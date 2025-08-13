Δείτε τη μικρόσωμη φάλαινα με κοφτερά δόντια που ζούσε στον πλανήτη μας πριν 26 εκατομμύρια χρόνια
Δείτε τη μικρόσωμη φάλαινα με κοφτερά δόντια που ζούσε στον πλανήτη μας πριν 26 εκατομμύρια χρόνια
Τα Μουσεία Βικτώριας της Μελβούρνης ανάπλασαν το είδος από ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα κρανίου, που βρέθηκε το 2019 στην κομητεία Σερφ Κοστ
Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν το απολίθωμα μιας φάλαινας με κοφτερά δόντια, ενός τρομερού θηρευτή που ζούσε πριν από 26 εκατομμύρια χρόνια.
Τα Μουσεία Βικτώριας της Μελβούρνης ανάπλασαν το είδος από ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα κρανίου, που βρέθηκε το 2019 στην κομητεία Σερφ Κοστ, νοτιοδυτικά της πόλης.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γρήγορο και με κοφτερά δόντια θηρευτή» που είχε περίπου το μέγεθος ενός δελφινιού. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή φάλαινα με μεγάλα μάτια και ένα στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια», δήλωσε ο ερευνητής Ρουέιριντ Ντάνκαν.
«Φανταστείτε μια εκδοχή πτεροφάλαινας που μοιάζει με καρχαρία: μικρή και απατηλά χαριτωμένη, αλλά σίγουρα όχι ακίνδυνη».
Το κρανίο ανήκε σε ομάδα προϊστορικών φαλαινών, μακρινών συγγενών και μικρότερων των σημερινών φαλαινών που τρέφονται με πλαγκτόν. Πρόκειται για το τέταρτο είδος αυτού του τύπου φαλαινών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τα Μουσεία Βικτωρίας.
«Αυτό το απολίθωμα μας δίνει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες φάλαινες μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν και πώς η εξέλιξη διαμόρφωσε το σώμα τους στο μέτρο που προσαρμόζονταν στη θαλάσσια ζωή», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Έριχ Φιτζέραλντ, ο οποίος συνυπογράφει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Zoological Journal of the Linnean Society.
Scientists have identified a new species of ancient whale, 'Janjucetus dullardi', from a 26-million-year-old fossil found near Jan Juc on the Surf Coast.— 10 News Melbourne (@10NewsMelb) August 13, 2025
About the size of a dolphin, the sharp-toothed predator had large eyes and a short snout, making it a fearsome hunter in the… pic.twitter.com/sQmCCBlQUZ
Το κρανίο ανήκε σε ομάδα προϊστορικών φαλαινών, μακρινών συγγενών και μικρότερων των σημερινών φαλαινών που τρέφονται με πλαγκτόν. Πρόκειται για το τέταρτο είδος αυτού του τύπου φαλαινών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τα Μουσεία Βικτωρίας.
«Αυτό το απολίθωμα μας δίνει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες φάλαινες μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν και πώς η εξέλιξη διαμόρφωσε το σώμα τους στο μέτρο που προσαρμόζονταν στη θαλάσσια ζωή», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Έριχ Φιτζέραλντ, ο οποίος συνυπογράφει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Zoological Journal of the Linnean Society.
