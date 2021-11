House of Gucci: «Πρόσεχε Μαουρίτσιο, είναι χυδαία και φιλόδοξη»

Ρομπέρτο, Τζόρτζιο και Μαουρίτσιο Γκούτσι στα εγκαίνια καταστήματος Gucci στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 1983

H «μαύρη χήρα» Πατρίτσια Ρετζιάνι (αριστερά) στην κηδεία του Μαουρίτσιο

Επιδείξεις μόδας του οίκου στο Μιλάνο το 2016 και στο Παρίσι το 1972

Διάσημα μοντέλα όπως η Κάρλα Μπρούνι διαφήμισαν τα προϊόντα Gucci





Ο Ροντόλφο Γκούτσι πιθανότατα κοίταζε στα μάτια τον γιο του Μαουρίτσιο εκείνη τη μέρα που αποφάσισε να κάνει μια κουβέντα μαζί του, την εποχή που σπούδαζε Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.«Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ, Μαουρίτσιο. Είσαι ένας Γκούτσι. Είσαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που θα θελήσουν να βυθίσουν τα νύχια τους πάνω σου - και στην περιουσία σου. Να είσαι προσεκτικός, επειδή υπάρχουν γυναίκες που φτιάχνουν τις καριέρες τους παγιδεύοντας νεαρούς άνδρες σαν εσένα».Ηταν σαν να διαισθανόταν ότι το κακό έρχεται με τη μορφή μιας σαγηνευτικής γυναίκας, που θα έκανε τον ντροπαλό γιο του να χάσει το μυαλό του. Ο Μαουρίτσιο Γκούτσι τελικά όχι μόνο το έχασε, αλλά ήρθε και σε πλήρη ρήξη με τους άλλους Γκούτσι για κάποια χρόνια, έβαλε τον θείο του Αλντο στη φυλακή και τελικά πλήρωσε με τη ζωή του την απληστία της πρώην συζύγου του. Το χρονικό της απίστευτης αυτής ιστορίας γύρω από τα πάθη, τις έριδες, την απληστία, την προδοσία ανάμεσα στους κληρονόμους της διάσημης ιταλικής οικογένειας αποτυπώνεται γλαφυρά στο βιβλίο της Σάρας Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci».Μέσα από τις σελίδες του ξεδιπλώνεται το χρονικό μιας φαμίλιας που έφτασε στην κορυφή και αποκαλύπτει με καθηλωτικό γράψιμο την άνοδο, την πτώση και την ανάσταση της δυναστείας Γκούτσι.Ο Ροντόλφο Γκούτσι δεν μάσαγε τα λόγια του: «Πρόσεχε, Μαουρίτσιο. Εχω πληροφορίες για το κορίτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μου έχουν πει ότι είναι χυδαία και φιλόδοξη, μία η οποία θέλει να ανέλθει κοινωνικά και δεν έχει τίποτε άλλο στο μυαλό της από τα χρήματα».Αυταρχικός και απόλυτος, δεν σήκωνε αντίρρηση από τον γιο του, που έλιωνε για την Πατρίτσια Ρετζιάνι, και του το ξεκαθάρισε άμεσα: «Papa, θα πάρω την Πατρίτσια, είτε σου αρέσει είτε όχι!». Ανέβηκε στο δωμάτιό του για να ετοιμάσει μια βαλίτσα με ρούχα εκείνο το βράδυ του 1970 που αποφάσισε να αψηφήσει τον πατέρα του, ο οποίος του φώναζε ότι θα τον αποκληρώσει. Οταν έφυγε, ο Ροντόλφο έμεινε μόνος του μέσα σε ένα άδειο σπίτι, αφού μετά τον θάνατο της γυναίκας του επέλεξε να μεγαλώσει μόνος του τον Μαουρίτσιο και δεν θέλησε να παντρευτεί ξανά.