άκουσε στις ειδήσεις του BBC την είδηση της δολοφονίας του Σόντερς. Λίγη ώρα αργότερα όπως είπε στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την 17Ν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα να αναχωρήσει αμέσως για την Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσει μαζί με συναδέλφους του την ΕΛΑΣ.Όταν βλέπει τα τηλεοπτικά πλάνα από το σημείο της επίθεσης, σοκάρεται πιθανότατα από αυτά που αντικρίζουν τα μάτια του, αλλά μιλώντας στον έλληνα δημοσιογράφο χρόνια μετά θα πει ότι παραμένει επιφυλακτικός για το αν ανακτήθηκαν τα καλύτερα δυνατά στοιχεία.Όπως παραδέχθηκε ο Ευστράτιος Κυριακάκης επικεφαλής τότε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μπήκαν οι κόκκινες ταινίες αλλά δεν κρατήθηκε καμία δεοντολογία σε ότι αφορούσε τον τόπο του εγκλήματος όπου μπαινόβγαιναν διάφοροι πατώντας στοιχεία και το όχημα του Σόντερς.Ο ίδιος λέει ότι «έβλεπαν όλα αυτά οι Άγγλοι στα εργαστήρια και είχαν τρελαθεί» ενώ όταν βρέθηκε η μηχανή διαφυγής των τρομοκρατών ο διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος την ξεσκόνιζε επειδή είχε πολλή σκόνη!Οι Βρετανοί σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ συνέταξαν μια έκθεση με τα κακώς κείμενα και το τι έπρεπε να πράξουν εφεξής οι ελληνικές αρχές.Μια εβδομάδα μετά την δολοφονία κάνουν κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά σε χτύπημα της 17Ν, όταν φέρουν το Rover του Σόντερς στο σημείο της επίθεσης και ζητάνε την βοήθεια από οδηγούς που περνούσαν καθημερινά την ίδια ώρα από το ίδιο σημείο.Επίσης μοιράζουν φυλλάδια με την φωτογραφία του ταξίαρχου στα οποία υπάρχει ένα τηλεφωνικός αριθμός για οποιονδήποτε είδε κάτι ή έχει κάποια πληροφορία.Εκτός από τους Βρετανούς, στο παιχνίδι μπαίνουν για τα καλά και οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους λόγους να ανησυχούν ξανά για την 17Ν. Στην προκήρυξη για τον Σόντερς η οι τρομοκράτες «φωτογραφίζουν» τον Τζον Κυριάκου επιτελικό στέλεχος της CIA στην Αθήνα, γράφοντας για τον μεγαλοπράκτορα με το θωρακισμένο αυτοκίνητο που ήταν πιο πίσω από αυτό του Βρετανού.Ο Κυριάκου φεύγει άμεσα από την Αθήνα, ενώ τους ερχόμενους μήνες ΜΙ6, CIA, ΕΥΠ και η ΕΛΑΣ έχουν τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις και η συνεργασία είναι κάτι παραπάνω από αγαστή. Οι Βρετανοί έχουν το πάνω χέρι σε ότι αφορά την προσέγγιση ατόμων από τον αντιδικτατορικό χώρο που δεν βλέπουν καθόλου θετικά τα χτυπήματα της 17Ν αλλά και στην εξέταση των προκηρύξεων της.Ο Σερ Ρίτσαρντ Ντίαρλαβ τότε επικεφαλής της MI6 έστησε μια μικρή ομάδα ικανότατων πρακτόρων σύμφωνα με τα όσα είπε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ, που πιάνουν άμεσα δουλειά.Από την ενδελεχή μελέτη των προκηρύξεων προέκυψε ότι το άτομο που τις είχε γράψει και θα έπρεπε να αναζητήσουν ήταν Έλληνας εξτρεμιστής που δεν συμπαθούσε τον κομμουνισμό, ο οποίος μιλούσε γαλλικά και είχε ζήσει στο Παρίσι.Τα στοιχεία των Βρετανών και αυτά της ΕΛΑΣ οδηγούν τελικά στην Γαλλική υπηρεσία πληροφοριών η οποία θα παραδώσει την φωτογραφία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.Το νερό μπαίνει πλέον στο αυλάκι, κάποια ονόματα έχουν άμεση σχέση με συγκεκριμένα χτυπήματα και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της 17Ν αρχίζει.