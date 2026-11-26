Ο απλός τρόπος να διαβάζουμε σωστά τους κωδικούς στα αυγά, πώς ξεχωρίζουμε τα ελληνικά από τα εισαγόμενα





Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν είναι ότι οι αριθμοί και τα γράμματα δεν αποτελούν απλώς έναν κωδικό παραγωγής, αλλά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο εκτροφής των πουλερικών, τη χώρα προέλευσης και τη μονάδα παραγωγής.







Τι σημαίνει ο πρώτος αριθμός στα αυγά Το πρώτο ψηφίο του κωδικού είναι και το σημαντικότερο, καθώς προσδιορίζει το σύστημα εκτροφής.





Στην



0 – Βιολογικής εκτροφής



Ο αριθμός 0 υποδηλώνει ότι τα αυγά προέρχονται από κότες που εκτρέφονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής. Τα πουλερικά έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, ενώ εφαρμόζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη διατροφή τους, με τη χρήση βιολογικών ζωοτροφών και περιορισμούς στη χρήση μη επιτρεπόμενων ουσιών.



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1 – Ελευθέρας βοσκής



Ο αριθμός 1 σημαίνει ότι οι κότες έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο, όπου μπορούν να κινούνται και να αναπτύσσουν φυσικές συμπεριφορές. Παράλληλα, διαθέτουν πρόσβαση σε εσωτερικό χώρο για την προστασία και τη διαμονή τους.



Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν συνεπάγεται ότι τα αυγά είναι βιολογικά, καθώς αυτό αποτελεί ξεχωριστή πιστοποίηση.



2 – Εκτροφής σε αχυρώνα (δαπέδου)



Ο αριθμός 2 αφορά αυγά από κότες που εκτρέφονται ελεύθερες στο εσωτερικό ενός κλειστού ορνιθώνα. Δεν βρίσκονται σε κλουβιά, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο.



Οι περισσότεροι καταναλωτές παρατηρούν ότι τα αυγά που αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ έχουν έναν κωδικό τυπωμένο πάνω στο κέλυφός τους.Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν είναι ότι οι αριθμοί και τα γράμματα δεν αποτελούν απλώς έναν κωδικό παραγωγής, αλλά παρέχουνγια τον τρόπο εκτροφής των πουλερικών, τη χώρα προέλευσης και τη μονάδα παραγωγής.Η αποκωδικοποίηση της σήμανσης είναι σχετικά απλή και μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και τις συνθήκες εκτροφής που επιθυμούν να υποστηρίξουν.Το πρώτο ψηφίο του κωδικού είναι και το σημαντικότερο, καθώς προσδιορίζει το σύστημα εκτροφής.Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπονται τέσσερις βασικές κατηγορίες:Ο αριθμός 0 υποδηλώνει ότι τα αυγά προέρχονται από κότες που εκτρέφονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής. Τα πουλερικά έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, ενώ εφαρμόζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη διατροφή τους, με τη χρήση βιολογικών ζωοτροφών και περιορισμούς στη χρήση μη επιτρεπόμενων ουσιών.Η βιολογική εκτροφή υπόκειται σε ειδικό σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης.Ο αριθμός 1 σημαίνει ότι οι κότες έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο, όπου μπορούν να κινούνται και να αναπτύσσουν φυσικές συμπεριφορές. Παράλληλα, διαθέτουν πρόσβαση σε εσωτερικό χώρο για την προστασία και τη διαμονή τους.Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν συνεπάγεται ότι τα αυγά είναι βιολογικά, καθώς αυτό αποτελεί ξεχωριστή πιστοποίηση.Ο αριθμός 2 αφορά αυγά από κότες που εκτρέφονται ελεύθερες στο εσωτερικό ενός κλειστού ορνιθώνα. Δεν βρίσκονται σε κλουβιά, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο.

Μπορούν να κινούνται μέσα στην εγκατάσταση, η οποία διαθέτει τις προβλεπόμενες θέσεις φωλεοποίησης και κουρνιάσματος.



3 – Εκτροφής σε κλωβοστοιχίες



Ο αριθμός 3 αντιστοιχεί σε αυγά από κότες που εκτρέφονται σε ειδικά διαμορφωμένους κλωβούς, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τις συνθήκες διαβίωσης.



Πρόκειται για σύστημα εκτροφής χωρίς πρόσβαση των πουλερικών σε εξωτερικό χώρο.



Τι σημαίνουν τα γράμματα EL και οι υπόλοιποι αριθμοί Εκτός από τον πρώτο αριθμό, ο κωδικός πάνω στο αυγό περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση της προέλευσής του.



Για παράδειγμα, σε έναν κωδικό όπως 1 EL 123456:



- 1: Δηλώνει ότι πρόκειται για αυγό ελευθέρας βοσκής.

- EL: Υποδηλώνει ότι το αυγό έχει παραχθεί στην Ελλάδα.

- 123456: Είναι ο κωδικός αναγνώρισης της συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής.



Αντίστοιχα, τα γράμματα άλλων χωρών υποδηλώνουν τη χώρα παραγωγής. Για παράδειγμα, EL αντιστοιχεί στην Ελλάδα, IT στην Ιταλία, ES στην Ισπανία, FR στη Γαλλία, DE στη Γερμανία, NL στην Ολλανδία και PL στην Πολωνία.



Επομένως, ένας καταναλωτής που επιθυμεί να αγοράσει ελληνικά αυγά μπορεί να αναζητήσει τα γράμματα EL αμέσως μετά τον πρώτο αριθμό.