Η κτητικότητα που επέδειξε, ο λάθος τρόπος να του δείξει την αξία των χρημάτων στερώντας του τα λεφτά και η απολυταρχική συμπεριφορά του άντεξαν μέχρι τον «τυφώνα» Πατρίτσια Ρετζιάνι. Τη γυναίκα που κρατάει κυρίαρχο ρόλο στο βιβλίο της Φόρντεν, το οποίο κυκλοφορεί αύριο από τις εκδόσεις Εσοπτρον, ως η διαβόητη «μαύρη χήρα» που οργάνωσε τη δολοφονία του πρώην συζύγου της. Αυτόν που ο πατέρας του τον ετοίμαζε για διάδοχο στον οίκο Gucci, αφού οι γιοι του αδελφού του, Αλντο, δεν ήταν ικανοί να σηκώσουν το συγκεκριμένο βάρος. Ομως ο καβγάς του με τον Μαουρίτσιο άλλαξε τα πάντα.«Λιγότερο από μία ώρα μετά, ο Μαουρίτσιο ακουμπούσε τη μεγάλη βαλίτσα του, με σήμα τις πράσινες και κόκκινες ρίγες του Gucci, στο σκαλί μπροστά από τη Via dei Giardini 3. Χτύπησε το κουδούνι στο σπίτι της Πατρίτσια».Ο πατέρας της κοπέλας, Φερνάντο Ρετζιάνι, άκουσε τον νεαρό κληρονόμο να του λέει ότι δεν είχε τίποτε και πείστηκε να τον φιλοξενήσει και να του δώσει δουλειά στην εταιρεία μεταφορών που του ανήκε. Ο μόνος όρος που έθεσε ήταν να μην υπάρξει καμία «περίεργη συνεύρεση» ανάμεσα στους δύο νέους μέχρι ο απόκληρος να τελειώσει τις σπουδές του και να παντρευτούν. Τους επόμενους μήνες ο Μαουρίτσιο δουλεύει στην εταιρεία του μέλλοντα πεθερού του και διαβάζει για το πανεπιστήμιο, ενώ αποδεικνύεται ένας εξαιρετικός και σοβαρός εργαζόμενος.Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι πατέρα και κόρης, το ζευγάρι είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ και ο γάμος ορίζεται για τις 28 Οκτωβρίου του 1972 στο Μιλάνο. Ο Ροντόλφο κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια να τον αποτρέψει.«Ενα πρωί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1972, πήγε να δει τον καρδινάλιο του Μιλάνου, Τζιοβάνι Κολόμπο, αλλά όχι για να αναζητήσει πνευματική παρηγοριά.“Εξοχότατε”, παρακάλεσε τον καρδινάλιο, “χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ο γάμος μεταξύ του γιου μου και της Πατρίτσια Ρετζιάνι πρέπει να σταματήσει».Ο Κολόμπο ακούει τον Γκούτσι να λέει ότι ο γιος του είναι το μόνο που έχει και ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι η κατάλληλη, αλλά του δείχνει ευγενικά την έξοδο λέγοντας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ενώ ο πατέρας βυθίζεται στη μοναξιά του, ο γιος παίρνει το δίπλωμά του και μακριά από την επιρροή του ανακαλύπτει ότι ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τη γονεϊκή φιγούρα που τον μεγάλωσε. Εχει ωριμάσει αρκετά, νιώθει πιο σίγουρος για τον εαυτό του, αλλά λίγο πριν από τη μεγάλη μέρα πηγαίνει να εξομολογηθεί στον Καθεδρικό του Ντουόμο.«“Συγχώρεσέ με, πάτερ, γιατί αμάρτησα”, μουρμούρισε ο Μαουρίτσιο. “Παράκουσα μία από τις δέκα εντολές”, είπε. “Δεν τίμησα τις επιθυμίες του πατέρα μου. Πρόκειται να παντρευτώ ενάντια στη θέλησή του”».