Δείτε το απίστευτο γκολ του Ελ Αραμπί κόντρα στην Ζάκυνθο, βίντεο
Δείτε το απίστευτο γκολ του Ελ Αραμπί κόντρα στην Ζάκυνθο, βίντεο
Ο Μαροκινός επιθετικός απέδειξε γι' ακόμα μία φορά το ταλέντο που διαθέτει στη νικηφόρα αναμέτρηση της Μαρκό απέναντι στους νησιώτες
Η Μαρκό πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στη φετινή Superbet League 2, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με εννιά νίκες σε έντεκα αγωνιστικές.
Στο πρόσφατο ματς με τη Ζάκυνθο η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έκανε επίδειξη δύναμης, αφού πανηγύρισε τη νίκη με το επιβλητικό 6-0. Πρωταγωνιστής των πρωτοπόρων δεν ήταν άλλος από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Ο Μαροκινός επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα και ηγήθηκε της ομάδας του στο ματς απέναντι στους νησιώτες. Μάλιστα το δεύτερο γκολ που πέτυχε για το 4-0 ήταν σπάνιας ομορφιάς, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.
Στο πρόσφατο ματς με τη Ζάκυνθο η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έκανε επίδειξη δύναμης, αφού πανηγύρισε τη νίκη με το επιβλητικό 6-0. Πρωταγωνιστής των πρωτοπόρων δεν ήταν άλλος από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Ο Μαροκινός επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα και ηγήθηκε της ομάδας του στο ματς απέναντι στους νησιώτες. Μάλιστα το δεύτερο γκολ που πέτυχε για το 4-0 ήταν σπάνιας ομορφιάς, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.
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