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Τον ήθελε διακαώς ο Αλμέιδα, απασχόλησε και Παναθηναϊκό – Ο «εφιάλτης» που δεν τελειώνει για τον Αργεντινό αστέρα
Τον ήθελε διακαώς ο Αλμέιδα, απασχόλησε και Παναθηναϊκό – Ο «εφιάλτης» που δεν τελειώνει για τον Αργεντινό αστέρα
Το καλοκαίρι του 2024, ο Χοακίν Κορέα ήταν ένα από τα ονόματα που είχαν απασχολήσει έντονα το μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, με τον Ματίας Αλμέιδα να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του συμπατριώτη του από την Ίντερ
Ο Αργεντινός επιθετικός είχε βρεθεί ψηλά στη λίστα των «κιτρινόμαυρων», με δημοσιεύματα από την Ιταλία να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον και προσωπική επικοινωνία του Αλμέιδα με τον ποδοσφαιριστή. Η περίπτωσή του, ωστόσο, δεν προχώρησε, κυρίως λόγω των οικονομικών απαιτήσεων.
Την ίδια περίοδο, ο Κορέα είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, χωρίς τελικά να μετακομίσει στην Ελλάδα, παραμένοντας στην Ίντερ για τη σεζόν 2024/25.
Η σημαντική παρουσία στην Ευρώπη και τα προβλήματα τραυματισμών
Ο Κορέα είχε μια σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε Σεβίλλη, Λάτσιο, Ίντερ και Μαρσέιγ.
Ιδιαίτερα στη Λάτσιο, ο Αργεντινός είχε άκρως σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που του άνοιξαν τον δρόμο για τη μεταγραφή του στην Ίντερ το καλοκαίρι του 2021.
Ωστόσο, παρά την ποιότητά του, οι τραυματισμοί αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην καριέρα του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ευρώπη αντιμετώπισε αρκετά μυϊκά προβλήματα, τα οποία επηρέασαν τη διαθεσιμότητά του και δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό.
Ανάλογες δυσκολίες αντιμετώπισε τόσο στην Ίντερ όσο και στη Μαρσέιγ, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός τη σεζόν 2023/24.
Έφυγε από την Ευρώπη, αλλά οι τραυματισμοί τον ακολούθησαν
Το καλοκαίρι του 2025, ο Κορέα αποφάσισε να αφήσει πίσω του το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μποταφόγκο της Βραζιλίας.
Ωστόσο, η αλλαγή περιβάλλοντος δεν συνοδεύτηκε από την αγωνιστική σταθερότητα που αναζητούσε. Στη βραζιλιάνικη ομάδα κατέγραψε 41 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί ως σταθερή επιλογή στην αρχική ενδεκάδα.
Παράλληλα, τα προβλήματα τραυματισμών συνέχισαν να τον ταλαιπωρούν. Σύμφωνα με τις καταγραφές του για τη σεζόν 2025/26, ο Αργεντινός είχε πέντε διαφορετικές απουσίες λόγω τραυματισμών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 147 ημέρες εκτός δράσης και 25 χαμένα παιχνίδια.
Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να βρει ξανά ρυθμό, με τις συχνές απουσίες να επηρεάζουν την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους.
Την ίδια περίοδο, ο Κορέα είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, χωρίς τελικά να μετακομίσει στην Ελλάδα, παραμένοντας στην Ίντερ για τη σεζόν 2024/25.
Η σημαντική παρουσία στην Ευρώπη και τα προβλήματα τραυματισμών
Ο Κορέα είχε μια σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε Σεβίλλη, Λάτσιο, Ίντερ και Μαρσέιγ.
Ιδιαίτερα στη Λάτσιο, ο Αργεντινός είχε άκρως σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που του άνοιξαν τον δρόμο για τη μεταγραφή του στην Ίντερ το καλοκαίρι του 2021.
Ωστόσο, παρά την ποιότητά του, οι τραυματισμοί αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην καριέρα του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ευρώπη αντιμετώπισε αρκετά μυϊκά προβλήματα, τα οποία επηρέασαν τη διαθεσιμότητά του και δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό.
Ανάλογες δυσκολίες αντιμετώπισε τόσο στην Ίντερ όσο και στη Μαρσέιγ, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός τη σεζόν 2023/24.