Ο Αλντο Γκούτσι είναι αυτός που πείθει τον Ροντόλφο να ανοίξει την αγκαλιά του στον παντρεμένο γιο του, δύο χρόνια μετά το βράδυ που θα άλλαζε για πάντα τη μοίρα του διάσημου οίκου. Μετά τη συμφιλίωση το ζευγάρι φεύγει για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου ο Μαουρίτσιο να είναι δίπλα στον Αλντο και πολύ γρήγορα η Πατρίτσια εντρυφεί στη μεγάλη ζωή, αφού μετά το ξενοδοχείο «St. Regis» εντοπίζει ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Olympic Tower του Αριστοτέλη Ωνάση.«Περιφερόταν χαρούμενη στη Νέα Υόρκη με ένα αυτοκίνητο με οδηγό που είχε ματαιόδοξες πινακίδες κυκλοφορίας που έγραφαν “Μαούτσια” -το χαϊδευτικό της- και γενικά απολάμβανε τη ζωή τους. Ομολόγησε κάποτε σε μια συνέντευξή της στην τηλεόραση πως “θα προτιμούσε να κλαίει μέσα σε μια Rolls-Royce παρά να είναι ευτυχισμένη σε ένα ποδήλατο”».Τα δύο παιδιά έρχονται να ολοκληρώσουν την ευτυχία τους: το 1977 η Αλεσάντρα και το 1981 η Αλέγκρα, τη γέννηση της οποίας ο Μαουρίτσιο Γκούτσι γιόρτασε με την πιο φιλόδοξη αγορά.Ηταν «ένα 64μετρο τρικάταρτο γιοτ με ονομασία “Κρεολή” που κάποτε ανήκε στον Ελληνα μεγιστάνα Σταύρο Νιάρχο, το οποίο ανακατασκευάστηκε, ενώ η Πατρίτσια έφερε και μια μάγισσα για να διώξει το φάντασμα της Ευγενίας Νιάρχου!Ομως αν το σκάφος έπλεε σε γαλήνια νερά, η οικογένεια και τα μέλη της είχαν αρχίσει να τσακώνονται όσο ο όμιλος μεγάλωνε και οι διαφωνίες ήταν συνεχείς.Η διαχείριση του Αλντο τον έφερε σε κόντρα με τους άλλους Γκούτσι και η απουσία ορατών κερδών άρχισε να προκαλεί ευρύτερη ταραχή στην οικογένεια. Ο Ροντόλφο απέδιδε τα φτωχά αποτελέσματα (σ.σ.: εννοεί τα κέρδη) στην πείνα του Αλντο για επέκταση. Η ίδρυση των Gucci Parfums υπήρξε δαπανηρή και έχοντας μόνο το 20% ο Ροντόλφο είδε μόνο ένα κλάσμα των κερδών, από τα οποία το 80% πήγαινε στον Αλντο και τους γιους του. Με τη σειρά του ο Πάολο και τα αδέλφια του μισούσαν το 50% των μετοχών του Ροντόλφο στη μητρική εταιρεία».Η αφορμή για να ξεσπάσει η θύελλα ήταν μια τσάντα. Μια τσάντα που ήταν από τις αγαπημένες του Ροντόλφο, την οποία αφαίρεσε ο Πάολο από τη βιτρίνα του καταστήματος στη Via Turnabuoni, επειδή ο θείος του δεν είχε ζητήσει τη συμβουλή του για τον σχεδιασμό της. Ο Ροντόλφο Γκούτσι επέπληξε σε μια παρουσίαση για τον Τύπο τον γιο του Αλντο, Πάολο, που αποχώρησε, ενώ σε μια άλλη συνάντηση στο γραφείο σχεδιασμού της Φλωρεντίας τσάντες εκτοξεύτηκαν από το παράθυρο. Ο τελευταίος τα έχωνε με σκληρή κριτική σε γράμματα και μια συνάντηση των δύο στο Μιλάνο κατέληξε ουσιαστικά στη φυγή του μετά από έντονο καβγά.«Ο Αλντο, πάντα ο ειρηνοποιός, έβαλε το πρόβλημα παραδίπλα και προσκάλεσε τον Πάολο να πάει να δουλέψει για εκείνον στη Νέα Υόρκη. Εδωσε στον Πάολο και την Τζένι ένα διαμέρισμα λιγότερο από πέντε λεπτά με τα πόδια από το κατάστημα της 5ης Λεωφόρου και τον έκανε αντιπρόεδρο Μάρκετινγκ και γενικό διευθυντή των Gucci Shops inc. και Gucci Parfums of America».