Το άγνωστο «καταφύγιο» της Μαρινέλλας, οι Δεκαπενταύγουστοι στην Κλεισούρα Καστοριάς
Η Μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού είχε αποκτήσει δεσμούς με την κωμόπολη που αποτελεί σημείο αναφορά για τον βλάχικο Ελληνισμό, καθώς την είχε επιλέξει για να περνά εκεί τα καλοκαίρια της
Άφατη είναι η θλίψη τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στους κατοίκους της Κλεισούρας Καστοριάς, της μαρτυρικής κωμόπολης του βλάχικου Ελληνισμού, αφού η απώλεια της μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, της Μαρινέλλας, έχει βυθίσει μικρούς και μεγάλους στο πένθος.
Όχι μόνο γιατί επί δεκαετίες συνέδεσαν χαρές και λύπες με τα τραγούδια της, αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια η Μαρινέλλα ήταν… συγχωριανή τους. Η Θεσσαλονικιά κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπουλου, η Μαρινέλλα για όλη την υφήλιο, περνούσε πολλούς από τους Δεκαπενταύγουστους, αλλά και από τις καλοκαιρινές της ανάπαυλες στο κατάφυτο χωριό, στους πρόποδες του όρους Μουρίκι.
Η σύνδεση της με τη σημαντική αυτή κωμόπολη και με τα ήθη και έθιμά της, προέκυψε στην πορεία, όταν η μοναχοκόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη παντρεύτηκε τον Τίμο Δασκαλόπουλο, εγγονό γνωστής οικογένειας, από την Κλεισούρα Καστοριάς. Τότε, η Μαρινέλλα… «παντρεύτηκε» την παρθένα φύση της Κλεισούρας που απολάμβανε μαζί με την οικογένεια της, την κόρη, το γαμπρό και τα εγγόνια της, διατηρώντας αφάνταστα χαμηλούς τόνους.
Βόλτες στο δάσος και πεζοπορία, ιππασία στα βουνά και νερό που κουβαλούσε από τη βρύση η ίδια, για να βιώσει την εμπειρία, γέμιζαν το πρόγραμμα της, σε μια «ασκητική» περίοδο των διακοπών της, απολαμβάνοντας ωστόσο και τους ήχους των κλαρίνων και το δρώμενο του Βαλμά, στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου.
Ντυμένη casual, διακριτική μέχρι κεραίας, που δύσκολα την αντιλαμβανόσουν ανάμεσα στα πλήθη των χωριανών που συρρέουν για το τριήμερο πανηγύρι της Παναγίας στο Δεκαπενταύγουστο από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, η Μαρινέλλα ζούσε τη μέθεξη, αποφεύγοντας συνειδητά να τραβά τα φώτα. Και οι…χωριανοί της, που σεβόταν την ανάγκη της να ζήσει με την οικογένεια της ήρεμα και στοργικά τις ημέρες του καλοκαιριού, δεν την ενοχλούσαν, παρά την χαιρετούσαν εγκάρδια, όταν την αντάμωναν στο δρόμο.
Για τον λόγο αυτό, η δημοτική κοινότητα Κλεισούρας έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την απώλεια της πολυαγαπημένης και αξέχαστης Μαρινέλλας, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού τραγουδιού, ενός ανθρώπου με ξεχωριστό ήθος και σπάνια απλότητα. Η Μαρινέλλα δεν υπήρξε μόνο μια κορυφαία ερμηνεύτρια, αλλά και μια προσωπικότητα που διακρινόταν για τη σεμνότητα, την αυθεντικότητα και την αμεσότητά της. Παρά τη σπουδαία και πολυετή πορεία της, διατήρησε σε όλη της τη ζωή μια ανεπιτήδευτη στάση, έναν λόγο απλό και μια καρδιά ανοιχτή προς τον άνθρωπο. Η Κλεισούρα μας, την οποία συχνά επισκεπτόταν, κατείχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της» ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κλεισούρας, Κωνσταντίνα Χήτα, προσθέτοντας πως «η παρουσία της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στον χώρο της τέχνης, αλλά και στις καρδιές όσων είχαν την ευλογία να τη γνωρίσουν ή να τη συναντήσουν. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή ως παράδειγμα ήθους, αξιοπρέπειας και γνήσιας ανθρωπιάς. Από τις τόσες μοναδικές ερμηνείες της ας κρατήσουμε ως παρακαταθήκη τον στίχο «Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μιαν αυγή», που εκφράζει το ανεπανάληπτο ήθος και τον σπάνιο χαρακτήρα της. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη και παρηγοριά στους οικείους της. Είθε η μνήμη της να αποτελεί για όλους μας διαρκή πηγή φωτός και δύναμης. Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στην οικογένειά σας, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».
