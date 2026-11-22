Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε πως περίμενε ότι θα υπάρχει έλλειμα συγκέντρωσης, αλλά ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του