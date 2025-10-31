Χρυσός: Φλερτάρει με τα $4.000 μετά την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ – Κίνας
Χρυσός: Φλερτάρει με τα $4.000 μετά την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ – Κίνας
Ο χρυσός υποχωρεί ελαφρώς κοντά στα 4.000 δολάρια, καθώς η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας δεν διασκεδάζει εντελώς τις γεωοικονομικές ανησυχίες
Γύρω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά κινήθηκε ο χρυσός, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την εμπορική εκεχειρία Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, η οποία ωστόσο δεν κατόρθωσε να διαλύσει τις ανησυχίες για τον μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.
Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 0,8% την Παρασκευή, μετά τη χθεσινή άνοδο 2,4% που σταμάτησε πτώση τεσσάρων ημερών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για σταθερές εφοδιαστικές αλυσίδες, στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.
Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών φαίνεται πως εξομάλυναν – προσωρινά – μήνες αντιπαράθεσης, ωστόσο η ετήσια αναστολή των περιορισμών εκτιμάται πως απλώς σταθεροποιεί τις σχέσεις, δίνοντας και στις δύο πλευρές χρόνο να μειώσουν τη στρατηγική τους εξάρτηση. Η νέα «αποκλιμάκωση» υπογραμμίζει και την αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας από την πρώτη θητεία του Τραμπ, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός. Το πολύτιμο μέταλλο οδεύει προς δεύτερη εβδομαδιαία πτώση, έχοντας υποχωρήσει περίπου 9% από το ιστορικό υψηλό των 4.380 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ο πρόεδρος της, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να αναμένουν νέα μείωση τον Δεκέμβριο, μετά τη μείωση κατά 0,25% της Τετάρτης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 0,8% την Παρασκευή, μετά τη χθεσινή άνοδο 2,4% που σταμάτησε πτώση τεσσάρων ημερών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε λόγο για σταθερές εφοδιαστικές αλυσίδες, στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.
Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών φαίνεται πως εξομάλυναν – προσωρινά – μήνες αντιπαράθεσης, ωστόσο η ετήσια αναστολή των περιορισμών εκτιμάται πως απλώς σταθεροποιεί τις σχέσεις, δίνοντας και στις δύο πλευρές χρόνο να μειώσουν τη στρατηγική τους εξάρτηση. Η νέα «αποκλιμάκωση» υπογραμμίζει και την αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας από την πρώτη θητεία του Τραμπ, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός. Το πολύτιμο μέταλλο οδεύει προς δεύτερη εβδομαδιαία πτώση, έχοντας υποχωρήσει περίπου 9% από το ιστορικό υψηλό των 4.380 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ο πρόεδρος της, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να αναμένουν νέα μείωση τον Δεκέμβριο, μετά τη μείωση κατά 0,25% της Τετάρτης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα