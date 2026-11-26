Στα 95 δολάρια σκαρφάλωσε το πετρέλαιο μετά τις απειλές των Χούθι για τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας
Στα 95 δολάρια σκαρφάλωσε το πετρέλαιο μετά τις απειλές των Χούθι για τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας
Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου
Προς τα 95 δολάρια το βαρέλι ενισχύθηκε την Πέμπτη το πετρέλαιο Brent, καταγράφοντας άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου.
Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, συνέχισαν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο μεταξύ άλλων τον σημαντικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό εξαγωγών στο Ρας Τανούρα (Ras Tanura). Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι αρκετά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες.
Οι εξελίξεις ενισχύουν τον προβληματισμό για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς ροές πετρελαίου.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει πλεόνασμα προσφοράς κατά το τέταρτο τρίμηνο, εξέλιξη που εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας συγκράτησης των τιμών.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων, ενισχύοντας την εικόνα μεγαλύτερης διαθεσιμότητας πετρελαϊκών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.
Το Ιράκ πιέζει για την αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης σχετικά με τη δυναμικότητα παραγωγής πετρελαίου της χώρας, ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι μελλοντικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας.
Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, συνέχισαν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο μεταξύ άλλων τον σημαντικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό εξαγωγών στο Ρας Τανούρα (Ras Tanura). Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι αρκετά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες.
Οι εξελίξεις ενισχύουν τον προβληματισμό για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς ροές πετρελαίου.
Απώλειες σχεδόν 20% μέσα στον μήναΠαρά την πρόσφατη ανάκαμψη, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται σχεδόν 20% χαμηλότερα σε μηνιαία βάση. Η υποχώρηση συνδέεται με τη σταδιακή ανάκαμψη των αποστολών αργού από τον Περσικό Κόλπο, αλλά και με τις εκτιμήσεις για αυξημένη προσφορά στη διεθνή αγορά.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει πλεόνασμα προσφοράς κατά το τέταρτο τρίμηνο, εξέλιξη που εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας συγκράτησης των τιμών.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων, ενισχύοντας την εικόνα μεγαλύτερης διαθεσιμότητας πετρελαϊκών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.
Στο επίκεντρο η πολιτική παραγωγής του OPEC+Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επικείμενη συνεδρίαση των υπουργών του OPEC+, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η πολιτική παραγωγής για το 2027.
Το Ιράκ πιέζει για την αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης σχετικά με τη δυναμικότητα παραγωγής πετρελαίου της χώρας, ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι μελλοντικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας.
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