Ομως πολύ γρήγορα πατέρας και γιος θα συγκρουστούν, όταν ο τελευταίος νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς την άδεια του πρώτου και ερευνά την πιθανότητα να κάνει κάτι με το δικό του όνομα.Οταν ο Ροντόλφο ενημερώνει τον αδελφό του για τα σχέδια του Πάολο, ο Αλντο τον κάλεσε στο γραφείο του και τον απέλυσε με τα εξής λόγια: «Απολύεσαι! Είσαι ένας ηλίθιος που προσπάθησες να ανταγωνιστείς εμάς. Ενας φανταστικός ηλίθιος! Δεν μπορώ να σε προστατέψω πια».Οι Γκούτσι έγιναν μια γροθιά εναντίον του Πάολο και έριξαν 8 εκατ. δολάρια στον πόλεμο εναντίον του επιστρατεύοντας μια στρατιά δικηγόρων. «Ο Ροντόλφο έγραψε προσωπικά σε όλους τους προμηθευτές της Gucci πως οποιοσδήποτε έκανε δουλειές με τον Πάολο θα σταματούσε τη συνεργασία μαζί του. Η οικογενειακή διαμάχη είχε κλιμακωθεί σε έναν ολοκληρωμένο εμπορικό πόλεμο». Εναν πόλεμο που κλιμακώθηκε τα επόμενα δέκα χρόνια με αλλαγές συμμαχιών, ξαφνικές προδοσίες, μίση, έριδες και επαναπροσεγγίσεις που παρέπεμπαν σε ίντριγκες της Αναγέννησης.Ο Πάολο Γκούτσι έχασε τα πάντα σε αυτή τη διαμάχη. Πέθανε πάμφτωχος σε νοσοκομείο του Λονδίνου το 1995, ενώ ο θείος του Ροντόλφο είχε φύγει πολύ νωρίτερα, το 1983, χτυπημένος από καρκίνο του προστάτη. Οι αποκαλύψεις του πρώτου για τις offshores του θείου του προκάλεσαν κλυδωνισμούς όταν άρχισαν να τον ερευνούν οι Αρχές των ΗΠΑ. Το άστρο του Μαουρίτσιο Γκούτσι ανέτειλε όταν κληρονόμησε το 50% των μετοχών που είχε ο πατέρας του στην εταιρεία και ανέλαβε τα ηνία της, όμως κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να παρακάμψει ποτέ τον θείο του και τους γιους του που είχαν το υπόλοιπο 50%. Με μια ευφυή κίνηση συμμάχησε με το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, τον εξάδελφό του Πάολο, χωρίς να το καταλάβει κανείς και στις αρχές του Σεπτέμβρη έριξε τη «βόμβα» στο διοικητικό συμβούλιο της Gucci America στη Νέα Υόρκη. Ο θείος του πιάστηκε στον ύπνο.«Ο Αλντο έφυγε από το κτίριο με το πρόσωπό του τραβηγμένο. Ο ίδιος του ο ανιψιός, ο ίδιος άνδρας που κάποτε είχε πιστέψει πως μπορεί να τον διαδεχόταν, τον είχε ανατρέψει σε ένα coup d’ etat. Τώρα ο Μαουρίτσιο ήταν ο εχθρός».Μαζί με τους συνεργάτες του, και η Πατρίτσια ήταν εκστασιασμένη με το κατόρθωμα του συζύγου της, μέχρι τη στιγμή που αυτός άρχισε να απορρίπτει όσα τον συμβούλευε και να απομακρύνεται.«Στις 22 Μαΐου του 1985 ο Μαουρίτσιο άνοιξε την ντουλάπα στο ρετιρέ τους στο Μιλάνο και έφτιαξε μια μικρή βαλίτσα. Είπε στην Πατρίτσια πως θα πήγαινε στη Φλωρεντία για μερικές ημέρες, της είπε αντίο, φίλησε τα κορίτσια...». Δεν γύρισε ποτέ πίσω και λίγους μήνες μετά, σε μια συνάντηση μαζί της, δρομολόγησε τον χωρισμό τους, ενώ ο θείος του Αλντο και τα ξαδέλφια του τον κατηγόρησαν ότι είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή του πατέρα του για να μην πληρώσει φόρο κληρονομιάς. Οι Γκούτσι σφάζονταν χωρίς να νοιάζονται για το «τσαλάκωμα» του brand name και ο Μαουρίτσιο απάντησε εξορίζοντας τον θείο του από το γραφείο του επίτιμου προέδρου, ενώ ήρθε η απόλυσή του και η απαγόρευση εισόδου στο κτίριο όπου μεγαλουργούσε.