Βασίλειος Τσιαβαλιάρης - Ελευθέριος Ντάσκας: Η ιστορία των δύο πρώτων νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου

Ο Τσαβαλιάρης, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, έπεσε στο 21ο Φυλάκιο ελληνοαλβανικών συνόρων - Ο Ντάσκας, επίσης από τα Τρίκαλα, ήταν ο πρώτος Έλληνας έφεδρος αξιωματικός που έχασε τη ζωή του μαχόμενος για την ανακατάληψη του υψώματος Τσούκα Σαμαρίνας