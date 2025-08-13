Δείτε τη μικρόσωμη φάλαινα με κοφτερά δόντια που ζούσε στον πλανήτη μας πριν 26 εκατομμύρια χρόνια
Φάλαινα Απολίθωμα Μελβούρνη

Δείτε τη μικρόσωμη φάλαινα με κοφτερά δόντια που ζούσε στον πλανήτη μας πριν 26 εκατομμύρια χρόνια

Τα Μουσεία Βικτώριας της Μελβούρνης ανάπλασαν το είδος από ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα κρανίου, που βρέθηκε το 2019 στην κομητεία Σερφ Κοστ

Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν το απολίθωμα μιας φάλαινας με κοφτερά δόντια, ενός τρομερού θηρευτή που ζούσε πριν από 26 εκατομμύρια χρόνια.

Τα Μουσεία Βικτώριας της Μελβούρνης ανάπλασαν το είδος από ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα κρανίου, που βρέθηκε το 2019 στην κομητεία Σερφ Κοστ, νοτιοδυτικά της πόλης.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γρήγορο και με κοφτερά δόντια θηρευτή» που είχε περίπου το μέγεθος ενός δελφινιού. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή φάλαινα με μεγάλα μάτια και ένα στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια», δήλωσε ο ερευνητής Ρουέιριντ Ντάνκαν.



«Φανταστείτε μια εκδοχή πτεροφάλαινας που μοιάζει με καρχαρία: μικρή και απατηλά χαριτωμένη, αλλά σίγουρα όχι ακίνδυνη».

Το κρανίο ανήκε σε ομάδα προϊστορικών φαλαινών, μακρινών συγγενών και μικρότερων των σημερινών φαλαινών που τρέφονται με πλαγκτόν. Πρόκειται για το τέταρτο είδος αυτού του τύπου φαλαινών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τα Μουσεία Βικτωρίας.

«Αυτό το απολίθωμα μας δίνει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες φάλαινες μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν και πώς η εξέλιξη διαμόρφωσε το σώμα τους στο μέτρο που προσαρμόζονταν στη θαλάσσια ζωή», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Έριχ Φιτζέραλντ, ο οποίος συνυπογράφει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Zoological Journal of the Linnean Society.


