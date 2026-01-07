Πώς ο Όλντριτς Έιμς ξεπούλησε τα μυστικά της CIA στην ΕΣΣΔ: Το αλκοόλ, τα χρέη και η προδοσία που σόκαρε τις ΗΠΑ

Αλκοόλ, εξωσυζυγικές σχέσεις και πολλοί μπελάδες

Από τα χρέη στη χλιδάτη ζωή με τη νέα του σύζυγο

Ο Όλντριτς και η σύζυγός του Ροσάριο μετά τη σύλληψή τους

Το πρώτο βήμα της προδοσίας

Παράλληλα, η θέση του τού επέτρεπε να συμμετέχει σε ενημερώσεις και ανακρίσεις στελεχών άλλων δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.Μέσα από αυτή τη διαδικασία ήρθε σε επαφή και με τον, τον πολυτιμότερο πράκτορα της Βρετανίας, συνταγματάρχη της KGB που διοχέτευε κρίσιμες πληροφορίες στις βρετανικές υπηρεσίες MI6 και MI5. Έτσι δημιουργήθηκε η παράδοξη κατάσταση κατά την οποία «ο κορυφαίος αποστάτης της KGB ανακρινόταν από τον κορυφαίο πράκτορα της KGB»!«Οι Αμερικανοί ήταν εξαιρετικά σχολαστικοί και πραγματικά πολύ καλοί στην καταγραφή των αναφορών μου», είχε δηλώσει ο Γκορντιέφσκι. «Ήμουν ενθουσιασμένος. Τους συμπαθούσα τους Αμερικανούς. Ήθελα να μοιραστώ τις γνώσεις μου μαζί τους και τώρα συνειδητοποιώ ότι [ο Έιμς] καθόταν εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι, κάθε νέα πληροφορία που έδινα, πρέπει να τη μεταβίβαζε στην KGB».Ο Όλντριτς Έιμς ήρθε σε επαφή με τον κόσμο της κατασκοπείας από νεαρή ηλικία. Ο πατέρας του ήταν αναλυτής της CIA και τον βοήθησε να προσληφθεί στην υπηρεσία, αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του. Η μετέπειτα απόφασή του να γίνει διπλός πράκτορας επ' ωφελεία της Μόσχας δεν φαίνεται να έχει ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά να συνδεόταν περισσότερο με οικονομικά κίνητρα.Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ήταν ένας πολλά υποσχόμενος αξιωματικός αντικατασκοπείας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 τοποθετήθηκε στην Τουρκία, μαζί με την τότε σύζυγό του και επίσης πράκτορα της CIA,, με αποστολή τη στρατολόγηση ξένων πρακτόρων. Ωστόσο, το 1972 ανακλήθηκε στα κεντρικά της υπηρεσίας, καθώς οι ανώτεροί του έκριναν ότι δεν ήταν κατάλληλος για επιχειρησιακό έργο. Μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ,και ανέλαβε τον σχεδιασμό επιχειρήσεων κατά Σοβιετικών αξιωματούχων.Η καριέρα του άρχισε να εκτροχιάζεται λόγω προβλημάτωνκάτι που είχε συμβεί εξάλλου και με τον πατέρα του. Το 1972 εντοπίστηκε μεθυσμένος σε «» με γυναίκα υπάλληλο της CIA, ενώ το 1976Σε μια προσπάθεια να «γυρίσει σελίδα» στη ζωή του, ο Έιμς αποδέχθηκε νέα τοποθέτηση στο Μεξικό το 1981, όμως η προβληματική συμπεριφορά και οι καταχρήσεις συνεχίστηκαν. Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και ήταν τόσο μεθυσμένος ώστε δεν μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αστυνομίας. Επιπλέον, ένα επεισόδιο σε διπλωματική εκδήλωση οδήγησε έναν ανώτερό του να εισηγηθεί αξιολόγησή του γιαΤην ίδια περίοδο, ο Έιμς διατηρούσεμία εκ των οποίων αποδείχθηκε καθοριστική. Στα τέλη του 1982 συνδέθηκε με την Κολομβιανή πολιτιστική ακόλουθο, η οποία συνεργαζόταν με τη CIA. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε σοβαρό δεσμό, οδηγώντας τον Έιμς στην απόφαση να χωρίσει την πρώτη του σύζυγο, να παντρευτεί τη Ροσάριο και να επιστρέψουν μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες.Παρά την προβληματική συμπεριφορά του και τις επιφυλάξεις ανωτέρων του, ο Όλντριτς Έιμς. Μετά την επιστροφή του στα κεντρικά της υπηρεσίας το 1983, ανέλαβε επικεφαλής του κλάδου αντικατασκοπείας για τις σοβιετικές επιχειρήσεις, αποκτώνταςΤην ίδια περίοδο, τα οικονομικά του προβλήματα είχαν αρχίσει να γιγαντώνονται. Βάσει της συμφωνίας διαζυγίου με την πρώτη του σύζυγο, είχε αναλάβει την αποπληρωμή των κοινών χρεών τους και την καταβολή μηνιαίας διατροφής. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τονμε ακριβά ψώνια και συχνές τηλεφωνικές κλήσεις στην οικογένειά της στην Κολομβία. