Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000 - Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν χρυσές λίρες

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού

Μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού

Για συναλλαγές άνω τωνη τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής. Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, η πληρωμή πραγματοποιείται στο γκισέ με άμεση μεταφορά πίστωσης ή με προσκόμιση τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του πελάτη ή και με κάρτα μέσω POS.Υπάρχουν επίσης πολλά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού (ETF). Ορισμένα ETF χρυσού επικεντρώνονται στις πτυχές του χρυσού ως εμπορεύματος, όπως οι διακυμάνσεις της τιμής, αλλα θα επενδύσουν σε εταιρείες της βιομηχανίας χρυσού. Με τα ETF χρυσού, δεν κατέχετε το φυσικό εμπόρευμα, αλλά μάλλον μικρές ποσότητες περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τον χρυσό μέσα σε ένα μόνο μερίδιο.Ένας άλλος δημοφιλής τρόπος επένδυσης σε χρυσό είναι μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρυσού ή άλλων προϊόντων με μόχλευση, όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι ο χρυσός. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προϊόντα με μόχλευση είναι πολύπλοκα μέσα και μπορεί να ενέχουν υψηλό κίνδυνο να χάσετε την επένδυσή σας ή και περισσότερο. Είναι μία μορφή επένδυσης για επαγγελματίες περισσότερο παρά για απλούς επενδυτές.Υπάρχουν επίσης εκείνοι που επενδύουν σε μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού. Αυτή είναι μια πιο έμμεση οδός επένδυσης σε χρυσό, καθώς δεν έχετε προσωπικά στην κατοχή σας τον χρυσό. Η αξία των μετοχών εξόρυξης χρυσού συνήθως αυξομειώνεται, ακολουθώντας στενά την τιμή του χρυσού. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις των τιμών και πρόσθετες εκτιμήσεις, όπως τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την εξόρυξη.Εάν επενδύετε σε φυσικό χρυσό, το μόνο εισόδημα που λαμβάνετε από τον χρυσό είναι κέρδη σε περίπτωση που οι τιμές του χρυσού αυξηθούν σε σχέση με την τιμή αγοράς. Ωστόσο, ορισμένες μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού, για παράδειγμα, πληρώνουν μερίσματα, οπότε είναι δυνατόν να προκύψει παθητικό εισόδημα.