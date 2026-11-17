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Πικέ για την τιμωρία του Οβόνο: «Δεν του αξίζει, δεν φταίει για όσα συνέβησαν», δείτε βίντεο
Πικέ για την τιμωρία του Οβόνο: «Δεν του αξίζει, δεν φταίει για όσα συνέβησαν», δείτε βίντεο
Ο παλαίμαχος αμυντικός στήριξε δημόσια τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, μετά την ποινή που του επιβλήθηκε, λόγω του τραγικού περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ
Τη διαφωνία του με την ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, εξέφρασε ο Ζεράρ Πικέ, με αφορμή το τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή στον ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ.
Οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν σε αναμέτρηση της δεύτερης κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος στις 2 Νοεμβρίου. Ο Ντε Μιγκέλ υπέστη σοβαρό τραυματισμό, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή την επόμενη ημέρα.
🚨 GERARD PIQUÉ 🇪🇸 réagit aux 12 MATCHS DE SUSPENSION de JESÚS OWONO 🇬🇶 après le choc qui a coûté la vie à JESÚS DE MIGUEL 🇪🇸. 👇 🗣️ « Aucune sanction ne nous rendra Jesús de Miguel. (…) Je pense que la sanction doit porter sur L’ACTION, PAS SUR LES CONSÉQUENCES. (…) C’est un ACCIDENT. Je pense que lui infliger la sanction maximale le place dans une situation injuste, parce qu’il n’est pas responsable de ce qui a fini par arriver. » 📲 TikTok https://t.co/MDJELSmrcv— Actu Foot (@ActuFoot_) November 17, 2026
Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση της πειθαρχικής επιτροπής της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF), η οποία επέβαλε στον 25χρονο τερματοφύλακα τιμωρία 12 αγωνιστικών για βίαιη συμπεριφορά που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό.
Ο ιδιοκτήτης της Ανδόρας, Ζεράρ Πικέ, πήρε δημόσια θέση για την απόφαση, υποστηρίζοντας πως ο Οβόνο δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί με τη συγκεκριμένη ποινή, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκρουση ήταν ένα τραγικό ατύχημα.
«Παίκτες, παλαίμαχοι, προπονητές, τερματοφύλακες, όλοι το έχουν χαρακτηρίσει ως ατύχημα. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιβολή της μέγιστης ποινής στον Χεσούς για αυτή την ενέργεια τον φέρνει σε μια κατάσταση που δεν του αξίζει, γιατί δεν φταίει εκείνος που συνέβησαν όλα αυτά», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Μάλιστα, ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα έφερε ως παράδειγμα μια άλλη πρόσφατη πειθαρχική υπόθεση στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην τιμωρία τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Χοσέ Κόρπας της Αλμπαθέτε, μετά από ένα ακούσιο χτύπημα με το πόδι στο κεφάλι του Κουάντρι Λιαμίντ της Σαμπαντέλ.
«Ευτυχώς ο Κουάντρι είναι καλά, οι συνέπειες σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν μοιραίες και η επιτροπή αποφάσισε να τιμωρήσει τον Κόρπας με τρεις αγώνες. Με όλα αυτά, ο προβληματισμός μου είναι ο εξής: τι τιμωρείται, η πράξη ή οι συνέπειες;», αναρωτήθηκε ο Πικέ.
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