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Η ομιλία του Γκαγκάτση στα αποδυτήρια της Εθνικής: «Είστε άξιοι συγχαρητηρίων», δείτε βίντεο
Η ομιλία του Γκαγκάτση στα αποδυτήρια της Εθνικής: «Είστε άξιοι συγχαρητηρίων», δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε στους Έλληνες διεθνείς μετά την εντός έδρας νίκη επί της Σερβίας και τους συνεχάρη για τη συνολική παρουσία τους στη League A του Nations League
Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 1-0 της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» σφράγισε και μαθηματικά την παρουσία της στη League A του επόμενου Nations League, ενώ εξασφάλισε παράλληλα θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.
Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας ήταν θετικό μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να παίρνει τον λόγο και να απευθύνεται στους ποδοσφαιριστές.
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας βρέθηκε στα αποδυτήρια της Εθνικής και συνεχάρη τους διεθνείς για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιτυχίας που πέτυχε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα..
Αναλυτικά όσα είπε: «Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Πραγματικά αυτή η πορεία μας στο Nations League με 11 βαθμούς και στο τέλος να μένουμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να ξέρετε είναι άδικο για όλη την προσπάθεια που κάνατε να μην είμαστε στα προημιτελικά.
Όλοι σας είστε άξιοι συγχαρητηρίων, δείξατε μεγάλη αντίδραση μετά την ήττα στην Ολλανδία, ξέρω πόσο σας πόνεσε, όλους μας πόνεσε. Αλλά οι μεγάλες ομάδες αντιδρούν έτσι. Σήμερα ήσασταν καλύτεροι, κυριαρχήσατε και πραγματικά πήραμε το ματς και μας κάνατε περήφανους. Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ.
Πριν αρχίσει αυτή η πορεία είχαμε θέσει κάποιους στόχους, πρώτος ήταν να είμαστε στην τριάδα για να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, τον πετύχαμε. Δεύτερος στόχος ήταν να δούμε αν μπορούμε να είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε μπαράζ για να είμαστε στο επόμενο League A, το πετύχαμε και αυτό, το πετύχατε και αυτό.
Από εκεί και πέρα ότι ήθελε να προκύψει θα μπορούσε να προκύψει. Μείναμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Επειδή πολλά ειπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα η Γερμανία έριξε πέντε γκολ στην Ολλανδία. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων και είμαι σίγουρος ότι από τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, όταν ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro, η θέση μας είναι εκεί.
Καλή συνέχεια να έχετε, καλή επιτυχία με τους συλλόγους σας και στα πρωταθλήματά σας και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία είναι δίπλα σας, όλοι είναι δίπλα σας, ότι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε στο Euro».
Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας ήταν θετικό μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να παίρνει τον λόγο και να απευθύνεται στους ποδοσφαιριστές.
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας βρέθηκε στα αποδυτήρια της Εθνικής και συνεχάρη τους διεθνείς για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιτυχίας που πέτυχε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα..
Αναλυτικά όσα είπε: «Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Πραγματικά αυτή η πορεία μας στο Nations League με 11 βαθμούς και στο τέλος να μένουμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να ξέρετε είναι άδικο για όλη την προσπάθεια που κάνατε να μην είμαστε στα προημιτελικά.
Όλοι σας είστε άξιοι συγχαρητηρίων, δείξατε μεγάλη αντίδραση μετά την ήττα στην Ολλανδία, ξέρω πόσο σας πόνεσε, όλους μας πόνεσε. Αλλά οι μεγάλες ομάδες αντιδρούν έτσι. Σήμερα ήσασταν καλύτεροι, κυριαρχήσατε και πραγματικά πήραμε το ματς και μας κάνατε περήφανους. Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ.
Πριν αρχίσει αυτή η πορεία είχαμε θέσει κάποιους στόχους, πρώτος ήταν να είμαστε στην τριάδα για να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, τον πετύχαμε. Δεύτερος στόχος ήταν να δούμε αν μπορούμε να είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε μπαράζ για να είμαστε στο επόμενο League A, το πετύχαμε και αυτό, το πετύχατε και αυτό.
Από εκεί και πέρα ότι ήθελε να προκύψει θα μπορούσε να προκύψει. Μείναμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Επειδή πολλά ειπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα η Γερμανία έριξε πέντε γκολ στην Ολλανδία. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων και είμαι σίγουρος ότι από τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, όταν ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro, η θέση μας είναι εκεί.
Καλή συνέχεια να έχετε, καλή επιτυχία με τους συλλόγους σας και στα πρωταθλήματά σας και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία είναι δίπλα σας, όλοι είναι δίπλα σας, ότι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε στο Euro».
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