

Τι έδειξε η μελέτη



«Η μεγαλύτερη πρόοδος εδώ και δεκαετίες»



Σχεδόν διπλάσια διάρκεια ελέγχου της νόσου

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Ένα χάπι (daraxonrasib) που λαμβάνεται καθημερινά, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, φαίνεται ότι μπορεί να ανακόψει την ανάπτυξη του προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος και να επιτύχει σημαντική συρρίκνωση των όγκων, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα κλινικής μελέτης.Τα ευρήματα χαρακτηρίζονται από ειδικούς ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στη θεραπεία της νόσου, η οποία εξακολουθεί να συνδέεται με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης.Στην έρευνα συμμετείχαν 61 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλα όργανα. Οι ασθενείς έλαβαν το νέο φάρμακο daraxonrasib σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Όπως παρατήρησαν οι ερευνητές, στο 90% των συμμετεχόντων η νόσος σταθεροποιήθηκε, σε περισσότερους από έξι στους δέκα καταγράφηκε συρρίκνωση ή εξαφάνιση των όγκων, ενώ σε περίπου έναν στους 12 ασθενείς οι όγκοι δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμοι στις αξονικές τομογραφίες.Παρά τη σημαντική αυτή ανταπόκριση, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η απουσία ορατής νόσου στις απεικονιστικές εξετάσεις δεν ισοδυναμεί με ίαση. Το ζητούμενο είναι πλέον να διαπιστωθεί πόσο διαρκεί το θεραπευτικό όφελος και κατά πόσο μπορεί να μεταφραστεί σε παράταση της επιβίωσης.Ο βρετανικός οργανισμός Cancer Research UK χαρακτήρισε τα ευρήματα «το μεγαλύτερο άλμα προόδου εδώ και δεκαετίες» για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Ο Δρ Sam Godfrey, εκπρόσωπος του οργανισμού, δήλωσε στο BBC ότι τα αποτελέσματα προκαλούν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα. «Αυτό που κατάφερε το νέο φάρμακο είναι να βρει έναν τρόπο να στοχεύσει φαρμακευτικά κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί με φάρμακα», ανέφερε. «Επιτέλους βλέπουμε πρόοδο στον καρκίνο του παγκρέατος, κάτι που περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό», πρόσθεσε.Η αισιοδοξία των επιστημόνων συνδέεται με το γεγονός ότι ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ογκολογίας. Πολλές φορές, η νόσος διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ οι διαθέσιμες θεραπείες, παρότι μπορούν να περιορίσουν προσωρινά την ανάπτυξη των όγκων, δεν εξασφαλίζουν πάντοτε μακροχρόνιο έλεγχο.Για πολλούς ασθενείς με μεταστατική νόσο, η επιβίωση εξακολουθεί να μετριέται σε μήνες και όχι σε χρόνια. Γι’ αυτό και ακόμη και μια ουσιαστική παράταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο καρκίνος παραμένει υπό έλεγχο θα μπορούσε να έχει μεγάλη κλινική σημασία.Η διάρκεια της ανταπόκρισης των ασθενών στη θεραπεία κατέχει επίσης ξεχωριστό ρόλο. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη παρακολουθήθηκαν για περίπου ενάμιση χρόνο κατά μέσο όρο. Σε ορισμένους από αυτούς δεν καταγράφηκε εξέλιξη της νόσου κατά το συγκεκριμένο διάστημα.Ο Δρ Wungki Park, από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος συμμετέχει στην κλινική δοκιμή, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα εξαιρετικά ενθαρρυντικά. «Αρχίζουμε να βλέπουμε όχι μόνο υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης των όγκων, αλλά και βαθύτερες ανταποκρίσεις, καθώς και σχεδόν διπλασιασμό της διάρκειας ελέγχου της νόσου, κάτι που θα μπορούσε τελικά να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη επιβίωση», δήλωσε.Η προοπτική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, στους οποίους η θεραπευτική στρατηγική στοχεύει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην παράταση της ζωής.Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνιες κλινικές μελέτες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το όφελος και να αποσαφηνιστεί η επίδραση της θεραπείας στη συνολική επιβίωση. «Ο καρκίνος μπορεί να επιστρέψει και, ακόμη κι αν οι εξετάσεις δεν δείχνουν κανένα ίχνος του, δεν γνωρίζουμε απαραίτητα ότι ο ασθενής έχει απαλλαγεί από τη νόσο μέχρι να περάσει περισσότερος χρόνος», υπογράμμισε ο Δρ Godfrey.Η καθηγήτρια Elena Garralda, πρόεδρος του συνεδρίου EORTC–NCI–AACR Symposium 2026 όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα, επισήμανε τη δυνητική σημασία της συνδυαστικής θεραπείας. «Τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά, επειδή δείχνουν ότι η συνδυαστική θεραπεία θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιώσει σημαντικά τόσο τη συνολική επιβίωση των ασθενών όσο και το χρονικό διάστημα μέχρι οι όγκοι να αρχίσουν να αναπτύσσονται ξανά», δήλωσε.