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Superbet League 2: «Γκέλα» για την Athens Kallithea στην Καρδίτσα, εξάρα ο Πανσερραϊκός στη Ζάκυνθος, δείτε βίντεο
Superbet League 2: «Γκέλα» για την Athens Kallithea στην Καρδίτσα, εξάρα ο Πανσερραϊκός στη Ζάκυνθος, δείτε βίντεο
Η Athens Kallithea έμεινε στο 0-0 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, ενώ ο Πανσερραϊκός διέλυσε εκτός έδρας με 6-1 τη Ζάκυνθο
Την τρίτη του διαδοχική νίκη στη Superbet League 2 σημείωσε ο Πανσερραϊκός που διέλυσε εκτός έδρας με 6-1 τη Ζάκυνθο. Φυσικά το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει είναι το 0-0 της Athens Kallithea στην Καρδίτσα. Ο Ολυμπιακός Β’ έμεινε στο 1-1 με την Καλαμαριά.
Αναγέννηση Καρδίτσας-Athens Kallithea 0-0
Όλο και περισσότερο απομακρύνεται η κορυφή της Superleague 2 από την Athens Kallithea, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας (0-0) και έμεινε για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση μακριά από τη νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη διάθεση να απειλήσουν, είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν στην εστία, έψαξε το γκολ της νίκης που θα την έβγαζε από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται αλλά εν τέλει οι δύο τους μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Θωμάι, Διαμαντάκος, Παπαγεωργίου (54′ Ουές), Καραμπάς (54′ Σλιμόν), Κάστρο (70′ Δρίτσας), Πίντσι, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους (82′ Γκόλιας), Φοφανά.
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές, Μλάντεν, Χουχούμης (65′ Σταματούλλας), Αναστασίου, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Βιγιαφάνες (83′ Κουρφαλίδης), Τσιριγώτης (59′ Ρόμο), Μανιάς (65′ Λόπεζ).
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
Στo Mαρκόπουλο ο Πανσερραϊκός επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς συνέτριψε την ουραγό Ζάκυνθο με το ευρύ 6-1. Τρίτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, η οποία έφτασε τους 19 βαθμούς (έχοντας και την τιμωρία -4), ενώ οι Νησιώτες παρέμειναν στους 4 πόντους.
Πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού τα Λιοντάρια είχαν σκοράρει τρεις φορές, με τους Παντελάκη (11'), Τεϊσέιρα (25') και Γεωργιάδη (28'). Οι τυπικά γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν, προσωρινά, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με γκολ του Μπεν Κμαγιάλ.
Στο δεύτερο μέρος ο Πασάς «χτύπησε» δις με τον Πασά, στο 49' και στο 86', ενώ ενδιάμεσα είχε βάλει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ και ο Βερνάρδος (81'). Μάλιστα ο αρχισκόρερ των Σερραίων θα μπορούσε να είχε χατ τρικ, όμως στο 72' η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι η προσπάθεια του.
Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Σινγκ (22′ Πεταυράκης), Γυφτομήτρος, Περέιρα, Κάσσος, Αναστασόπουλος (73′ Τσίτσκας), Νέιρα, Κουάδρα, Καρίμ (73′ Ζοάο Μάριο), Παναγιωτούδης (52′ Σέλμα), Μπαστακός.
Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Μορέιρα (63′ Οικονόμου), Βασιλάκος (75′ Αρμουγκόμ), Ρουμιάντσεβ, Τσέλιος (64′ Μπαρμπόζα), Βερνάρδος, Τεϊσέιρα (75′ Κωτσόπουλος), Πασάς (87′ Σμπώκος).
Ολυμπιακός Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
Ισοπαλία που δεν «βόλεψε» κανέναν στο Ρέντη. Ο Ολυμπιακός Β' και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έμειναν στο 1-1 κι αμφότεροι παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού. Δυο δοκάρια οι Πειραιώτες.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 26' με σουτ του Βοριαζίδη και οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 39' με κεφαλιά του Τανούλη. Στο 69' ο Μπιλάλ ισοφάρισε και στο 77' θα μπορούσε να γυρίσει το ματς, όταν βγήκε τετ α τετ με τον Κυρίτση κι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Στουρνάρας, Μπακούλας, Μπιλάλ, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Μωϋσιάδης (80′ Πλις), Σαντής (75′ Αγγελάκης), Ζουγλής (80′ Βενέτης), Μαρτίνης, Λεγκίσι (59′ Τουφάκης), Ρολάκης.
Απόλλων Καλαμαριάς (Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Αθανασίου (46′ Γανόπουλος), Πέρες, Ντιαλόσι, Μανωλάκης (81′ Τσαπακίδης), Πιαστόπουλος, Άτσκα, Προύντζος (75′ Καπρόφ), Καραμπέρης (75′ Λέο), Κυριακίδης (81′ Ντιόπ), Βοριαζίδης.
