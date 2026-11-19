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Ο Αργεντινός επιθετικός είχε βρεθεί ψηλά στη λίστα των «κιτρινόμαυρων», με δημοσιεύματα από την Ιταλία να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον και προσωπική επικοινωνία του Αλμέιδα με τον ποδοσφαιριστή. Η περίπτωσή του, ωστόσο, δεν προχώρησε, κυρίως λόγω των οικονομικών απαιτήσεων.Την ίδια περίοδο, ο Κορέα είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, χωρίς τελικά να μετακομίσει στην Ελλάδα, παραμένοντας στην Ίντερ για τη σεζόν 2024/25.Η σημαντική παρουσία στην Ευρώπη και τα προβλήματα τραυματισμώνΟ Κορέα είχε μια σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε Σεβίλλη, Λάτσιο, Ίντερ και Μαρσέιγ.Ιδιαίτερα στη Λάτσιο, ο Αργεντινός είχε άκρως σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που του άνοιξαν τον δρόμο για τη μεταγραφή του στην Ίντερ το καλοκαίρι του 2021.Ωστόσο, παρά την ποιότητά του, οι τραυματισμοί αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην καριέρα του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ευρώπη αντιμετώπισε αρκετά μυϊκά προβλήματα, τα οποία επηρέασαν τη διαθεσιμότητά του και δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό.Ανάλογες δυσκολίες αντιμετώπισε τόσο στην Ίντερ όσο και στη Μαρσέιγ, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός τη σεζόν 2023/24.Έφυγε από την Ευρώπη, αλλά οι τραυματισμοί τον ακολούθησανΤο καλοκαίρι του 2025, ο Κορέα αποφάσισε να αφήσει πίσω του το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μποταφόγκο της Βραζιλίας.Ωστόσο, η αλλαγή περιβάλλοντος δεν συνοδεύτηκε από την αγωνιστική σταθερότητα που αναζητούσε. Στη βραζιλιάνικη ομάδα κατέγραψε 41 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί ως σταθερή επιλογή στην αρχική ενδεκάδα.Παράλληλα, τα προβλήματα τραυματισμών συνέχισαν να τον ταλαιπωρούν. Σύμφωνα με τις καταγραφές του για τη σεζόν 2025/26, ο Αργεντινός είχε πέντε διαφορετικές απουσίες λόγω τραυματισμών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 147 ημέρες εκτός δράσης και 25 χαμένα παιχνίδια.Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να βρει ξανά ρυθμό, με τις συχνές απουσίες να επηρεάζουν την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους.