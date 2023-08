Οι δέκα μεγαλύτερες ληστείες έργων τέχνης στην ιστορία

Κλείσιμο

H τέχνη δεν χάνει ποτέ την αξία της. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος πουιλιγγιώδη ποσά αξίας, που τα κάνουν τις πιο δημοφιλείς λείες για τους επιτήδειους ληστές, χάρη στους οποίους έχουν σημειωθεί μερικές από τις πιο μεγάλες και ανεξιχνίαστες κλοπές στην ιστορία.Η τέχνη είναι μια εξαιρετική επένδυση για όποιον θέλει να προσθέσει αξία στο χαρτοφυλάκιό του. Ο λόγος που τόσοι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να επενδύουν τα κεφάλαιά τους εκεί, έγκειται στο γεγονός ότι η τέχνη, σε αντίθεση με τις μετοχές και τα ομόλογα, έχει τη μοναδική ικανότητα να διατηρεί την αξία της ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αναταραχής. Έτσι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, πολλοί πλούσιοι στρέφονται σε υλικά περιουσιακά στοιχεία όπως η τέχνη, ως μέσο προστασίας του πλούτου τους.ακόμα μεγαλύτερη αξία, γεγονός που τα κάνει ιδιαίτερα ελκυστικά στους ληστές. Μάλιστα μερικοί πίνακες που χρονολογούνται από αιώνες πριν, μπορεί να φτάσουν να αξίζουν εκατομμύρια δολάρια στις παγκόσμιες αγορές, κάνοντας την κλοπή ενός έργου τέχνης μια συνήθης πρακτική πολλών απατεώνων μέχρι και σήμερα.Πιο πρόσφατο παράδειγμα μάλιστα,απόπου προκάλεσαν την παραίτηση του γενικού διευθυντή του ιδρύματος, Hartwig Fischer. Τα περισσότερα από 1500 κλεμμένα αντικείμενα από την έκθεση ελληνικών αρχαιοτήτων που έκλεψε - όπως αργότερα αποκαλύφθηκε - ο απολυμένος υπάλληλος του μουσείου, Peter Higgs, φέρνουν στο φως την μακρόχρονη ιστορία των ληστειών σε μουσεία και γκαλερί, εκεί όπου οι αριστοτέχνες απατεώνες αφήνουν τις αρχές άφωνες και σαστισμένες.Εδώ είναι οι 10 μεγαλύτερες, ανεξιχνίαστεςμουσείων που έγιναν ποτέ:Το βράδυ της 10ης Απριλίου του 1934, ένας κλέφτης μπήκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βάβου στη Γάνδη του Βελγίου και πήρε το έργο του Jan Van Eyck "Οι δίκαιοι δικαστές". Ο πίνακας, ο οποίος αποτελούσε μέρος του 12-πίνακα της Αγίας Τράπεζας με την ονομασία "Η προσκύνηση του Αρνίου", δημιουργήθηκε μεταξύ 1426 και 1432. Ο κλέφτης άφησε ένα σημείωμα που έγραφε "παρμένο από τη Γερμανία με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών" και απαίτησε αργότερα 1 εκατομμύριο βελγικά φράγκα για λύτρα, ποσό πολύ μεγάλο για την εποχή εκείνη.Κατά τη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν, ο κλέφτης και η βελγική κυβέρνηση αντάλλαξαν μηνύματα, αλλά ο πίνακας δεν βρέθηκε ποτέ. Πλησιάζοντας στο θάνατό του, ο κλέφτης αποκαλύφθηκε ως ο Arsene Goedertier, που όμως δήλωσε ότι δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία του πίνακα, όπως και έγινε.