Έφυγε από την Ευρώπη, αλλά οι τραυματισμοί τον ακολούθησαν
Το καλοκαίρι του 2025, ο Κορέα αποφάσισε να αφήσει πίσω του το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μποταφόγκο της Βραζιλίας.
Ωστόσο, η αλλαγή περιβάλλοντος δεν συνοδεύτηκε από την αγωνιστική σταθερότητα που αναζητούσε. Στη βραζιλιάνικη ομάδα κατέγραψε 41 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί ως σταθερή επιλογή στην αρχική ενδεκάδα.
Παράλληλα, τα προβλήματα τραυματισμών συνέχισαν να τον ταλαιπωρούν. Σύμφωνα με τις καταγραφές του για τη σεζόν 2025/26, ο Αργεντινός είχε πέντε διαφορετικές απουσίες λόγω τραυματισμών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 147 ημέρες εκτός δράσης και 25 χαμένα παιχνίδια.
Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να βρει ξανά ρυθμό, με τις συχνές απουσίες να επηρεάζουν την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους.
Το καλοκαίρι του 2026, ο Κορέα επέστρεψε στην πατρίδα του, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Εστουδιάντες, επιδιώκοντας ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.
Στην αργεντίνικη ομάδα έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 15 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, έχοντας συμμετοχή και στην πορεία της μέχρι τον τελικό του Copa Libertadores.
Συνολικά, από τότε που αποχώρησε από την Ευρώπη, ο 32χρονος επιθετικός μετρά 56 εμφανίσεις, πέντε γκολ και πέντε ασίστ με τις φανέλες της Μποταφόγκο και της Εστουδιάντες.
Παρά την προσπάθειά του να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, οι τραυματισμοί δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία ούτε τη φετινή σεζόν. Στις αρχές Νοεμβρίου υπέστη νέο μυϊκό τραυματισμό στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα να τεθεί ξανά εκτός δράσης.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αργεντινός δημοσιογράφος Άλαν Πόνσε, ο Κορέα συνέχισε την αποθεραπεία του ακόμη και κατά τη διάρκεια του ρεπό της Εστουδιάντες, πραγματοποιώντας φυσιοθεραπείες και ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.
Μεγάλος του στόχος είναι να προλάβει τον τελικό του Copa Libertadores απέναντι στην Παλμέιρας στις 28 Νοεμβρίου, με τον ίδιο να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.
Έτσι, ο ποδοσφαιριστής που πριν από δύο χρόνια αποτελούσε έναν από τους μεγάλους μεταγραφικούς πόθους του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ και είχε απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και μετά την αποχώρησή του από την Ευρώπη, αναζητώντας την αγωνιστική σταθερότητα που του έχει λείψει τα τελευταία χρόνια.
monobala.gr
Στην αργεντίνικη ομάδα έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 15 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ, έχοντας συμμετοχή και στην πορεία της μέχρι τον τελικό του Copa Libertadores.
Συνολικά, από τότε που αποχώρησε από την Ευρώπη, ο 32χρονος επιθετικός μετρά 56 εμφανίσεις, πέντε γκολ και πέντε ασίστ με τις φανέλες της Μποταφόγκο και της Εστουδιάντες.
Παρά την προσπάθειά του να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, οι τραυματισμοί δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία ούτε τη φετινή σεζόν. Στις αρχές Νοεμβρίου υπέστη νέο μυϊκό τραυματισμό στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα να τεθεί ξανά εκτός δράσης.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αργεντινός δημοσιογράφος Άλαν Πόνσε, ο Κορέα συνέχισε την αποθεραπεία του ακόμη και κατά τη διάρκεια του ρεπό της Εστουδιάντες, πραγματοποιώντας φυσιοθεραπείες και ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.
Μεγάλος του στόχος είναι να προλάβει τον τελικό του Copa Libertadores απέναντι στην Παλμέιρας στις 28 Νοεμβρίου, με τον ίδιο να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.
Έτσι, ο ποδοσφαιριστής που πριν από δύο χρόνια αποτελούσε έναν από τους μεγάλους μεταγραφικούς πόθους του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ και είχε απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και μετά την αποχώρησή του από την Ευρώπη, αναζητώντας την αγωνιστική σταθερότητα που του έχει λείψει τα τελευταία χρόνια.
monobala.gr
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