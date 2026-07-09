Μακκάς και Παϊδούσης, οι δύο γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα - Τι ήταν τα «δώρα σωτηρίας»

Το νοσοκομείο του ΕΕΣ πριν από πολλά χρόνια

Ο Μαθιός Μακκάς και τα "δώρα σωτηρίας" (1940-41)

Το νοσοκομείο του ΕΕΣ

Μικές Παϊδούσης: ένας ακόμα αδικημένος Έλληνας επιστήμονας

Το νοσοκομείο 'Ο Ευαγγελισμός' το 1902

Ιστορία της μετάγγισης αίματος και της αιμοδοσίας στην Ελλάδα

Βιβλίο του Μαθιού Μακκά

Βιβλίο του Μαθιού Μακκά

Εκεί, το 1926 εγκαταστάθηκε η Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική. Το 1929 ο Γ. Μακκάς εκλέχθηκε Τακτικός Καθηγητής της Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η προσφορά του ήταν τεράστια, τόσο στη βελτίωση της νοσηλείας των παιδιών (πολλά ιάσιμα νοσήματα σήμερα π.χ. ο κοκίτης, προκαλούσαν θανάτους παιδιών εκείνη την εποχή...), όσο και στην εκπαίδευση των φοιτητών του. Δυστυχώς, ο Γ. Μακκάς απομακρύνθηκε, για πολιτικούς λόγους, από το Πανεπιστήμιο, μετά την αποτυχία του βενιζελικού κινήματος του 1935. Άφησε και αυτός, πλούσιο συγγραφικό έργο.Χωρίς σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε την τεράστια προσφορά στην Ιατρική του παππού, του πατέρα του και του αδελφού του, θεωρούμε ότι ο γιος του Νικόλαου και μικρότερος αδελφός του Γεώργιου, Μαθιός Μακκάς ήταν ο κορυφαίος όλων. Άλλωστε, άσκησε την Ιατρική πολλά χρόνια μετά τον παππού και τον πατέρα του, ενώ είχε άμεση συμμετοχή στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913) και έμμεση, αλλά πολύτιμη, στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41.Ο Μαθιός (υποκοριστικό και λαϊκός τύπος του ονόματος Ματθαίος) γεννήθηκε το 1879 στην Αθήνα και ήταν γιος του Νικολάου Μακκά. Σπούδασε Ιατρική στη Βιέννη και σταδιοδρόμησε, αρχικά, στη Γερμανία, στις χειρουργικές κλινικές του Μπρεσλάου και της Βόνης. Η ανοδική του πορεία ήταν ραγδαία. Το 1912 έγινε Υφηγητής της Χειρουργικής στη Βόνη. Το 1909 είχε εκδοθεί μια εμπεριστατωμένη μονογραφία του, για την αγωγή του καρδιοσπασμού ("Zur Behandlung des Kardiospasmus"). Πιθανότατα, ο Μαθιός Μακκάς θα έκανε μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό, αν δεν ξεσπούσε ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος. Επέστρεψε εθελοντικά στην Ελλάδα και κατατάχθηκε ως Έφεδρος Ιατρός, με τον βαθμό του Λοχαγού, στον Ελληνικό Στρατό. Ήταν επικεφαλής χειρουργός της υγειονομικής μονάδες της ΙΙ Μεραρχίας.Χειρούργησε τραυματίες στο Σαραντάπορο και τα Γιαννιτσά, ενώ υπηρέτησε και σε διάφορα στρατιωτικά νοσοκομεία (σε Βέροια, Καστοριά, Φιλιππιάδα και Θεσσαλονίκη). Μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, ο Μακκάς αποφάσισε, ευτυχώς, να μείνει στην Ελλάδα. Από το 1914 ως το 1930 διετέλεσε Διευθυντής της Α' Χειρουργικής Κλινικής του "Ευαγγελισμού" και από το 1930 ως το 1954 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον οποίο και διετέλεσε. Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής. Το όνομά του συνδέθηκε με την οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940-41, ο Μαθιός Μακκάς αξιοποίησε μια δική του επινόηση για τη μεταφορά του αίματος στο μέτωπο: την κατασκευή μικρών ξύλινων ψυγείων μεταφοράς των φιαλών του αίματος (τα αποκαλούμενα «δώρα σωτηρίας»), με τα οποία αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα εφοδιασμού των χειρουργείων του αλβανικού μετώπου. Αν ο Μαθιός Μακκάς δεν είχε επινοήσει τα "δώρα σωτηρίας", το αίμα θα ήταν σχεδόν αδύνατο να φτάσει, όπως έπρεπε, στα δύσβατα και απομονωμένα βουνά της Ηπείρου. Χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες, ήρωες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου οφείλουν τις ζωές του στον Μαθιό Μακκά.Δυστυχώς και ο Μακκάς δεν είχε τις ηθικές ανταμοιβές που θα έπρεπε. Δεν έγινε ποτέ Ακαδημαϊκός, ενώ μόλις το 1951 έγινε επίτιμο (!) μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και Αντεπιστέλλον Μέλος των Χειρουργικών Εταιρειών του Λονδίνου και της Βιέννης. Μια οδός, κοντά στο Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού που φέρει το όνομά και μια προτομή του, μέσα στον χώρο του Νοσοκομείου είναι οι "μεταθανάτιες ανταμοιβές" του...Αντίθετα, σε όλη την Ευρώπη, το επιστημονικό έργο του Μαθιού Μακκά είναι αναγνωρισμένο. Ξεχωρίζουν οι μελέτες του για τη χειρουργική θεραπεία εχινόκοκκου του πνεύμονα, η πρωτοποριακή του στατιστική για την εχινοκοκκίαση στην Ελλάδα (1952) και οι εργασίες του για τη χειρουργική θεραπεία του έλκους του στομάχου (1924) και την ολική γαστρεκτομή για τη θεραπεία του καρκίνου του στομάχου (1954). Το όνομά του φέρουν στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, μια μέθοδος εγχειρητικής αντιμετώπισης της χρονιοστεομυελίτιδας, ένα ακτινολογικό σημείο (Γραμμή Μακκά), για την αξιολόγηση της κατάστασης των αρθρώσεων του ισχίου κ.ά.Πολύτιμος συνεργάτης του Μαθιού Μακκά στην οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν ο, επίσης Χιώτης, Μικές Παϊδούσης η ζωή του οποίου ήταν περιπετειώδης. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο έγινε διδάκτορας το 1948. Σαν γιατρός υπηρέτησε σε διάφορα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας. Κατά τη θητεία του στον Ερυθρό Σταυρό στράφηκε στην αιματολογία, ενώ αργότερα έγινε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Σε συνεργασία με τον μεγάλο Χιώτη χειρουργό Μαθιό Μακκά, εγκαινίασε την οργανωμένη αιμοδοσία στην Ελλάδα, ιδρύοντας το 1935 την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Ερυθρού Σταυρού. Υπηρέτησε σαν γιατρός στο Αλβανικό Μέτωπο. Το 1944 στάλθηκε στη Χίο, για την περίθαλψη των τραυματιών από τον βομβαρδισμό του πλοίου του Ερυθρού Σταυρού "Βίριλ". Συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, κυνηγήθηκε από τους Γερμανούς και τέλος βγήκε στην παρανομία, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες σαν ιατρός. Σε ανταμοιβή, η Ελληνική κυβέρνηση στα χρόνια μετά την Κατοχή, τον έστειλε για "αναμόρφωση" στην Ικαρία για 6 μήνες εξαιτίας των ιδεολογικών αντιλήψεων του. Στη συνέχεια απολύθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό.