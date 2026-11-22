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Μπαρτζώκας: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, βίντεο
Μπαρτζώκας: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, βίντεο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε πως περίμενε ότι θα υπάρχει έλλειμα συγκέντρωσης, αλλά ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Καρδίτσα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV μετά το τέλος της αναμέτρησης εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του, ενώ είπε πως η διακοπή θα είναι σημαντική για να πάρει ανάσες η ομάδα.
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για τη νίκη επί της Καρδίτσας:
«Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση την Καρδίτσα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή εκτέλεση, πολύ καλούς γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν περιμέναμε εύκολο ματς.
Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, από την Κυριακή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, παίξαμε στο Κύπελλο με τη Μακάμπι, μετά παίξαμε με τη Ρεάλ και τώρα ξανά Κυριακή, χωρίς να κάνουμε μία προπόνηση. Περίμενα ότι θα έχουμε έλλειμμα συγκέντρωσης, που έχει σχέση με τις δυνάμεις που έχουμε. Αλλά κάναμε ό,τι έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε ευχαριστημένοι».
Για τη διακοπή που ακολουθεί και την ενίσχυση της ομάδας:
«Δεν έχει σχέση με την αγορά, έχει σχέση με το να ξεκουραστούν λίγο οι βασικοί μας παίκτες. Εμείς, όσοι δουλεύουμε σε αυτό το επίπεδο, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Για τους παίκτες είναι σημαντικό να πάρουν δύο-τρεις μέρες να ηρεμήσουν λίγο».
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για τη νίκη επί της Καρδίτσας:
«Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση την Καρδίτσα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή εκτέλεση, πολύ καλούς γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν περιμέναμε εύκολο ματς.
Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, από την Κυριακή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, παίξαμε στο Κύπελλο με τη Μακάμπι, μετά παίξαμε με τη Ρεάλ και τώρα ξανά Κυριακή, χωρίς να κάνουμε μία προπόνηση. Περίμενα ότι θα έχουμε έλλειμμα συγκέντρωσης, που έχει σχέση με τις δυνάμεις που έχουμε. Αλλά κάναμε ό,τι έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε ευχαριστημένοι».
Για τη διακοπή που ακολουθεί και την ενίσχυση της ομάδας:
«Δεν έχει σχέση με την αγορά, έχει σχέση με το να ξεκουραστούν λίγο οι βασικοί μας παίκτες. Εμείς, όσοι δουλεύουμε σε αυτό το επίπεδο, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Για τους παίκτες είναι σημαντικό να πάρουν δύο-τρεις μέρες να ηρεμήσουν λίγο».
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