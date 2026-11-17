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Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Ομορούγι
Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Ομορούγι
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Νιγηριανό σέντερ
Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Κλίφορντ Ομορούγι, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Νιγηριανό σέντερ.
Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, καταλήγοντας σε κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του παίκτη.
Μέσα από την ανακοίνωσή της, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Ομορούγι για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα, ευχόμενη παράλληλα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Clifford Omoruyi.
Ευχαριστούμε τον Cliff για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή του».
Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, καταλήγοντας σε κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του παίκτη.
Μέσα από την ανακοίνωσή της, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον Ομορούγι για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα, ευχόμενη παράλληλα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Clifford Omoruyi.
Ευχαριστούμε τον Cliff για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή του».
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