Η απίστευτη ιστορία ενός δότη σπέρματος που απέκτησε 60 παιδιά, έγινε πατέρας σε δύο από αυτά και ερωτεύτηκε τη μητέρα τους
Η αληθινή ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ Dad Genes, που απέκτησε παγκόσμια δημοσιότητα και έρχεται στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Πώς μπορεί μια επιλογή που έγινε πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, σχεδόν ανέμελα και αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους, να μετατραπεί σε μια ζωή γεμάτη νέους ανθρώπους, απρόβλεπτες σχέσεις και παγκόσμια δημοσιότητα; Το ντοκιμαντέρ Πατρικά γονίδια / Dad Genes του Κρεγκ Ντάουνιγκ, διάρκειας 62 λεπτών, που θα προβληθεί στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, αφηγείται μια ιστορία που μοιάζει απίθανη, αλλά είναι απολύτως αληθινή.
Κεντρικό πρόσωπο της ταινίας είναι ο Άαρον, σήμερα περίπου πενήντα ετών, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 1990 υπήρξε ανώνυμος δότης σπέρματος. Για κάθε δωρεά λάμβανε 40 δολάρια, φροντίζοντας με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώνει το εισόδημά του, αλλά χωρίς να φαντάζεται ότι δεκαετίες αργότερα η επιλογή αυτή θα καθόριζε εκ νέου την προσωπική του ζωή. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η ιστορία των δωρεών έμοιαζε να ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
Η ανατροπή έρχεται όταν, υποκινούμενος από απλή περιέργεια, ο Άαρον υποβάλλεται σε τεστ DNA μέσω της πλατφόρμας 23andMe. Το αποτέλεσμα αποκαλύπτει ότι έχει αποκτήσει περισσότερα από 60 βιολογικά παιδιά – μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 22 – τα οποία, μέσω της ίδιας τεχνολογίας, αναζητούν στοιχεία για την καταγωγή τους. Κάποια από αυτά εκφράζουν την επιθυμία να τον γνωρίσουν, όχι λόγω κάποιας υποχρέωσης ή κοινωνικής πίεσης, αλλά από μια βαθιά ανάγκη κατανόησης της ταυτότητάς τους.
Αυτό που ξεκινά ως μια αποκάλυψη εξελίσσεται σε μια πρωτοφανή εμπειρία. Ο Άαρον οργανώνει μια συνάντηση με ορισμένα από τα παιδιά του και, σταδιακά, διαμορφώνεται ένα εντελώς άτυπο οικογενειακό σχήμα. Σε ένα συνεταιριστικό κτίριο στο Σιάτλ, κάτω από την ίδια στέγη, συνυπάρχουν ο ίδιος, δύο από τα βιολογικά του παιδιά, η μητέρα ενός από αυτά και η ηλικιωμένη μητέρα του Άαρον.
Η πραγματικότητα γίνεται ακόμη πιο απρόβλεπτη όταν ο Άαρον αναπτύσσει ερωτική σχέση με τη μητέρα ενός από τα παιδιά που προήλθαν από τη δωρεά του, δημιουργώντας μια από τις πιο ανορθόδοξες μορφές οικογένειας. Η ιστορία τους αποκτά παγκόσμια δημοσιότητα όταν δημοσιεύεται στη στήλη Modern Love των New York Times και διαβάζεται ακόμη και σε podcast, ενώ ακολουθούν περισσότερα από 50 διεθνή δημοσιεύματα σε μέσα όπως το BBC, το Good Morning America, το People και το USA Today.
Το Dad Genes δεν στέκεται μόνο στο σοκ της αποκάλυψης ή στην ιδιαιτερότητα της οικογενειακής δομής. Παρακολουθεί τους πρωταγωνιστές του σε βάθος χρόνου, καταγράφοντας τις συνέπειες της δημοσιότητας, την απώλεια της ιδιωτικότητας και το πώς μια προσωπική ιστορία μετατρέπεται σε δημόσιο θέαμα. Παράλληλα, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τη βιομηχανία δωρεάς σπέρματος, την έλλειψη ρύθμισης, αλλά και για το πώς η τεχνολογία DNA ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα γύρω από την ανωνυμία.
Με ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ, τη συγκίνηση και την παρατήρηση, το ντοκιμαντέρ εξερευνά τι σημαίνει οικογένεια στον 21ο αιώνα, πώς επαναπροσδιορίζονται οι δεσμοί αίματος και τι συμβαίνει όταν η φύση, η επιλογή και η τεχνολογία συναντιούνται με τρόπους που κανείς δεν είχε προβλέψει.