Super League 2 - 12η αγωνιστική
Αποτελέσματα
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Β' AKTOR 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0
Αναγέννηση Καρδίτσας-Athens Kallithea 0-0
Όλο και περισσότερο απομακρύνεται η κορυφή της Superleague 2 από την Athens Kallithea, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας (0-0) και έμεινε για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση μακριά από τη νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη διάθεση να απειλήσουν, είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν στην εστία, έψαξε το γκολ της νίκης που θα την έβγαζε από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται αλλά εν τέλει οι δύο τους μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Θωμάι, Διαμαντάκος, Παπαγεωργίου (54′ Ουές), Καραμπάς (54′ Σλιμόν), Κάστρο (70′ Δρίτσας), Πίντσι, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους (82′ Γκόλιας), Φοφανά.
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές, Μλάντεν, Χουχούμης (65′ Σταματούλλας), Αναστασίου, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Βιγιαφάνες (83′ Κουρφαλίδης), Τσιριγώτης (59′ Ρόμο), Μανιάς (65′ Λόπεζ).
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
Στo Mαρκόπουλο ο Πανσερραϊκός επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς συνέτριψε την ουραγό Ζάκυνθο με το ευρύ 6-1. Τρίτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, η οποία έφτασε τους 19 βαθμούς (έχοντας και την τιμωρία -4), ενώ οι Νησιώτες παρέμειναν στους 4 πόντους.
Πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού τα Λιοντάρια είχαν σκοράρει τρεις φορές, με τους Παντελάκη (11'), Τεϊσέιρα (25') και Γεωργιάδη (28'). Οι τυπικά γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν, προσωρινά, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με γκολ του Μπεν Κμαγιάλ.
Στο δεύτερο μέρος ο Πασάς «χτύπησε» δις με τον Πασά, στο 49' και στο 86', ενώ ενδιάμεσα είχε βάλει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ και ο Βερνάρδος (81'). Μάλιστα ο αρχισκόρερ των Σερραίων θα μπορούσε να είχε χατ τρικ, όμως στο 72' η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι η προσπάθεια του.
Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Σινγκ (22′ Πεταυράκης), Γυφτομήτρος, Περέιρα, Κάσσος, Αναστασόπουλος (73′ Τσίτσκας), Νέιρα, Κουάδρα, Καρίμ (73′ Ζοάο Μάριο), Παναγιωτούδης (52′ Σέλμα), Μπαστακός.
Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Μορέιρα (63′ Οικονόμου), Βασιλάκος (75′ Αρμουγκόμ), Ρουμιάντσεβ, Τσέλιος (64′ Μπαρμπόζα), Βερνάρδος, Τεϊσέιρα (75′ Κωτσόπουλος), Πασάς (87′ Σμπώκος).
Ολυμπιακός Β' - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
Ισοπαλία που δεν «βόλεψε» κανέναν στο Ρέντη. Ο Ολυμπιακός Β' και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έμειναν στο 1-1 κι αμφότεροι παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού. Δυο δοκάρια οι Πειραιώτες.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 26' με σουτ του Βοριαζίδη και οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 39' με κεφαλιά του Τανούλη. Στο 69' ο Μπιλάλ ισοφάρισε και στο 77' θα μπορούσε να γυρίσει το ματς, όταν βγήκε τετ α τετ με τον Κυρίτση κι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Στουρνάρας, Μπακούλας, Μπιλάλ, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Μωϋσιάδης (80′ Πλις), Σαντής (75′ Αγγελάκης), Ζουγλής (80′ Βενέτης), Μαρτίνης, Λεγκίσι (59′ Τουφάκης), Ρολάκης.
Απόλλων Καλαμαριάς (Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Αθανασίου (46′ Γανόπουλος), Πέρες, Ντιαλόσι, Μανωλάκης (81′ Τσαπακίδης), Πιαστόπουλος, Άτσκα, Προύντζος (75′ Καπρόφ), Καραμπέρης (75′ Λέο), Κυριακίδης (81′ Ντιόπ), Βοριαζίδης.
Super League 2 - 12η αγωνιστική
Αποτελέσματα
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Β' AKTOR 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου 2-0
Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0
Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1-1
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 14:45
ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 15:00
Η βαθμολογία
Μαρκό 29
ΑΕΛ Novibet 23
-----------------------
Athens Kallithea 21
Πανιώνιος 21
Νίκη Βόλου 20
Πανσερραϊκός 19
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Β' AKTOR 16
Πανθρακικός 14
Αναγ. Καρδίτσας 12
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσ. 12
----------------------
Απ. Καλαμαριάς 10
ΠΑΣ Πύργος 9
Ολυμπιακός Β' 7
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.
Πηγή: Gazzetta
Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea 0-0
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός 1-6
Ολυμπιακός Β' - Απ. Καλαμαριάς 1-1
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό 14:45
ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 15:00
Η βαθμολογία
Μαρκό 29
ΑΕΛ Novibet 23
-----------------------
Athens Kallithea 21
Πανιώνιος 21
Νίκη Βόλου 20
Πανσερραϊκός 19
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Β' AKTOR 16
Πανθρακικός 14
Αναγ. Καρδίτσας 12
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσ. 12
----------------------
Απ. Καλαμαριάς 10
ΠΑΣ Πύργος 9
Ολυμπιακός Β' 7
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.
Πηγή: Gazzetta
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