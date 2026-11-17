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Βαριά τιμωρία σε οπαδό της Ρεάλ Οβιέδο για ρατσιστική επίθεση στον Eμπαπέ
Βαριά τιμωρία σε οπαδό της Ρεάλ Οβιέδο για ρατσιστική επίθεση στον Eμπαπέ
Ποινή φυλάκισης 11 μηνών επιβλήθηκε σε οπαδό της ισπανικής ομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης
Με ποινή φυλάκισης 11 μηνών τιμωρήθηκε οπαδός της Ρεάλ Οβιέδο, ο οποίος είχε προβεί σε ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 24 Αυγούστου 2025.
Η δικαστική απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της ποινής, υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο καταδικασθείς θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα μείνει εκτός γηπέδων για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι το Δεύτερο Τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου των Αστουριών εξέδωσε σήμερα καταδικαστική απόφαση κατά του ατόμου που ευθύνεται για τις ρατσιστικές ύβρεις εις βάρος του παίκτη μας, Κιλιάν Εμπαπέ, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Οβιέδο και της Ρεάλ Μαδρίτης, στις 24 Αυγούστου 2025, στο στάδιο «Κάρλος Ταρτιέρε».
Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για έγκλημα μίσους σε ποινή φυλάκισης έντεκα μηνών, καθώς και σε ποινές στέρησης δικαιωμάτων και χρηματικό πρόστιμο. Η αναστολή της ποινής φυλάκισης τελεί υπό τον όρο ότι το εν λόγω άτομο δεν θα εισέρχεται σε ποδοσφαιρικά γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ποινικές καταδίκες για ρατσιστικές ύβρεις κατά παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης στα στάδια «Μεστάγια», «Σον Μοΐξ», «Βαγιέκας» και «Χοσέ Θορρίγια».
Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγουσα στην εν λόγω υπόθεση —όπως πράττει και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν παρόμοια περιστατικά—, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την εξάλειψη κάθε ρατσιστικής συμπεριφοράς στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό».
Η δικαστική απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της ποινής, υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο καταδικασθείς θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα μείνει εκτός γηπέδων για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι το Δεύτερο Τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου των Αστουριών εξέδωσε σήμερα καταδικαστική απόφαση κατά του ατόμου που ευθύνεται για τις ρατσιστικές ύβρεις εις βάρος του παίκτη μας, Κιλιάν Εμπαπέ, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Οβιέδο και της Ρεάλ Μαδρίτης, στις 24 Αυγούστου 2025, στο στάδιο «Κάρλος Ταρτιέρε».
Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για έγκλημα μίσους σε ποινή φυλάκισης έντεκα μηνών, καθώς και σε ποινές στέρησης δικαιωμάτων και χρηματικό πρόστιμο. Η αναστολή της ποινής φυλάκισης τελεί υπό τον όρο ότι το εν λόγω άτομο δεν θα εισέρχεται σε ποδοσφαιρικά γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ποινικές καταδίκες για ρατσιστικές ύβρεις κατά παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης στα στάδια «Μεστάγια», «Σον Μοΐξ», «Βαγιέκας» και «Χοσέ Θορρίγια».
Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγουσα στην εν λόγω υπόθεση —όπως πράττει και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν παρόμοια περιστατικά—, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την εξάλειψη κάθε ρατσιστικής συμπεριφοράς στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό».
Official Statement. https://t.co/VGRfoWsCRp— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 17, 2026
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