«Μετά από 32 χρόνια, ο ανιψιός του είχε πετάξει με τις κλοτσιές τον Αλντο, έξω από την πόρτα της ίδιας του της εταιρείας» και πλέον ο οίκος Gucci συζητιόταν περισσότερο για τον ενδοοικογενειακό πόλεμο παρά για τα luxury προϊόντα του.Μόνο που ο Μαουρίτσιο είχε να αντιμετωπίσει, εκτός από τους συγγενείς, και μια οργισμένη πρώην σύζυγο, η οποία ήταν αποφασισμένη να πάρει εκδίκηση από τον άνδρα που αρχικά της έδωσε τα πάντα και μετά της τα πήρε πίσω.Οταν διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι και χειρουργήθηκε, ο τέως σύζυγος δεν πήγε καν να τη δει και αυτό εξόργισε την Πατρίτσια, η οποία του έστειλε μια κασέτα στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων: «Μαουρίτσιο, δεν πρόκειται να σου δώσω ούτε ένα λεπτό γαλήνης» και «Μαουρίτσιο, η κόλαση για εσένα δεν έχει έρθει ακόμα».Ηρθε τελικά στις 27 Μαρτίου του 1995, όταν ο Μαουρίτσιο Γκούτσι κατέβαινε τα σκαλιά στο τετραώροφο αναγεννησιακό κτίριο της Via Palestro 20, χωρίς να υποψιάζεται ότι η Πατρίτσια είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του. Ο θυρωρός του κτιρίου, Τζιουζέπε Ονοράτο, είχε δει το πρωί έναν άνδρα να στέκεται απέναντι, πίσω από ένα αυτοκίνητο, χωρίς να φαντάζεται τη συνέχεια. Καθώς ο Μαουρίτσιο Γκούτσι έφτανε στο κεφαλόσκαλο και άρχισε να περπατάει στο φουαγιέ, ο Ονοράτο είδε τον άνδρα με τα σκούρα μαλλιά να μπαίνει στην είσοδο... Ο άνδρας άνοιξε το παλτό του με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλε ένα όπλο. Ισιωσε το χέρι του, το ύψωσε προς την πλάτη του Μαουρίτσιο Γκούτσι και άρχισε να πυροβολεί. Ο Ονοράτο άκουσε τρεις πνιχτούς πυροβολισμούς με γρήγορη διαδοχή. Ο Γκούτσι, άναυδος, γύρισε με μια έκφραση απορίας στο πρόσωπό του. Κοίταξε τον εκτελεστή χωρίς κανένα ίχνος πως τον αναγνώρισε. Καθώς ο Γκούτσι βόγκηξε και κατέρρευσε στο πάτωμα, ο εκτελεστής τον πυροβόλησε με μια τελευταία, θανάσιμη βολή στον δεξιό του κρόταφο. Λίγα λεπτά μετά ακούστηκε η σειρήνα ενός περιπολικού στο οποίο επέβαιναν τέσσερις καραμπινιέροι, οι πρώτοι που έφτασαν στη σκηνή του εγκλήματος.«Οι φωτεινές κόκκινες από αίμα πιτσιλιές σχημάτιζαν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ - όπως τα μοτίβα στις πόρτες και τους λευκούς τοίχους σε κάθε πλευρά της εισόδου, όπου κειτόταν ο Μαουρίτσιο». Κάποια χιλιόμετρα μακριά η Πατρίτσια ετοιμαζόταν να γίνει η διαβόητη «μαύρη χήρα», πρωταγωνίστρια και αυτή στην πιο άσχημη αλήθεια για την πιο διάσημη οικογένεια της μόδας και την απληστία των κληρονόμων της.