Αν και ο κλέφτης κατάφερε να αρπάξει μόνο έναν πίνακα κατά τη διάρκεια της ληστείας του Μουσείου Ashmolean, στην Οξφόρδη της Αγγλίας, πήρε ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου καλλιτέχνη Paul Cezzane, την “Άποψη του Auvers-sur-Oise". Ο ύποπτος κατάφερε να παρακάμψει την ασφάλεια του μουσείου σε λιγότερο από 10 λεπτά, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες γιόρταζαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 31 Δεκεμβρίου του 1999. Η εκτιμώμενη αξία του πίνακα εκείνη την εποχή είχε οριστεί στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς πλέον να ξέρουμε το ακριβές ποσό κόστους του.εξέθετε μέχρι τον Οκτώβριο του 1969, την αριστουργηματική “Γέννηση” του διάσημου Καραβάτζιο, όπου απεικονίζονται ο Άγιος Φραγκίσκος και ο Άγιος Λαυρέντιος. Κάποιοι άγνωστοι κλέφτες ωστόσο κατόρθωσαν να πάρουν τον πίνακα, με πολλές υποθέσεις από τις αρχές και το κοινό, για εμπλοκή της τοπικής μαφίας.Μέχρι και σήμερα η τοποθεσία του πίνακα παραμένει μυστήριο, ενώ ορισμένοι λένε μάλιστα ότι ήταν κρυμμένος σε ένα αγροτόσπιτο που καταστράφηκε από τα γουρούνια και τους αρουραίους. Ωστόσο, ένας πρώην εκτελεστής της μαφίας αποκάλυψε ότι ο πίνακας κάηκε κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1980. Το πολύτιμο έργο του Καραβάτζιο πιστεύεται ότι ζωγραφίστηκε το 1609 και κόστιζε 20 εκατομμύρια δολάριαΤον Οκτώβριο του 2012,και άρπαξαν επτά πανάκριβα αριστουργήματα σημαντικών ζωγράφων της εποχής μας, μεταξύ των οποίων έργα των Πάμπλο Πικάσο, Κλοντ Μονέ, Ανρί Ματίς και Λούσιαν Φρόιντ. Όλοι οι πίνακες, το συνολικό κόστος των οποίων εκτιμάται στα 24 εκατομμύρια δολάρια, πιθανολογείται ότι καταστράφηκαν.Σε μια περίεργη τροπή της μοίρας, η μητέρα ενός από τους κλέφτες ισχυρίστηκε ότι έκαψε τα έργα τέχνης για να καταστρέψει κάθε στοιχείο, ελπίζοντας ότι έτσι θα απαλλάξει τον γιο της από ποινικές ευθύνες. Μερικοί από τους πίνακες που εκλάπησαν ήταν το Harlequin Head του Πικάσο, ο πίνακας Femme Devant Une Fenetre Ouverte, Dite La Fiancee του Γκογκέν και οι πίνακες Waterloo Bridge, London και Charing Cross Bridge, London του Μονέ.Στις 7 Δεκεμβρίου 2002, δύο αρχιληστές διέρρηξαν το Μουσείο Βαν Γκογκ στην Ολλανδία. Οι ίδιοι βρήκαν τον τρόπο να μπουν μέσα από την οροφή, παίρνοντας δύο πίνακες: το "View of the Sea at Scheveningen" και το "Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenenen" και οι δύο του Vincent Van Gogh. Η συνολική αξία των πινάκων ανερχόταν σε 30 εκατομμύρια δολάρια. Το 2004, οι κλέφτες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, οι πίνακες δεν ανακτήθηκαν ποτέ.Ο Vincent Van Gogh έπεσε ξανά θύμα ληστείας το 2010, όταν κλέφτες μπήκαν στο Μουσείο Mahmoud Khalil στο Κάιρο της Αιγύπτου. Από εκεί πήραν μόνο έναν πίνακα από την πινακοθήκη - τον πίνακα του "Λουλούδια παπαρούνας". Ο πίνακας είχε κλαπεί ξανά το 1978 από το ίδιο μουσείο και είχε ανακτηθεί στο Κουβέιτ το 1980. Η αξία του έργου τέχνης ανέρχεται σε 55 εκατομμύρια δολάρια και ήταν μια από τις τελευταίες δημιουργίες του ζωγράφου πριν αυτοκτονήσει το 1889. Παρά την τεράστια αμοιβή 200.000 δολαρίων για την ανάκτηση του πίνακα, τα λουλούδια του Van Gogh παραμένουν αγνοούμενα.