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι η κλιμακούμενη οικονομική πίεση έβαλε στο μυαλό του την ιδέα της πώλησης των μυστικών στα οποία είχε πρόσβαση, δηλώνοντας ότι «ένιωθα τεράστια οικονομική πίεση, αν και εκ των υστέρων κατάλαβα ότι αντιδρούσα υπερβολικά».Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο, ο Έιμς φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στους σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού την εποχή είχε προκαλέσει υποψίες. Οι Έιμς κυκλοφορούσαν μεδιέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και δαπανούσαν κάπου 50.000 δολάρια τον χρόνο μέσω πιστωτικών καρτών.Στις 16 Απριλίου 1985, αφού είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ για να πάρει θάρρος, ο Έιμς μπήκε απευθείας στη. Εκεί παρέδωσε στη ρεσεψιόν έναν φάκελο που περιείχε τα ονόματα διπλών πρακτόρων, έγγραφα που αποδείκνυαν την ιδιότητά του ως στελέχους της CIA, καθώς και ένα σημείωμα με το οποίο απαιτούσε 50.000 δολάρια. Αργότερα, σε έκθεση της Γερουσίας, υποστήριξε ότι αρχικά πίστευε πως επρόκειτο για μια και μοναδική συναλλαγή, που θα τον βοηθούσε να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο.Πολύ σύντομα, όμως, συνειδητοποίησε ότι «είχε περάσει την κόκκινη γραμμή και δεν υπήρχε πλέον γυρισμός».Για τα επόμενα εννέα χρόνια, ο Έιμς αμειβόταν συστηματικά για να παραδίδει στην KGB. Έπαιρνε διαβαθμισμένα έγγραφα (που περιλάμβαναν από στοιχεία για συστήματα παρακολούθησης που συνδέονταν με διαστημικές εγκαταστάσεις της Μόσχας, έως τεχνολογία ικανή να μετρά τις πυρηνικές κεφαλές σοβιετικών πυραύλων) τα τύλιγε σε πλαστικές σακούλες και τα έβγαζε ανενόχλητος από τα γραφεία της CIA.Λόγω της θέσης του, που προέβλεπε επίσημες επαφές με Ρώσους διπλωμάτες, μπορούσε να συναντά συχνά τους χειριστές του πρόσωπο με πρόσωπο χωρίς να κινεί υποψίες. Παράλληλα, άφηνε φακέλους με απόρρητα έγγραφα σε προσυμφωνημένα κρυφά σημεία, τα λεγόμενα, φέρνοντας έτσι εις πέρας μία από τις πιο εκτεταμένες και καταστροφικές διαρροές μυστικών στην ιστορία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.Μέσω των πληροφοριών του Έιμς, η KGB κατάφερε να ταυτοποιήσει σχεδόν όλους τους πράκτορες της CIA στη Σοβιετική Ένωση, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάρρευση των μυστικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη χώρα. «Δεν γνωρίζω άλλη περίπτωση κατασκόπου στις Ηνωμένες Πολιτείες που να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη απώλεια ζωών, σε ό,τι αφορά ανθρώπινα δίκτυα πληροφοριών», είπε το 2015 στο BBC η πράκτορας του FBIπου είχε συμμετάσχει στην έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη του Έιμς.Η ξαφνική εξαφάνιση τόσων πηγών της CIA σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία το 1986, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει να αναζητά τον προδότη στους κόλπους της. Ωστόσο, ο Έιμς κατάφερε να συνεχίσει ανενόχλητος τη δράση του για σχεδόν μία δεκαετία!Για την προδοσία του αμείφθηκε πλουσιοπάροχα, λαμβάνοντας συνολικά περίπουαπό τη Σοβιετική Ένωση. Ο ίδιος δεν κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια να κρύψει την οικονομική του άνεση. Παρότι ο ετήσιος μισθός του δεν ξεπερνούσε ποτέ τα 70.000 δολάρια, αγόρασε κατοικία αξίας 540.000 δολαρίων με μετρητά και ξόδεψε επιπλέον δεκάδες χιλιάδες δολάρια για ανακαινίσεις. Ο πολυτελής τρόπος ζωής και οι ανεξήγητες δαπάνες του ήταν τελικά εκείνες που τον έφεραν στο μικροσκόπιο και οδήγησαν στη σύλληψή του από την ομάδα του FBI το 1994.Μετά τη σύλληψή του, ο Έιμς συνεργάστηκε με τις αμερικανικές αρχές, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος της κατασκοπευτικής του δράσης στο πλαίσιοΕκείνη παραδέχθηκε ότι γνώριζε για τα χρήματα και τις επαφές του με τους Σοβιετικούς και αποφυλακίστηκε έπειτα από πέντε χρόνια.Ο Έιμς, ο υψηλότερα ιστάμενος αξιωματικός της CIA που αποκαλύφθηκε ποτέ ως διπλός πράκτορας, παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του, στις αρχές της εβδομάδας, έγκλειστος σε ομοσπονδιακή φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τερ Οτ της Ιντιάνα.