Το 1950 ο οικονομολόγος και πολιτικός Αθανάσιος Σμπαρούνης, τον προσέλαβε στο "Γερουλάνειο Ίδρυμα", όπου και ίδρυσε τράπεζα αίματος. Από το 1952 μέχρι το 1972, διηύθυνε το Β' Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας των Αθηνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο.Υπήρξε προσωπικός γιατρός της Πηνελόπης Δέλτα και του Ι. Μεταξά, φίλος του Καζαντζάκη, του Βάρναλη, του Τσίρκα, του Ρίτσου, του Μ. Θεοδωράκη και άλλων σπουδαίων ανθρώπων.Το επιστημονικό του έργο, πλούσιο και ενδιαφέρον, είναι ογκώδες. Πολλές οι είναι επίσης οι δημοσιεύσεις του με λαογραφικό, ιστορικό και φιλολογικό περιεχόμενο στον Αθηναϊκό και Χιώτικο τύπο της εποχής.Τιμήθηκε με το Πολεμικό Σταυρό Γ' Τάξεως και το Μετάλλιο των Εξαίρετων Πράξεων.Πέθανε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1974 από οξύ καρδιακό επεισόδιο.Οι πρώτες μεταγγίσεις αίματος στην Ελλάδα, έγιναν στην Πολυκλινική Αθηνών, από τον Καθηγητή Σ. Οικονόμου, που είχε παρακολουθήσει στο Μονπελιέ της Γαλλίας, εργασίες των Jeanbrau και Hedon. Στην πρώτη μετάγγιση αίματος (1916) αιμοδότης ήταν ο βοηθός του Οικονόμου, γιατρός Μιχάλης Πατρικαλάκης. Η δεύτερη μετάγγιση από τον Σ. Οικονόμου έγινε το 1919. Ο ίδιος ίδρυσε το 1925 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών τράπεζα αίματος που χρησιμοποιούσε συντηρημένο αίμα πλακούντα. Μικρομεταγγίσεις αίματος για την ανοσοθεραπείας της λεϊσμανίασης είχαν γίνει επίσης, σχετικά νωρίς(Αραβαντινός 1915, Μανουσάκης 1927). Το 1931, ο Ι.Κ. Καλαϊτζής ανακοίνωσε 22 μεταγγίσεις στον "Ευαγγελισμό". Το 1932 ο Μαρίνος Γερουλάνος πραγματοποίησε μεταγγίσεις στην ιδιωτική του κλινική και στην πανεπιστημιακή κλινική του Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Υπήρχαν όμως και γιατροί που ήταν αρνητικοί, όπως ο Κ. Μέρμηγκας που τόνιζε ότι μεταγγίσεις αίματος πρέπει να γίνονται μόνο σε έσχατη ανάγκη.Ως το 1938 είχαν γίνει 1935 μεταγγίσεις αίματος. Τότε (1938), ο Ν. Πετσάλης έκανε μετάγγιση απινωδογομένου αίματος. Το 1935, οι Μακκάς και Παϊδούσης ίδρυσαν τον Οργανισμό Αιμοδοσίας του ΕΕΣ. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα "δώρα σωτηρίας", από τον Μ. Παϊδούση παρουσία του Καθηγητή Χειρουργικής Γεράσιμου Μακρή. (30/11/1939).Το αίμα ήταν συντηρημένο σε ψυγείο, μέσα σε σύριγγες των 60ml, που περιείχαν κιτρικό νάτριο και γλυκόζη. Εκτός από τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, τα "δώρα σωτηρίας", των οποίων "εφευρέτης" αναφέρεται παντού ότι ήταν ο Μαθιός Μακκάς, χρησιμοποιήθηκαν και στην Κατοχή. Το 1952 ιδρύθηκε η Εθνική Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Σήμερα, με τον νόμο 3402/17-10-2005, αρμόδια αρχή για έλεγχο, αδειοδότηση και εποπτεία αιμοδοσίας είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Ως το 1974, στη χώρα μας γινόταν εμπόριο αίματος. Π.χ., ο ΕΕΣ στηριζόταν σε αμειβόμενους αιμοδότες.Από το 1974, η λήψη και η διάθεση αίματος γίνονται δωρεάν.Πηγές: "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ" της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ, Τόμο 5, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝβιβλιοnet.Εγκυκλοπαίδεια "ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΥΣ - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ", Τ.5